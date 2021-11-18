Детей, чьи родители выступили против экспресс-тестов на коронавирус, не пустят в школу

14 октября в 10 образовательных учреждениях Москвы стартовал эксперимент по экспресс-тестированию на коронавирус. Власти заявили, что в случае отказа от процедуры школьники не будут допущены к урокам без ПЦР-тестов. Как и следовало ожидать, родителям это не понравилось.
Чиновники отметили, что согласие родителей на проведение теста не требуется - это не медицинское вмешательство. Диагностики можно избежать лишь в том случае, если у ребёнка есть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Проводить так называемое бытовое тестирование могут любые работники учебного заведения. Более того, процесс должен быть снят на видео.
Родители рассказали, что к нововведению тут же появилось много вопросов.
– В нашей детсадовской группе родителей о тестировании воспитатель предупредил по WhatsApp. На просьбы прислать официальный приказ учебного заведения ответ мы так и не получили. В день диагностики я просто не повела своего ребёнка в садик, – поделилась мама воспитанника дошкольной группы при школе № 548 с порталом Octagon.media.
Родители из детского сада при другой школе вовсе заявили, что им не сообщили о тестировании. Дети сами рассказали, что у них «ковырялись палочкой в носу» уже дома.
Позже появились фотографии из столичной школы № 1363. Там родители в верхней одежде самостоятельно делают тест своим детям.
Если у ребёнка найдут коронавирус, он должен быть изолирован. В отдельном помещении он будет дожидаться - в маске и перчатках - родителей. Матери уверены, что это может напугать ребёнка.
Учителя тоже не очень рады этому эксперименту.
– В нашей школе проводить тестирование обязали классных руководителей. Отказаться нельзя – в лучшем случае останешься без стимулирующих доплат, а то и без работы, – пояснила изданию на условиях анонимности педагог одной из школ, участвующих в эксперименте. – Медики нас обучали, но мы учителя, а не врачи – не сможем сделать это профессионально. Недовольные родители пытаются нас сделать крайними: мне уже одна мама написала, что я желаю зла её ребёнку.
Родители обратились в суд, но в удовлетворении заявленных исковых требований им было отказано.
Московский городской суд признал законным положения приказа департамента здравоохранения и департамента образования Москвы. Дети, которые не прошли экспресс-тест, могут быть отстранены от занятий.
"Воронин К. Н., действуя в интересах несовершеннолетней, обратился в Московский городской суд с требованиями о признании недействующим пункта 3.4 приказа №997/567, которым, в случае отказа родителя от всех видов тестирования, обучающийся к образовательному процессу не допускается. Как следует из оспариваемого пункта 3.4 приказа, закрепленные в нем нормативные положения не лишают обучающихся права на получение образования, а лишь направлены на временное ограничение допуска в организации, осуществляющие образовательную деятельность. Суд постановил в удовлетворении заявленных исковых требований отказать", - публикует текст решения ТАСС.
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Понял я это по заданию для 5 класса 25*20 и требованием это считать в столбик. И сравниваю я это с заданиями из сталинского учебника, по которому мы занимаемся дома отдельно.
Если я не заслуживаю в их глазах уважения, то за что меня уважать? Да, все верно.
Некоторые могут не знать как вычислять столбиком, так что ничего плохого в этом не вижу. Просто тренируют мозг еще одном способом. Через пару пару занятий будет другой материал, без столбиков
Когда Вас остановит ДПС и будет выписывать штраф, то тоже будете посылать в жопу, ведь человек незнакомый и пытается навредить? Это я, разумеется, утрирую
Например дойдет до суда дело о тестировании детей , будет ответ
-мы только РЕКОМЕНДОВАЛИ , кто хотел мог отказаться.
-мы никого на карантин не сажали , это САМОизоляция , граждане сами так сделали.
-вы сами решили вакцинироваться и подписали бумагу о том что возможно что то пойдет не так.
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Вы не задумывались о тяжких последствиях, когда у детей берут анализ на яйца глист из попы? Тоже самое, только из носа.
Интересно, а есть кто-то из тех родителей, которые сейчас устраивают истерики на пустом месте, кто бы отказался от анализов, необходимых для поступления в детский сад, школу или летний лагерь? А там и кровь из пальца брали между прочим.
И тесты на что ?
Путь очень простой и незамысловатый с остановками дом, больничка, ИВЛ, вечный отдых. Исключительно иммунитет решает, где последняя остановка. Иммунитету можно помочь и не пускать поезд до конечной, но не все в эту помощь верят.