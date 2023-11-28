Дом-монстр и спасение робота-доставщика: последствия непогоды в Москве

26 ноября Москву накрыла метель. Позже пушистые хлопья снега сменились на ледяной дождь. Москвичи выживали, как могли.
Вечером 26 ноября в Москве прошла метель. Крупные хлопья снега засыпали столицу. Утром 27 ноября за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%, сообщает РБК. Кроме пушистого снежка москвичам пришлось перенести ледяной дождь. Именно он превратил здание в Нижегородском районе в монстра, ощетинившегося огромными сосульками.
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Из-за снегопада многие службы терпели неудобства. Но труднее всех пришлось роботу-доставщику, который застрял в снегу и никак не мог выбраться. Сердобольные прохожие не оставили его в беде и помогли выбраться из снежной каши.
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Это далеко не первый случай, когда россияне помогают роботам-доставщикам. В прошлом году пенсионерка помогла роботу перейти дорогу.
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В социальных сетях есть также видео, как студентки помогают роботу выбраться из снега.
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А вот так к роботам относятся заграницей. Чувствуете разницу?
Судя по аккаунту в TikTok, в Лос-Анджелесе есть группа людей, которая специально ворует еду из роботов-доставщков.
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Не ворует,а демократически экспоприирует.