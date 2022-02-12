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Геннадий Зюганов госпитализирован в ту же клинику, что и Жириновский

Геннадий Зюганов госпитализирован в ту же клинику, что и Жириновский (2 фото)

Автор:
12 февраля 2022 00:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ЦКБ   госпитализация   жириновский   зюганов   политика   профилактика болезней   
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Лидер КПРФ находится в московской Центральной клинической больнице  в профилактических целях в рамках плановой чек-ап программы.
Пресс-секретарь партии и депутат Госдумы Александр Ющенко рассказал, что решение о госпитализации было принято по причине оперативных медицинских вмешательств, которые пришлось перенести Зюганову за последние годы. Самочувствие лидера КПРФ отличное, настроение хорошее сообщил депутат. «Со вчерашнего дня и, я думаю, до начала следующей недели это будет плановая госпитализация, которая призвана не допустить каких-то сложных ситуаций в это непростое эпидемиологическое время», — заявил пресс-секретарь. Внук Зюганова Леонид подтвердил, что всё в порядке. «Разговаривал с Геннадием Андреевичем буквально час назад, речь о плановой госпитализации. На фоне ситуации с Владимиром Вольфовичем все сразу восприняли как что-то серьёзное», — заявил он. По его словам, Зюганов пробудет в клинике неделю. «В медицинском учреждении действует такой порядок, что чек-ап здоровья подразумевает, что вас кладут в больницу примерно на неделю», — добавил внук политика. Ющенко также отметил, что госпитализация лидера партии не имеет никакого отношения к коронавирусу. Напомним, что два дня назад Владимир Жириновский был госпитализирован в ту же больницу с "омикроном". 

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Метки: ЦКБ   госпитализация   жириновский   зюганов   политика   профилактика болезней   
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26  комментариев
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10k
nihilists 4 часа назад
"Лебединое озеро" не за горами............
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12k
Taximaxi 23 минуты назад
Кучно пошли.
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17k
Vital Idol 40 минут назад
не, тяните резину!!!
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5k
gor Час назад
хороший пост,а комментарии ещё лучше
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61
kluvik Час назад
В одной сауне одних и тех же лядей приходовали, однозначно.
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2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Пенсы передают привет короне,этих старых му@даков не один вирус не одолеет
Пенсы передают привет короне,этих старых му@даков не один вирус не одолеетПосмотреть
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7k
amrita 2 часа назад
Нам не жить....друг без друга !(( песня....
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16k
Toxictofa 3 часа назад
Сижу и думаю - если открыть сайт со ставками, кто из них быстрее крякнет, его посчитают экстремистским или нет?
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24k
Юрьевич 3 часа назад
Системная оппозиция! Не могут жить друг без друга!
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3k
VPJ 3 часа назад
Игра была ровна... лежали два говна. )А в некрологах напишут журнашлюшки, что на их плечах, атлантов новой россии, гэраклов разгребшых авгиевыее конюшни... и тут оппа, дерьмо от коммунистов нам досталось. Нам дерьмо ему бабло. Закопать их надо по тихому, как братки в девяностых закапывали, или как кот мой, случайно протискиваясь между стеной и горшком обвалив цветок, пару раз копнул передней лапой,, а потом, так ,завершил небрежным взмахом хвоста и одной задней. Вот так от них избавится надо.
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22k
pssst 3 часа назад
Посмотреть на Жирика поехал?
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809
Трям 3 часа назад
В домино поиграют...
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4k
Дмитрий 3 часа назад
За 30 лет сидения в госдуме на госхарчах организм выработал рефлекс и уже и заболели одновременно.
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22k
Ego sum qui sum 3 часа назад
псевдооппозицию то как косит, нужно будет новых клоунов искать
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2k
DNK 3 часа назад
СУУУУУКККИИИ!!!!!! что вофку не пригласили на мальчишник??????
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2k
Фрэнд 3 часа назад
Кучно пошли, это хорошо.
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6k
Думай о хорошем! 3 часа назад
ВВ третьим будет
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13k
net 3 часа назад
99.9999% комментариев под этими новостями исключительно радостные. Но их партии всегда в лидерах всех выборов. Магия? Как так получается?)
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1k
g789 3 часа назад
Добро пожаловать в начало "гонок на лафетах" прочувствуйте атмосферу))
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4k
Tuskub 4 часа назад
Уж извините - вижу этих двух персонажей на политической арене больше 3 десятков лет. И толку от них двоих - как от Жириновского молока и как от Зюганова хлеба, т.е. НИЧЕГО. Жрут, пьют, делают вид "альтернативы" за свой гешефт. RIP
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Лебовски 4 часа назад
Он тоже 8 раз привился?
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