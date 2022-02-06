"Это задница": почему Клебо проиграл Большунову и куда делись чемоданы с препаратами для норвежских астматиков

Нынешняя звезда спринта Йоханнес Клебо также становился фигурантом скандала, когда Норвежскую федерацию обвинили в намеренном «лечении» препаратами абсолютно здоровых лыжников на юниорском чемпионате мира.

В преддверии зимних олимпийских игр 2022 г. в Китае, Пекин ставил вопрос о законности применения допинга в отдельно взятой норвежской команде. Говорят, что китайцы порекомендовали норвегам вылечить астму дома и приехать на Игры здоровыми.

А как только европейские бренды попытались отказаться от закупок китайского хлопка по причине нарушения прав человека, как тут же Пекин закрыл все сетевые магазины и даже удалил приложения из смартфонов. В ответ на претензии норвежцев, в Пекине просто заявили, что «Спорт так же чист, как синьцзянский хлопок» (напомним, эксперты оценивают товарооборот Норвегии с Китаем больше $10 млрд.).

И вот теперь в соцсетях и телеграм-каналах обсуждают информацию о том что Китай просто взял и не пропустил на таможне «чемоданы с тонной препаратов» для астматиков, с которыми норвежские лыжники, так любят завоевывать медали на всевозможных соревнованиях.

И что в итоге, а в итоге сороковое место в общем зачёте.

Так что же случилось, Йоханнес?