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Одна из загадок "Бриллиантовой руки": почему Каневский был с голым торсом?

Одна из загадок "Бриллиантовой руки": почему Каневский был с голым торсом? (4 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2022 12:48
Сообщество : Кино
Метки: Гайдай   знаменитости   интересное   искусство   кино   советское кино   факты   
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Фильм стал лидером проката советского кино 1969 года. Его посмотрели 76 миллионов зрителей и картина стала одной из лучших в советском кинематографе.

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Метки: Гайдай   знаменитости   интересное   искусство   кино   советское кино   факты   
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10  комментариев
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30k
Антон Час назад
Хотя в мусульманской стране обнажить торс равносильно полному оголению
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DumDum 17 минут назад
Наконец-то эта загадка раскрылась! С нетерпением жду раскрытия следующих.
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1k
Денис Ануфриев Полчаса назад
жарко было
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