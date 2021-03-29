Пришла весна. Жириновский завыл в прямом эфире

За годы своего лидерства в якобы оппозиционной партии тов. Жириновский настолько вошел в роль шута, что, похоже, его выходкам уже мало кто удивляется. А у многих высказывания и действия престарелого политика вызывают лишь острое чувство брезгливости или даже жалости. А ведь этот человек в числе прочих принимает активное участие в принятии законов, по которым после живет страна.