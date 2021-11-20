16 примеров отчаянно наглого фотошопа

С появлением всё большего количества способов отредактировать свои снимки без регистрации и смс поверить в правдивость фотографий из соцсетей становится всё сложнее. Идеальные знаменитости и блогеры могут серьёзно повлиять на самооценку, но избавиться от этого влияния можно, если знать, что доверять изображениям можно не на все 100%. Здесь мы собрали несколько случаев, когда вылизанная картинка в соцсетях оказалась слишком далека о того, что можно увидеть в реальности.

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