FISHKINET
Корабль сняли с мели!

Свежие статьи про Суэцкий канал #следимсфишками

Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
Экскаваторик, который смог: реакция соцсетей на освобождение Суэцкого канала
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given
добавить
пост
Сообщество Политика 2343 поста • 825 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика 
Пришла весна. Жириновский завыл в прямом эфире

Пришла весна. Жириновский завыл в прямом эфире (7 фото + 2 видео)

Автор:
29 марта 2021 13:10
Сообщество : Политика
Метки: Соловьев   видео   вой   дебаты   жириновский   политика   
1712
7
2
Скандальный политик продолжает веселить россиян, правда эти попытки выглядят уже не смешно, а даже скорее наоборот - страшно.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Соловьев   видео   вой   дебаты   жириновский   политика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Vital Idol Час назад
наркоман-педофил/раз съехал с катушек....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Limon 6 секунд назад
Лопата есть у кого? Уе_бите.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максус 11 минут назад
санитары,пакуйте поехавшего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
мистер Конвей Твитти 20 минут назад
Ну как можно назвать нормальной страну,где персонажи,подобные сыну юриста,заседают в парламенте,а не лечатся в дурке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Lucky 36 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
a6m5 38 минут назад
Он хоть и ипанутый слегка, но все кризисы предсказывает заранее. И предлагает способы их решения. Только никто его не слушает, а потом спохватыааются, и тратят большие силы и ресурсы. Хотя, если бы поислушивались к Жирику, то могли бы если не совсем предотвратить, а обойтись малой кровью. Но нет, каждый считает себя умным, и не прислушивается к дельным советам, а потом локти кусает. Если бы слушали Жирика, то не было бы войны в Чечне и в Грузии, заранее бы их задавили, пока они не окрепли. И финансовые кризисы смогли бы смягчить в несколько раз.
Жирик ведь всё это заранее поедсказал, и никто, кроме него, хтого не увидел заранее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Arvo Laar 39 минут назад
ВЕСНА ПРИШЛА ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ertin 43 минуты назад
Шут-шутом, но...

Постарайтесь первые 3 минуты сдержать рвотный рефлекс, потом интереснее пойдёт.

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Danil Sochin 47 минут назад
А он думает, наверно, что это смешно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Палыч 47 минут назад
Ну всё, приехали.


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мегапихель Час назад
А я подумал, так Вольфович призывает юных губернаторов в баню)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей А Час назад
И вот такие долбойобы по 30 лет в думе заседают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
420
Ольга Став. Час назад
Раньше- лет 7назад, да и пару лет как ,с удовольствием его слушала. Многое всерьез не воспринимала, конечно. но интересно было и здравые мысли звучали насчет внешней политики. А последний год-на глазах прям сдает...На пенсию пора, на покой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
vtoroyshans Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей Час назад
Нормальная современная политика!да и политические ток шоу тоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Inter 2 часа назад
жидовские морды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
antonium 2 часа назад
И вот эти люди принимают у нас законы. Совсем кукуха поехала. Дорогу молодым. умным, честным и образованным!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Andrey 2 часа назад
Днище...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Artem 2 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Опаньки 2 часа назад
ведь голосует кто-то и за него

будут ругать всех остальных, но голосовать не прекратят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов Экс-помощница Байдена назвала Путина львом и припомнила секс-скандал бывшего шефа Экс-помощница Байдена назвала Путина львом и припомнила секс-скандал бывшего шефа Сдуло ветром: Байден дважды споткнулся и упал, поднимаясь на трап самолета Сдуло ветром: Байден дважды споткнулся и упал, поднимаясь на трап самолета Сергей Лавров посетил Китай в маске с надписью FCKNG QRNTN Сергей Лавров посетил Китай в маске с надписью FCKNG QRNTN "Такая моя судьба": президент Белоруссии победил в гонке, но звездой лыжни стал другой "Такая моя судьба": президент Белоруссии победил в гонке, но звездой лыжни стал другой Президент верхом на "Лосе": в Кремле показали, как Путин с Шойгу отдыхают в тайге Президент верхом на "Лосе": в Кремле показали, как Путин с Шойгу отдыхают в тайге
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

679576



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор
0
38
Портал в ад, или тот самый веселый черный юмор
"Приставить к госнаграде", или Что ждет капитана застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза
2
225
"Приставить к госнаграде", или Что ждет капитана застрявшего в Суэцком канале...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Трудная высота: почему при взлете у многих пассажиров самолета закладывает уши?
0
41
Трудная высота: почему при взлете у многих пассажиров самолета закладывает уши?
Женам подводников начали вручать спецмедаль
0
29
Женам подводников начали вручать спецмедаль
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#суэцкий канал#люди#подборка#приколы#дети#кино#сша#китай
#интересно#прикол#Россия#факты#картинки#смех#животные#настроение#фотографии#смешно
#фото#СССР#интересное#Фотографии.#позитив#страна#забавно#сатира#прикольные#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться