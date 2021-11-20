16 примеров отчаянно наглого фотошопа

2005
17
Иногда это заходит настолько далеко, что становится жутко.
С появлением всё большего количества способов отредактировать свои снимки без регистрации и смс поверить в правдивость фотографий из соцсетей становится всё сложнее. Идеальные знаменитости и блогеры могут серьёзно повлиять на самооценку, но избавиться от этого влияния можно, если знать, что доверять изображениям можно не на все 100%. Здесь мы собрали несколько случаев, когда вылизанная картинка в соцсетях оказалась слишком далека о того, что можно увидеть в реальности.
Магия
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На модельном снимке над ним поработали гримёры, стилисты и фотошоп
На своих фотографиях и там, где отметили друзья
Немного магии фотошопа
Дело в мелочах
Не стоит верить даже цвету глаз
С фильтрами и без них
В реальности никакого замка из песка не было
Уровень фотошопа «Мастер»
Инстаграм и реальность
Два разных человека
В соцсетях совсем другая жизнь
У себя на страничке и на снимках фотографов
Сила азиатского макияжа
Снимки сделаны в один день
Создала себе новую внешность
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=== Если друзья/знакомые в сети в одном городище - фотошопить себя тупо - они знают тебя в лицо.
=== Если фотошопить себя для общения с людьми х.з. где, т.е. в другом городище/стране - значит ты неуверенное в себе существо и не уважаешь себя таким, какой ты есть.
Вывод: фотошоп для настоящих слабаков и лгунов. Таких людей надо всегда избегать.
Вы один. Может проблема в вашем характере ?
Анекдот есть такой бабский
Одна подруга другой жалуется на мужа ,такой секой козлина и т.д.
Другая "ну разведись с ним .."
Нет уж ,пусть лучше со мной мучается ха ха ха
Как где то читал ,прежде чем женится , своди свою избранницу в баню и посмотри на нее естественную ..хе хе
Вот точное описание о женщинах хе хе