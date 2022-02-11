Снытина раскритиковала извинения на камеру белорусских спортсменов: Мне было стыдно смотреть видео, где олимпиец моей сборной говорит так, как будто его задержали

Соскучились по видео с извинениями на камеру?
Ловите "олимпийскую" версию от Национального олимпийского комитета Беларуси.
Пресс-служба белорусского ведомства выложило в сеть видео, на котором лыжник Егор Шпунтов рассказывает о том, почему не удалось добиться успехов.
На видео молодой человек подавленный, сбиваясь выдавливал из себя "объяснительную". Причиной неудачного выступления связывает с акклиматизацией и с тем, что ему пришлось бежать марафон, хотя он является спринтером.
Ранее в официальных соцсетях также появились два видео с подобными "извинениями" и "оправданиями" от фристайлистов Максима Густика и Станислава Гладченко.
"Выступил, можно сказать, не так как хотелось. Плохо выступил", — заявил Густик, отметив высокую квалификацию своих соперников.
"Хотелось бы начать с подготовки, которая была организована перед Олимпийскими играми. Была проделана большая работа. Готовили тройные сальто с четырьмя пируэтами в двух вариантах. Сегодня, вероятнее всего, представители мужской команды не совладали со своими эмоциями", посетовал Станислав Гладченко.
В свою очередь баскетболистка сборной Белоруссии Екатерина Снытина отреагировала на подобные видео соотечественников: "Мне никогда не было стыдно за то, как выступают спортсмены моей страны! Потому что я уверена: когда спортсмен выходит на площадку/лед/корт/старт, он делает все, что в его силах, для победы! Но мне было стыдно смотреть видео, где олимпиец моей сборной говорит так, как будто его задержали, написали ему речь, а за видеокамерой стоит омоновец".
Сборная Беларуси на Олимпийских играх в Пекине пока имеет в активе только одну медаль. Серебро завоевал биатлонист Антон Смольский.
А вы как считаете, правильно ли требовать от спортсменов извинений на камеру и объяснений неудачного выступления?
Источник:
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