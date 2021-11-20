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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 352 поста • 221 подписчик подписаться
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16 примеров отчаянно наглого фотошопа

16 примеров отчаянно наглого фотошопа (17 фото)

Автор:
20 ноября 2021 09:10
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   забавно   красота   люди   перебор   подборка   фото   фотошоп   
2005
17

Иногда это заходит настолько далеко, что становится жутко.

С появлением всё большего количества способов отредактировать свои снимки без регистрации и смс поверить в правдивость фотографий из соцсетей становится всё сложнее. Идеальные знаменитости и блогеры могут серьёзно повлиять на самооценку, но избавиться от этого влияния можно, если знать, что доверять изображениям можно не на все 100%. Здесь мы собрали несколько случаев, когда вылизанная картинка в соцсетях оказалась слишком далека о того, что можно увидеть в реальности.


Магия

×
×

На модельном снимке над ним поработали гримёры, стилисты и фотошоп

На своих фотографиях и там, где отметили друзья

Немного магии фотошопа

Дело в мелочах

Не стоит верить даже цвету глаз

С фильтрами и без них

В реальности никакого замка из песка не было

Уровень фотошопа «Мастер»

Инстаграм и реальность

Два разных человека

В соцсетях совсем другая жизнь

У себя на страничке и на снимках фотографов

Сила азиатского макияжа

Снимки сделаны в один день

Создала себе новую внешность

Источник:

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Метки: Юмор   забавно   красота   люди   перебор   подборка   фото   фотошоп   
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13  комментариев
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1k
Dorell Полчаса назад
Самый большой обман тут - песочный замок. Заявляю, как человек с детьми
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374
Вадим В. Новоженов 3 минуты назад
Разберём смысл фотошопа:
=== Если друзья/знакомые в сети в одном городище - фотошопить себя тупо - они знают тебя в лицо.
=== Если фотошопить себя для общения с людьми х.з. где, т.е. в другом городище/стране - значит ты неуверенное в себе существо и не уважаешь себя таким, какой ты есть.
Вывод: фотошоп для настоящих слабаков и лгунов. Таких людей надо всегда избегать.
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15k
Hairy. 53 минуты назад
Однако до сих пор попадаются упоротые идиоты, доказывающие по таким вот фото, что Дж. Энистон которой за полтос выглядит также, как и 25 лет назад.
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392
Mixan Час назад
У моих двух жен (два раза был женат) была естественная красота никаких помад и тушей не требовалось Конечно это не их заслуга ,а природа наградила ,а минусы их скверный характер Мозги выносить могли влет !
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392
Mixan Oort 15 минут назад
Ну я тоже не пушистый конечно хе хе Я вообще о бабах ,племя такое ,в три узла завяжется ,а своего достигнет ..

Ссылка youtu.be
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392
Mixan Oort 5 минут назад
Одна бывшая с второй мучаюсь )))
Анекдот есть такой бабский
Одна подруга другой жалуется на мужа ,такой секой козлина и т.д.
Другая "ну разведись с ним .."
Нет уж ,пусть лучше со мной мучается ха ха ха
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48k
doker 2 часа назад
Две симпатяшки проскочило, где фотошоп просто изуродовал их лица из-за "модных течений".
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392
Mixan doker Час назад
Фотошопы это конечно круто меняют лица ,но вот в жизни иногда девушки так намажутся,что когда их увидишь без макияжа ,просто пугаешься (было у меня пару случаев в молодости ,это просто жуть )
Как где то читал ,прежде чем женится , своди свою избранницу в баню и посмотри на нее естественную ..хе хе
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392
Mixan doker Полчаса назад
ха ха ха ,это в точку !!!!! Нас мужиков так часто подлавливают
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392
Mixan Froll 21 минуту назад
Да я тоже какое то время жил вместе ,но как расписался и ребенок появился ....Мама не горюй ,это как приговор себе подписал ..
Вот точное описание о женщинах хе хе

Ссылка youtu.be
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