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В Москве задержали ангела, гладиатора и Харли Квинн за вымогательство

В Москве задержали ангела, гладиатора и Харли Квинн за вымогательство (3 фото)

Автор:
23 ноября 2021 10:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Москва   Россия   аниматоры   интересное   костюмы   тюрьма   фото   
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В Москве на Никольской улице аниматоры в костюмах Харли Квинн, гладиатора и ангела приставали к прохожим и слишком назойливо требовали сфотографироваться. Ладно гладиатор с Харли, но ангел то куда? Ничего святого!

В Московском отделе МВД "Китай Город" оказались необычные персонажи - гладиатор, Харли Квинн и ангел. По сообщению Telegram-канала Baza, аниматоров задержали после жалоб москвичей и гостей столицы. "Супергерои" назойливо приставали к прохожим и слишком настойчиво требовали сфотографироваться. Платить за такое, правда, никто не хотел, но это не останавливало упорных героев. В итоге полицейские задержали аниматоров и привезли в отдел.

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Пользователи сети посмеялись, с трудом узнав в персонаже справа Харли Квинн. Согласитесь, с первого взгляда и не узнаешь! Больше похоже на Арлекина, но бита в руке говорит о том, что перед нами всё же подружка Джокера.

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Метки: Ynews   Москва   Россия   аниматоры   интересное   костюмы   тюрьма   фото   
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7  комментариев
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21k
Андрей Иванов Час назад
Да мультяшки те ещё бандиты. Совсем распоясались. Пора порядок наводить
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19k
kamanch Час назад
мы выживали как могли... (С)
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10k
Шурум-бурум Час назад
Псевдоним Харли Квинн образован из её настоящего имени, Харлин Квинзель (Harleen Quinzel), как ассоциация со словом «арлекин» (harlequin).
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390
Снежный Барс 2 часа назад
Повеселят ментов хоть немного
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