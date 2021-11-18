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Детей, чьи родители выступили против экспресс-тестов на коронавирус, не пустят в школу

Детей, чьи родители выступили против экспресс-тестов на коронавирус, не пустят в школу (5 фото)

Автор:
18 ноября 2021 11:17
Сообщество : Пандемия
Метки: Москва   закон   интересное   пандемия   суд   тесты на коронавирус   фото   школа   
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14 октября в 10 образовательных учреждениях Москвы стартовал эксперимент по экспресс-тестированию на коронавирус. Власти заявили, что в случае отказа от процедуры школьники не будут допущены к урокам без ПЦР-тестов. Как и следовало ожидать, родителям это не понравилось.

Чиновники отметили, что согласие родителей на проведение теста не требуется - это не медицинское вмешательство. Диагностики можно избежать лишь в том случае, если у ребёнка есть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Проводить так называемое бытовое тестирование могут любые работники учебного заведения. Более того, процесс должен быть снят на видео.

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Родители рассказали, что к нововведению тут же появилось много вопросов.

– В нашей детсадовской группе родителей о тестировании воспитатель предупредил по WhatsApp. На просьбы прислать официальный приказ учебного заведения ответ мы так и не получили. В день диагностики я просто не повела своего ребёнка в садик, – поделилась мама воспитанника дошкольной группы при школе № 548 с порталом Octagon.media.

Родители из детского сада при другой школе вовсе заявили, что им не сообщили о тестировании. Дети сами рассказали, что у них «ковырялись палочкой в носу» уже дома.

Позже появились фотографии из столичной школы № 1363. Там родители в верхней одежде самостоятельно делают тест своим детям.

Если у ребёнка найдут коронавирус, он должен быть изолирован. В отдельном помещении он будет дожидаться - в маске и перчатках - родителей. Матери уверены, что это может напугать ребёнка.

Учителя тоже не очень рады этому эксперименту.

– В нашей школе проводить тестирование обязали классных руководителей. Отказаться нельзя – в лучшем случае останешься без стимулирующих доплат, а то и без работы, – пояснила изданию на условиях анонимности педагог одной из школ, участвующих в эксперименте. – Медики нас обучали, но мы учителя, а не врачи – не сможем сделать это профессионально. Недовольные родители пытаются нас сделать крайними: мне уже одна мама написала, что я желаю зла её ребёнку.

Родители обратились в суд, но в удовлетворении заявленных исковых требований им было отказано.

Московский городской суд признал законным положения приказа департамента здравоохранения и департамента образования Москвы. Дети, которые не прошли экспресс-тест, могут быть отстранены от занятий.

"Воронин К. Н., действуя в интересах несовершеннолетней, обратился в Московский городской суд с требованиями о признании недействующим пункта 3.4 приказа №997/567, которым, в случае отказа родителя от всех видов тестирования, обучающийся к образовательному процессу не допускается. Как следует из оспариваемого пункта 3.4 приказа, закрепленные в нем нормативные положения не лишают обучающихся права на получение образования, а лишь направлены на временное ограничение допуска в организации, осуществляющие образовательную деятельность. Суд постановил в удовлетворении заявленных исковых требований отказать", - публикует текст решения ТАСС.


Источник:

