Детей, чьи родители выступили против экспресс-тестов на коронавирус, не пустят в школу

Родители рассказали, что к нововведению тут же появилось много вопросов.

– В нашей детсадовской группе родителей о тестировании воспитатель предупредил по WhatsApp. На просьбы прислать официальный приказ учебного заведения ответ мы так и не получили. В день диагностики я просто не повела своего ребёнка в садик, – поделилась мама воспитанника дошкольной группы при школе № 548 с порталом Octagon.media.

Родители из детского сада при другой школе вовсе заявили, что им не сообщили о тестировании. Дети сами рассказали, что у них «ковырялись палочкой в носу» уже дома.

Позже появились фотографии из столичной школы № 1363. Там родители в верхней одежде самостоятельно делают тест своим детям.