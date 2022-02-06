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"Это задница": почему Клебо проиграл Большунову и куда делись чемоданы с препаратами для норвежских астматиков

"Это задница": почему Клебо проиграл Большунову и куда делись чемоданы с препаратами для норвежских астматиков (4 фото)

Автор:
06 февраля 2022 21:53
Сообщество : Спорт
Метки: Китай   Клебо   Олимпиада-2022   астматики   большунов   допинг   норвегия   скандал   
2036
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо проиграл нашему Саше Большунову целых девять минут и пришёл на финиш лишь сороковым. "Это задница", — сказал Клебо, проходя мимо норвежских журналистов, буквально в двух словах рассказав все о своём провале в скиатлоне на 30 километров в рамках Олимпиады в Пекине.

А тем временем, в соцсетях обсуждают остановленные китайской таможней "чемоданы с тонной препаратов" для астматиков, с которыми так любят побеждать норвежцы.

Высокие результаты норвежских лыжников и биатлонистов неоднократно фигурировали в скандалах с употреблением бронхорасширяющих веществ, активно используемых членами сборной этой страны.

Во классификаторах WADA , препарат Сальбутамол, входящий в состав лекарства для норвежских спортсменов, признан допингом, пишет канал newsland.com.


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В повышенных дозах препараты действуют как анаболические стероиды – способствуют развитию мускулатуры, сжиганию жира, и признаны допингом, т.к. помогают спортсмену активнее насыщать кровь кислородом и повышать выносливость. Однако, для норвежкой сборной было сделано исключение, т.к. согласно официальному заключению, все члены команды являются хроническими астматиками, в том числе и совсем юные спортсмены.

В частности, на превышении допустимой дозы попадался Мартин Йонсруд Сундбю. Тогда дело пытались замять, и только жесткая позиция ВАДА привела к двухмесячной дисквалификации и аннулированию некоторых результатов.


Нынешняя звезда спринта Йоханнес Клебо также становился фигурантом скандала, когда Норвежскую федерацию обвинили в намеренном «лечении» препаратами абсолютно здоровых лыжников на юниорском чемпионате мира.

В преддверии зимних олимпийских игр 2022 г. в Китае, Пекин ставил вопрос о законности применения допинга в отдельно взятой норвежской команде. Говорят, что китайцы порекомендовали норвегам вылечить астму дома и приехать на Игры здоровыми.

А как только европейские бренды попытались отказаться от закупок китайского хлопка по причине нарушения прав человека, как тут же Пекин закрыл все сетевые магазины и даже удалил приложения из смартфонов. В ответ на претензии норвежцев, в Пекине просто заявили, что «Спорт так же чист, как синьцзянский хлопок» (напомним, эксперты оценивают товарооборот Норвегии с Китаем больше $10 млрд.).

И вот теперь в соцсетях и телеграм-каналах обсуждают информацию о том что Китай просто взял и не пропустил на таможне «чемоданы с тонной препаратов» для астматиков, с которыми норвежские лыжники, так любят завоевывать медали на всевозможных соревнованиях.

И что в итоге, а в итоге сороковое место в общем зачёте.

Так что же случилось, Йоханнес?


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Метки: Китай   Клебо   Олимпиада-2022   астматики   большунов   допинг   норвегия   скандал   
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5k
tamin 47 минут назад
Ахааа. Японцы на прошлой олимпиаде не дали ввести препараты для спортивных гимнасток и чудо мед. Промышленности, негритянка с фамилией на Б завалила все. Да и в целом плохо выступили. Пришёл черёд Норвегии....класс
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4k
Leonid 7 минут назад
А эти? Их чемоданы пропустили?
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72
Nаnе First NameLаst 7 минут назад
Аффтар, ты взял статью с прошлых WADA и добавил навую картинку в конце? И не стал заморачиваться.

