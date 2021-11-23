В Москве задержали ангела, гладиатора и Харли Квинн за вымогательство

В Москве на Никольской улице аниматоры в костюмах Харли Квинн, гладиатора и ангела приставали к прохожим и слишком назойливо требовали сфотографироваться. Ладно гладиатор с Харли, но ангел то куда? Ничего святого!
В Московском отделе МВД "Китай Город" оказались необычные персонажи - гладиатор, Харли Квинн и ангел. По сообщению Telegram-канала Baza, аниматоров задержали после жалоб москвичей и гостей столицы. "Супергерои" назойливо приставали к прохожим и слишком настойчиво требовали сфотографироваться. Платить за такое, правда, никто не хотел, но это не останавливало упорных героев. В итоге полицейские задержали аниматоров и привезли в отдел.
Пользователи сети посмеялись, с трудом узнав в персонаже справа Харли Квинн. Согласитесь, с первого взгляда и не узнаешь! Больше похоже на Арлекина, но бита в руке говорит о том, что перед нами всё же подружка Джокера.
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