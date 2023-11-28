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Дом-монстр и спасение робота-доставщика: последствия непогоды в Москве

Дом-монстр и спасение робота-доставщика: последствия непогоды в Москве

Автор:
28 ноября 2023 16:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   интересное   ледяной дождь   погода   снег   столица   фото   
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26 ноября Москву накрыла метель. Позже пушистые хлопья снега сменились на ледяной дождь. Москвичи выживали, как могли.

Вечером 26 ноября в Москве прошла метель. Крупные хлопья снега засыпали столицу. Утром 27 ноября за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%, сообщает РБК. Кроме пушистого снежка москвичам пришлось перенести ледяной дождь. Именно он превратил здание в Нижегородском районе в монстра, ощетинившегося огромными сосульками.

Из-за снегопада многие службы терпели неудобства. Но труднее всех пришлось роботу-доставщику, который застрял в снегу и никак не мог выбраться. Сердобольные прохожие не оставили его в беде и помогли выбраться из снежной каши.

Это далеко не первый случай, когда россияне помогают роботам-доставщикам. В прошлом году пенсионерка помогла роботу перейти дорогу.

В социальных сетях есть также видео, как студентки помогают роботу выбраться из снега.

Судя по аккаунту в TikTok, в Лос-Анджелесе есть группа людей, которая специально ворует еду из роботов-доставщков.

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Метки: Москва   интересное   ледяной дождь   погода   снег   столица   фото   
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6  комментариев
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22k
babuby 2 часа назад
Вот каким, пля, местом надо думать, чтобы в таких дорожных условиях, выпускать на линию(или как это называется применительно к роботам) этих ящики с колёсиками?
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9k
Trenzel2003 53 минуты назад
проги нужно менять. Что бы думал куда лезет. И лидар или радар что бы нащупывал сугробы и глубину снега.
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917
София Час назад
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34k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Судя по аккаунту в TikTok, в Лос-Анджелесе есть группа людей, которая специально ворует еду из роботов-доставщков.
---------
Не ворует,а демократически экспоприирует.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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