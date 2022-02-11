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Снытина раскритиковала извинения на камеру белорусских спортсменов: Мне было стыдно смотреть видео, где олимпиец моей сборной говорит так, как будто его задержали

Снытина раскритиковала извинения на камеру белорусских спортсменов: Мне было стыдно смотреть видео, где олимпиец моей сборной говорит так, как будто его задержали (9 фото)

Автор:
11 февраля 2022 21:07
Сообщество : Спорт
Метки: Белоруссия   беларусь   видео   выступление   извинения   олимпиада   провал   скандал   
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Соскучились по видео с извинениями на камеру?

Ловите "олимпийскую" версию от Национального олимпийского комитета Беларуси.

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Пресс-служба белорусского ведомства выложило в сеть видео, на котором лыжник Егор Шпунтов рассказывает о том, почему не удалось добиться успехов.

На видео молодой человек подавленный, сбиваясь выдавливал из себя "объяснительную". Причиной неудачного выступления связывает с акклиматизацией и с тем, что ему пришлось бежать марафон, хотя он является спринтером.


Ранее в официальных соцсетях также появились два видео с подобными "извинениями" и "оправданиями" от фристайлистов Максима Густика и Станислава Гладченко.


"Выступил, можно сказать, не так как хотелось. Плохо выступил", — заявил Густик, отметив высокую квалификацию своих соперников.


"Хотелось бы начать с подготовки, которая была организована перед Олимпийскими играми. Была проделана большая работа. Готовили тройные сальто с четырьмя пируэтами в двух вариантах. Сегодня, вероятнее всего, представители мужской команды не совладали со своими эмоциями", посетовал Станислав Гладченко.


В свою очередь баскетболистка сборной Белоруссии Екатерина Снытина отреагировала на подобные видео соотечественников: "Мне никогда не было стыдно за то, как выступают спортсмены моей страны! Потому что я уверена: когда спортсмен выходит на площадку/лед/корт/старт, он делает все, что в его силах, для победы! Но мне было стыдно смотреть видео, где олимпиец моей сборной говорит так, как будто его задержали, написали ему речь, а за видеокамерой стоит омоновец".

Сборная Беларуси на Олимпийских играх в Пекине пока имеет в активе только одну медаль. Серебро завоевал биатлонист Антон Смольский.

А вы как считаете, правильно ли требовать от спортсменов извинений на камеру и объяснений неудачного выступления?


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Метки: Белоруссия   беларусь   видео   выступление   извинения   олимпиада   провал   скандал   
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5  комментариев
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Павел Полчаса назад
Есть в Беларуси один споцмен, он сразу с медалью стартует. А соперники падают перед финишем. Но о нем много писать нельзя, могут заставить извинятся на камеру, и срок дать. Так что я не знаю о ком пишу.
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16
Карл Такойто Полчаса назад
Использует любую возможность покошмарить белорусов)) Такие извинения это же акт запугивания,всем понятно что они не искренние и люди просто говорят с потухшим взглядом на камеру то что им скажут, под угрозой последствий если не скажут-те же методы у Рамзана кстати, Лукашенко у него подсмотрел
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351
Александр Богомолов Час назад
так надо было батьку отправить выступать. помнится мне он отличный лыжник. первые места занимал.
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−12
Александр Внучкин Час назад
Я помню времена когда в ссср никто не оправдывался за выступления, пока не появились гребаные соцсети.
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