Актёр Алек Болдуин поблагодарил фигуристку Валиеву за «душераздирающий» прокат

15-летняя российская спортсменка уже вписала своё имя в историю фигурного катания, впервые на Олимпийских играх продемонстрировав четверной прыжок.
Известный голливудский актёр Алек Болдуин на своей страничке в Instagram обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой, поблагодарив её за душераздирающую красоту, которую она продемонстрировала в своей короткой программе.
«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь тяжелые времена человечество замирает, чтобы с восторгом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Картина. Посвятить свою (в случае Валиевой пока короткую) жизнь этому искусству… Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой дар этому миру — красоту, от которой замирают сердца», - написал Болдуин в "Инстаграме".
Камила Валиева выступала в заключительном виде программы командного турнира и оказалась на голову выше своих соперниц, получив 178,92 балла. Второй стала японка Каори Сакамото (148,66), третьей - канадка Мадлен Скизас 132,04 балла.
Камила Валиева стала первой фигуристкой, которая исполнила на Олимпийских играх четверной прыжок, в 15 лет вписав своё имя в историю фигурного катания.
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Благодаря российским фигуристам у Олимпийского комитета России (ОКР) уже 2 золотых медали. В общем медальном зачёте Россия сейчас находится на втором месте с шестью медалями, включая две серебряные и две бронзовые награды.
К слову, тут поехавшая канадская журналистка Сара Дженкинс, которая, видимо, выступает за равноправие и прочие интересные вещи, заявила, что из-за доминирования России из программы Олимпийских игр следует убрать фигурное катание. Также она предложила убрать из ОИ и другие виды спорта, где одна команда оказывается на голову выше соперников из других стран.
«Я считаю, что необходимо убрать из программы Олимпийских игр виды спорта, в которых существует доминирование одной из команд. Фигурное катание необходимо убрать из-за России. Бобслей – из-за Германии. Конькобежный спорт – из-за Нидерландов. Лыжные гонки – из-за Норвегии. Я могу продолжить этот список...»
I guess we should remove all sports from the Olympics where a couple countries dominate— Sarah Jenkins (@sarahjenkinsxo) February 6, 2022
No more figure skating because Russia
Speed skating can go bc Netherlands
Bobsleigh is out bc the Germans own that
No more cross-country skiing because Norway
Should I continue...
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