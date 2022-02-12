Геннадий Зюганов госпитализирован в ту же клинику, что и Жириновский

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Лидер КПРФ находится в московской Центральной клинической больнице в профилактических целях в рамках плановой чек-ап программы.
Пресс-секретарь партии и депутат Госдумы Александр Ющенко рассказал, что решение о госпитализации было принято по причине оперативных медицинских вмешательств, которые пришлось перенести Зюганову за последние годы. Самочувствие лидера КПРФ отличное, настроение хорошее сообщил депутат. «Со вчерашнего дня и, я думаю, до начала следующей недели это будет плановая госпитализация, которая призвана не допустить каких-то сложных ситуаций в это непростое эпидемиологическое время», — заявил пресс-секретарь. Внук Зюганова Леонид подтвердил, что всё в порядке. «Разговаривал с Геннадием Андреевичем буквально час назад, речь о плановой госпитализации. На фоне ситуации с Владимиром Вольфовичем все сразу восприняли как что-то серьёзное», — заявил он. По его словам, Зюганов пробудет в клинике неделю. «В медицинском учреждении действует такой порядок, что чек-ап здоровья подразумевает, что вас кладут в больницу примерно на неделю», — добавил внук политика. Ющенко также отметил, что госпитализация лидера партии не имеет никакого отношения к коронавирусу. Напомним, что два дня назад Владимир Жириновский был госпитализирован в ту же больницу с "омикроном".
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