А по сути, Сальбутамол это не допинг. Кто ним пользовался, знает, как после него хорошо дышится. Но если влупить еще пару пшыков и сдуру начать бегать и прыгать, тупо потеряешь сознание от переизбытка кислорода в крови. Такого эффекта можно добиться, если надышаться чистым кислородом. Кто в авиации, тот знает что такое кислород)
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5k
Allmaster 8 минут назад
Китай красавчег. А наши ссыкуны.
Вот просто же прелестная фраза - пусть свой геморрой, эээ насморк лечат дома. И нехер сюда лекарства возить.
А тут борьба здоровых. И к слову сказать правильно природой ориентированных.
А не то что пловчиха там с хером до колена. Пусть такие тоже соревнуются меж собой.
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503
perekrestok 8 минут назад
Надо всех норвегов направить на параолимпиаду! Как раз там им место вместе с лекарствами!
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26k
Владимир 19 минут назад
Астматики -спортсмены, да ещё и олимпийцы это уже какая то комедия. Грустная..
У них там в Норвегии что, здоровых совсем нет, экологическая обстановка плохая?
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4k
просто Дмитрий 21 минуту назад
Эстонцы бы высказались "красочнее"...ЖООПААА с тремя "А"
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93
Аванес Мефодиевич Полчаса назад
О, хохлы пердаки начали рвать, сами не можем, но других ненавидим. Минусуйте, небратья тухлые.
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15k
Поручик Полчаса назад
Ну, китайцы вот "не зассали", и положили на ВАДА свой жёлтый болт... В принципе, имея почти 20% населения земли, строгая смартфоны и процессоры на весь мир, и ещё кучу всего, да еще и принимая Олимпиаду. Они могут себе позволить послать "отведать орально нефритового жезла" и ВАДА, и норвежских "астматиков", и всяких трангендеров в женских видах спорта..
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333
zz Полчаса назад
Если нашли хоть одну упаковку лекарства(да хоть от поноса, страшно ведь им)сразу отправлять с соревнований. Ну а если "согласно официальному заключению, все члены команды являются хроническими астматиками" значит это очень заразно, эпидемия, не лечащаяся инфекция,-команду даже не пускать на соревнования. Пусть организуют игры среди больных и хитрожопых.
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22k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Может Норвегия теперь тоже без флага будет выступать? Или это другое?
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93
Аванес Мефодиевич Полчаса назад
Это кощунственное, вероломное нарушение прав человека! Как можно запретить ЧЕЛОВЕКУ употреблять то, к чему он с детства привык?! Яйца резать так пожалуйста, менять все 300 полов на своё усмотрение - нате, а тут "дезодорант" в рот пшикнуть нельзя! Ничего, Нюрнбергский процесс расставит всё по своим местам!
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759k
NAZARETH 36 минут назад
- Сборная Норвегии решила подать протест на российского лыжника Александра Большунова, который взял золото в скиатлоне на дистанции в 30 километров на Олимпийских играх в Пекине. Причиной протеста стало то, что Большунов во время смены лыж положил свою палку в зоне замены норвежца Йоханнеса Клебо.

Клизма с допингом не помогла кривоногому норвежскому астматику Йоханнесу Клебо, он уступил нашим ребятам аж 8 минут и пришел 40-м. Но мы то понимаем, что медаль у русских надо срочно отнять и отдать демократическому любителю ширева-пырева потому что ... просто потому что!
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1k
lexa 38 минут назад
То, что там половина астматиков это давно известно. Но про эти чемоданы на всех сайтах уже [мат]. Лыжница золото взяла, биатлонисты тоже. Как они это без чемоданов то сделали?
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759k
NAZARETH 39 минут назад
Всё! Александр Большунов - Олимпийский чемпион!
Денис Спицов - серебряный призёр!

Величие сегодняшней победы Большунова не в том, что это самое первое российское золото в Пекине и не в колоссальном отрыве, который Саша обеспечил себе на финише, получив не слишком частую на ОИ, но очень красивую возможность финишировать с флагом.
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1k
Жэка 39 минут назад
Норгов давно нужно приструнить
Эксплуатируют больных людей, твари
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2k
Sergius SPb 40 минут назад
Да они все там как ходячие мед. испытатели.
Кого-то поймали.Кто-то со справкой. Кого-то не очень и ловили.
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6k
BenderRodriguez 43 минуты назад
Автор, скажу тебе по секрету. Китай такие вопросы не решает и не может решить. Пускать препараты или нет, решает Вада и Мок, а не китайские таможенники.
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33
Карл Такойто BenderRodriguez Полчаса назад
Что значит не решает? Может это не совсем ,,по правилам,, как и то что команда норвежцев поголовно асматики
Но не пропустить препараты на таможне это вообще легко,просто сославшись на то что они ,,как то не так оформлены,, -бумажки какой нибудь не хватает,а закон есть закон и его надо соблюдать. И ничего тут никакая Вада не сделает. С другой стороны не очень понятно как это проблему решает-можно же купить другие препараты,в Китае наверняка продаются европейские препараты бронхиальные,ну или есть аналоги такие же,,в чём проблема кому то из норвежской делегации метнутся в аптеку))
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19k
KOSTELLO 44 минуты назад
Это парад лицемерия и нечему тут удивляться.
Даже, если все Норвежки будут х.у.й как третью палку использовать, наших будут отстранять по любому поводу и без.
Дебилы будут считать, что это от того что с Россией хотят дружить, а мы такие агрессивные мол не хотим.
Ну на то они и дебилы.
Здравомыслящим же все давно ясно т.к. шито белыми нитками
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14
Змей Горыныч 44 минуты назад
Да и пиндосы сколько раз попадались на "терапевтическом допинге".
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84k
Броненосец Потелкам 47 минут назад
ЭТО РЕАЛЬНОЕ ИХ МЕСТО
Не 1, а 40-е
Правда, она такая
Матку колет
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