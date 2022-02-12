Одна из загадок "Бриллиантовой руки": почему Каневский был с голым торсом?

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Фильм стал лидером проката советского кино 1969 года. Его посмотрели 76 миллионов зрителей и картина стала одной из лучших в советском кинематографе.
В фильме все просто идеально - ни одного лишнего персонажа или эпизода. Гайдай снимал каждую сцену с секундомером, а потом придирчиво присутствовал на монтаже, чтобы фильм смотрелся "на одном дыхании". Легкость комедий Леонида Гайдая - это результат очень кропотливой работы и невероятного труда.
Каждая сцена комедии имеет вес и важность для сюжета. Ведь неслучайно режиссер, перед тем, как отдать фильм комиссии вклеил в концовку ужасный атомный взрыв, чтобы "показать вс сложность нашего времени". Ведь именно взрыв настолько ужаснул и ошарашил комиссию, что все остальные острые моменты ленты померкли по сравнению с ним. И в итоге, пришлось убрать только взрыв, а все остальное осталось.
Леонид Каневский
Самая известная роль Каневского - это, разумеется, инспектор Томин" в сериале "Следствие ведут знатоки". Его окликали на улице товарищем Томиным, а как-то раз, после спектакля, к нему подошла женщина, с жалобой, что ее сына несправедливо осудили. Каневский растерялся, ведь он не инспектор, а просто актер. Но он дал женщине телефон адвоката, который серьезно помог ее сыну.
Но до всероссийской и всенародной славы в "знатоках" Каневский успел сняться в "Бриллиантовой руке". Только лишь эпизод, но какой!
Но до всероссийской и всенародной славы в "знатоках" Каневский успел сняться в "Бриллиантовой руке". Только лишь эпизод, но какой!
Почему же Леонид Каневский был топлесс?
В то время в Москве был известен портной Соломон Затирко, который шил костюмы не только для Мосфильма, но и для всей творческой интеллигенции. Его клиентами были Леонид Утесов, например, Михаил Ромм.
Сцену с падением Семена Семеновича снимали в Баку. Затирко сшил костюм для Каневского, но была всего одно примерка. Леонид Семенович прилетел в Баку и зашел во временную гримерку, что была в подвале, где проходили съемки. И выяснилось, что костюм сидит просто отвратительно. Режиссер был согласен с актером и предложил подобрать альтернативный костюм. Но как назло ничего не подходило. Актер вышел к Гайдаю топлесс и режиссер отреагировал моментально: "а этот костюмчик тебе кто справил?". "Я сам" - ответил Каневский. "Ну, вот в нем и будешь сниматься" - принял решение Гайдай.
Сцену с падением Семена Семеновича снимали в Баку. Затирко сшил костюм для Каневского, но была всего одно примерка. Леонид Семенович прилетел в Баку и зашел во временную гримерку, что была в подвале, где проходили съемки. И выяснилось, что костюм сидит просто отвратительно. Режиссер был согласен с актером и предложил подобрать альтернативный костюм. Но как назло ничего не подходило. Актер вышел к Гайдаю топлесс и режиссер отреагировал моментально: "а этот костюмчик тебе кто справил?". "Я сам" - ответил Каневский. "Ну, вот в нем и будешь сниматься" - принял решение Гайдай.
Все было случайно, а какая сцена получилась!
Вот что значит - работают профессионалы. Кино делалось действительно на совесть и его обожают уже несколько поколений.
Вот что значит - работают профессионалы. Кино делалось действительно на совесть и его обожают уже несколько поколений.
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