В Москве задержали ангела, гладиатора и Харли Квинн за вымогательство

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Российским водителям напомнили, что за ними следят беспилотники

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Администрация Омска предложила пенсионерке переехать из бочки, а блогеры решили купить ей квартиру