Актёр Алек Болдуин поблагодарил фигуристку Валиеву за «душераздирающий» прокат

Известный голливудский актёр Алек Болдуин на своей страничке в Instagram обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой, поблагодарив её за душераздирающую красоту, которую она продемонстрировала в своей короткой программе.





«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь тяжелые времена человечество замирает, чтобы с восторгом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Картина. Посвятить свою (в случае Валиевой пока короткую) жизнь этому искусству… Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой дар этому миру — красоту, от которой замирают сердца», - написал Болдуин в "Инстаграме".