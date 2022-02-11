Снытина раскритиковала извинения на камеру белорусских спортсменов: Мне было стыдно смотреть видео, где олимпиец моей сборной говорит так, как будто его задержали

В свою очередь баскетболистка сборной Белоруссии Екатерина Снытина отреагировала на подобные видео соотечественников: "Мне никогда не было стыдно за то, как выступают спортсмены моей страны! Потому что я уверена: когда спортсмен выходит на площадку/лед/корт/старт, он делает все, что в его силах, для победы! Но мне было стыдно смотреть видео, где олимпиец моей сборной говорит так, как будто его задержали, написали ему речь, а за видеокамерой стоит омоновец".