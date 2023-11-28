Дом-монстр и спасение робота-доставщика: последствия непогоды в Москве

Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил

Синоптики рассказали россиянам о погоде в последние дни года

"Ты на работу?": в Сахалинской области местным жителям приходится пробираться сквозь снег

Депутат Госдумы заявил, что в Москве слишком мало храмов

Спальные районы Москвы до прихода советской власти

Жители Забайкалья услышали гром во время снегопада