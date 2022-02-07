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Актёр Алек Болдуин поблагодарил фигуристку Валиеву за «душераздирающий» прокат

Актёр Алек Болдуин поблагодарил фигуристку Валиеву за «душераздирающий» прокат (4 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 13:54
Сообщество : Спорт
Метки: Камила Валиева   Олимпиада-2022   алек болдуин   видео   пекин   фигурное катание   
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15-летняя российская спортсменка уже вписала своё имя в историю фигурного катания, впервые на Олимпийских играх продемонстрировав четверной прыжок.

Известный голливудский актёр Алек Болдуин на своей страничке в Instagram обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой, поблагодарив её за душераздирающую красоту, которую она продемонстрировала в своей короткой программе.


«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь тяжелые времена человечество замирает, чтобы с восторгом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Картина. Посвятить свою (в случае Валиевой пока короткую) жизнь этому искусству… Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой дар этому миру — красоту, от которой замирают сердца», - написал Болдуин в "Инстаграме".

Камила Валиева выступала в заключительном виде программы командного турнира и оказалась на голову выше своих соперниц, получив 178,92 балла. Второй стала японка Каори Сакамото (148,66), третьей - канадка Мадлен Скизас 132,04 балла.


Камила Валиева стала первой фигуристкой, которая исполнила на Олимпийских играх четверной прыжок, в 15 лет вписав своё имя в историю фигурного катания.

Благодаря российским фигуристам у Олимпийского комитета России (ОКР) уже 2 золотых медали. В общем медальном зачёте Россия сейчас находится на втором месте с шестью медалями, включая две серебряные и две бронзовые награды.

К слову, тут поехавшая канадская журналистка Сара Дженкинс, которая, видимо, выступает за равноправие и прочие интересные вещи, заявила, что из-за доминирования России из программы Олимпийских игр следует убрать фигурное катание. Также она предложила убрать из ОИ и другие виды спорта, где одна команда оказывается на голову выше соперников из других стран.


«Я считаю, что необходимо убрать из программы Олимпийских игр виды спорта, в которых существует доминирование одной из команд. Фигурное катание необходимо убрать из-за России. Бобслей – из-за Германии.  Конькобежный спорт – из-за Нидерландов. Лыжные гонки – из-за Норвегии. Я могу продолжить этот список...»

Источник:

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Метки: Камила Валиева   Олимпиада-2022   алек болдуин   видео   пекин   фигурное катание   
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19  комментариев
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12k
Taximaxi 2 часа назад
Только вот приближаться к нему на расстояние выстрела не рекомендую.
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3k
Андрей 21 минуту назад
Про короткую жизнь Валиевой от Болдуина как-то двусмысленно звучит.
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3k
foggen2 Полчаса назад
Сара Дженкинс......А Вам никогда е казалось что список журналистов тоже надо почистить......?
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6k
Bartello Полчаса назад
Круто! Что получится, если равняться не на лучших а на средних, прекрасно описал в рассказе "Нулевой потециал" Фин О'Донован.
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13k
Евгений Полчаса назад
Там ещё где то рядом Болгары должны были восхититься.
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42k
dima423 Полчаса назад
Ага, продолжай... только если убрать все что она перечислила, то ничего и не останется)
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3k
Слава Андреев 41 минуту назад
сейчас еще Норвегия запоет, наш Большунов на коксе был))))) Что с таким запасом победил ))))
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4k
Наталья 47 минут назад
Если убрать лучших, на кого же тогда середнячкам ориентироваться? К каким высотам стремиться?
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6k
Alex 49 минут назад
А войну тогда нужно убрать из-за Америки...
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5k
tamin 50 минут назад
Красивое выступление. Ну а журналистке рекомендую найти мужика и ему сношать мозг
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568
Mr White Man 51 минуту назад
Одно имя Сара уже о многом говорит :)
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3k
Вадим Игнатьев 59 минут назад
Помнится примерно как эта канадка немецкая фигуристка верещала года 4 назад. Тенденция у проигравших однако.
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2k
Чучело Мяучело Час назад
А хоккей из-за Канады
В итоге у Канады только отсосиска на ОИ. Так себе журналюга
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6k
BenderRodriguez Час назад
Сара Дженкинс вообще-то стебется
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918
SilentBob Час назад
и какой бараний человек "heart-stopping" перевёл прилагательным "душераздирающий" с его негативными коннотациями?!
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14k
Объект реальности 2 часа назад
Норвегию не надо убирать надо убрать астму.
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