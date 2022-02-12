Одна из загадок "Бриллиантовой руки": почему Каневский был с голым торсом?

В то время в Москве был известен портной Соломон Затирко, который шил костюмы не только для Мосфильма, но и для всей творческой интеллигенции. Его клиентами были Леонид Утесов, например, Михаил Ромм.

Сцену с падением Семена Семеновича снимали в Баку. Затирко сшил костюм для Каневского, но была всего одно примерка. Леонид Семенович прилетел в Баку и зашел во временную гримерку, что была в подвале, где проходили съемки. И выяснилось, что костюм сидит просто отвратительно. Режиссер был согласен с актером и предложил подобрать альтернативный костюм. Но как назло ничего не подходило. Актер вышел к Гайдаю топлесс и режиссер отреагировал моментально: "а этот костюмчик тебе кто справил?". "Я сам" - ответил Каневский. "Ну, вот в нем и будешь сниматься" - принял решение Гайдай.