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Метки: Москва   закон   интересное   пандемия   суд   тесты на коронавирус   фото   школа   
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460
Алексей 2 часа назад
Дети не болеют короной или легко её переносят, а распространять могут не уступая взрослым. Учитывая, что взрослое население отказывается прививаться, ничего не остаётся как ловить разносчиков вот такими способами. Да и в чём собственно проблема? Процедура простейшая.
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226
1 1 45 секунд назад
как же все достали с этим короновирусом
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22k
Inter 20 минут назад
самое смешное, что этот тест нихрена не информативен!! может да, а может нет! если бы у него была достоверность хотя бы более 70 процентов,а так-выкидывание денег на ветер
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374
Сергей Полчаса назад
в таком случае оставлять детей дома. надо этот беспредел гасить на стадии тестирования. руки прочь от детей
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3k
Ivan Час назад
Я сыну сказал-если полезут-шли в жопу, отказывайсы, зови родителей, переходим на удаленку. Все равно качество образования ниже плинтуса. Еще и на пользу пойдет, благо, время на обучение есть.
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1k
Tiana Час назад
Вообще-то, если проводить процедуру правильно, что совершенно необходимо, если нужен достоверный результат, то это лезть палочкой в нос довольно глубоко. Это неприятная и небезопасная процедура, которую должен выполнять хорошо обученный работник со знаниями анатомии носоглотки. Не все взросые переносят эту процедуру, бывает, что у человека рвотный рефлекс или даже судороги возникают. А тут дети разных возрастов с самой разными носами и по размеру, и по анатомии и с совершенно непредсказуемой реакцией. Конечно, эсли это профанация и палкой можно просто пошурудить в ноздре, то вреда не будет, но и смысла в тесте не будет тоже, а выйдет спошная показуха и отмыв хорошей порции бобла.
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4k
Максим Час назад
Встречался с учительницей начальных классов в свое время, которая рассказывала, что современных родителей не убедить оставить больного ребенка дома. Вложить в такие пустые головы, что ребенок просто заразит остальных не работали. Ответ- нам не с кем его оставить, а дети постоянно болеют!
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129
Антон Максим Час назад
Ребенок больной? Родители ведут его в школу... Звонок в опеку, типо родители не следят за здоровьем своего отпрыска. Так можно подвести и под лишение родительских прав.
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460
Алексей Антон 58 минут назад
Ответ: мы не знали что он больной. И кто и как будет доказывать что это не так?
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
И в случае наступления тяжких последствий никто отвечать не будет.
Например дойдет до суда дело о тестировании детей , будет ответ
-мы только РЕКОМЕНДОВАЛИ , кто хотел мог отказаться.
-мы никого на карантин не сажали , это САМОизоляция , граждане сами так сделали.
-вы сами решили вакцинироваться и подписали бумагу о том что возможно что то пойдет не так.
,
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3k
Андрей 2 часа назад
"Матери уверены, что это может напугать ребёнка.", мля... что за дети такие пошли, которых может напугать ожидание родителей в комнате??? Детям, извините, уже 7 и больше лет... кабздец
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−80
ульрих 2 часа назад
дядя вова, мы с тобой
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7k
Летучий Мыш 2 часа назад
У нас дети сами себе делали тесты перед уроками. Даже младшеклассники. Каждый день или 2 раза в неделю-не скажу, не помню, но ничего ж страшного. Детей проинструктировали, все под присмотром учителя. По мне лучше так, чем прививать их. Хотя, судя по всему, скоро и мелким прививки будет не избежать(((
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Натуральное зверство, не пускать в общественное место потенциального разносчика болезни без проверки.
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57k
pynh 2 часа назад
сунуть ребенку что-то в рот это не вмешательство? збс живем.
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460
Алексей pynh Полчаса назад
Т.к. экспресс не доказательство, придут точно. Далее по схеме. Если подозрения на пневмонию нет, оставят дома, выдадут арбидол (сомнительное лекарство) и парацетамол (сбивать температуру более 38.5). Далее дело за вашим иммунитетом. Звонить или соцмониторинг будет ежедневный. При ухудшении состояния нужно обратиться за помощью. По Москве это 122. Если подозрения на пневмонию, то выдадут противовирусное и антибактериальное, либо сразу увезут на КТ. Если КТ2 и более забирают в больницу иначе домой лечиться. В любом случае те кто лечится на дому считаются вменяемыми и могущими обратиться за помощью, до того как доведут себя до 40 градусов или КТ3-4. По окончании 2 недель начнут приезжать брать тесты на ПЦР. Как только будет отрицательный вас выписывают. Вполне гуманная схема в отличие от того что было в начале пандемии.
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460
Алексей Viejo Borracho Dikobraz 11 минут назад
Так нет лечения от ковида, кроме как поддерживающей терапии. Всё дело в вашем иммунитете.
Путь очень простой и незамысловатый с остановками дом, больничка, ИВЛ, вечный отдых. Исключительно иммунитет решает, где последняя остановка. Иммунитету можно помочь и не пускать поезд до конечной, но не все в эту помощь верят.
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