"Это задница": почему Клебо проиграл Большунову и куда делись чемоданы с препаратами для норвежских астматиков

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо проиграл нашему Саше Большунову целых девять минут и пришёл на финиш лишь сороковым. "Это задница", — сказал Клебо, проходя мимо норвежских журналистов, буквально в двух словах рассказав все о своём провале в скиатлоне на 30 километров в рамках Олимпиады в Пекине.
А тем временем, в соцсетях обсуждают остановленные китайской таможней "чемоданы с тонной препаратов" для астматиков, с которыми так любят побеждать норвежцы.
Высокие результаты норвежских лыжников и биатлонистов неоднократно фигурировали в скандалах с употреблением бронхорасширяющих веществ, активно используемых членами сборной этой страны.
Во классификаторах WADA , препарат Сальбутамол, входящий в состав лекарства для норвежских спортсменов, признан допингом, пишет канал newsland.com.
В повышенных дозах препараты действуют как анаболические стероиды – способствуют развитию мускулатуры, сжиганию жира, и признаны допингом, т.к. помогают спортсмену активнее насыщать кровь кислородом и повышать выносливость. Однако, для норвежкой сборной было сделано исключение, т.к. согласно официальному заключению, все члены команды являются хроническими астматиками, в том числе и совсем юные спортсмены.
В частности, на превышении допустимой дозы попадался Мартин Йонсруд Сундбю. Тогда дело пытались замять, и только жесткая позиция ВАДА привела к двухмесячной дисквалификации и аннулированию некоторых результатов.
Нынешняя звезда спринта Йоханнес Клебо также становился фигурантом скандала, когда Норвежскую федерацию обвинили в намеренном «лечении» препаратами абсолютно здоровых лыжников на юниорском чемпионате мира.
В преддверии зимних олимпийских игр 2022 г. в Китае, Пекин ставил вопрос о законности применения допинга в отдельно взятой норвежской команде. Говорят, что китайцы порекомендовали норвегам вылечить астму дома и приехать на Игры здоровыми.
А как только европейские бренды попытались отказаться от закупок китайского хлопка по причине нарушения прав человека, как тут же Пекин закрыл все сетевые магазины и даже удалил приложения из смартфонов. В ответ на претензии норвежцев, в Пекине просто заявили, что «Спорт так же чист, как синьцзянский хлопок» (напомним, эксперты оценивают товарооборот Норвегии с Китаем больше $10 млрд.).
И вот теперь в соцсетях и телеграм-каналах обсуждают информацию о том что Китай просто взял и не пропустил на таможне «чемоданы с тонной препаратов» для астматиков, с которыми норвежские лыжники, так любят завоевывать медали на всевозможных соревнованиях.
И что в итоге, а в итоге сороковое место в общем зачёте.
Так что же случилось, Йоханнес?
Источник:
- Китай намерен сажать в тюрьму за допинг
- ОИ-2022 в Пекине еще не стартовали, а уже полны скандалов
- Президент WADA заявил, что российская история с допингом закончилась
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А по сути, Сальбутамол это не допинг. Кто ним пользовался, знает, как после него хорошо дышится. Но если влупить еще пару пшыков и сдуру начать бегать и прыгать, тупо потеряешь сознание от переизбытка кислорода в крови. Такого эффекта можно добиться, если надышаться чистым кислородом. Кто в авиации, тот знает что такое кислород)
Вот просто же прелестная фраза - пусть свой геморрой, эээ насморк лечат дома. И нехер сюда лекарства возить.
А тут борьба здоровых. И к слову сказать правильно природой ориентированных.
А не то что пловчиха там с хером до колена. Пусть такие тоже соревнуются меж собой.
У них там в Норвегии что, здоровых совсем нет, экологическая обстановка плохая?
Клизма с допингом не помогла кривоногому норвежскому астматику Йоханнесу Клебо, он уступил нашим ребятам аж 8 минут и пришел 40-м. Но мы то понимаем, что медаль у русских надо срочно отнять и отдать демократическому любителю ширева-пырева потому что ... просто потому что!
Денис Спицов - серебряный призёр!
Величие сегодняшней победы Большунова не в том, что это самое первое российское золото в Пекине и не в колоссальном отрыве, который Саша обеспечил себе на финише, получив не слишком частую на ОИ, но очень красивую возможность финишировать с флагом.
Эксплуатируют больных людей, твари
Кого-то поймали.Кто-то со справкой. Кого-то не очень и ловили.
Допустим у вас будет справка выданная США на использование кокаина в лечебных целях. Ну приедете вы в Россию - повяжут. Потому что местные законы выше.
То, что препараты не пропустили, говорит лишь о том, что они не были согласованны с МОК и ВАДА, а не о том, какой крутой Китай, как бы автору этого не хотелось.
Даже, если все Норвежки будут х.у.й как третью палку использовать, наших будут отстранять по любому поводу и без.
Дебилы будут считать, что это от того что с Россией хотят дружить, а мы такие агрессивные мол не хотим.
Ну на то они и дебилы.
Здравомыслящим же все давно ясно т.к. шито белыми нитками
Не 1, а 40-е
Правда, она такая
Матку колет