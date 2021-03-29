Пришла весна. Жириновский завыл в прямом эфире

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Скандальный политик продолжает веселить россиян, правда эти попытки выглядят уже не смешно, а даже скорее наоборот - страшно.
Экпрессивный Владимир Вольфович и раньше удивлял россиян, но чаще всего своими неординарными высказываниями. Время идет, и жизнь показала, что лидер ЛДПР не чурается и странных выходок. Побывав на ток-шоу у В.Соловьева, Жириновский внезапно завыл.
Политик, рассуждая о третьей мировой войне, которая весьма, по его мнению, вероятна, предложил Байдену, Си Цзиньпин и Путину договориться об определенном знаке, который позволит “опознавать друг друга”. Таким знаком мог бы стать, как считает Владимир Вольфович, вой на Луну.
“Когда мир подойдет к последней черте, когда вот-вот война начнется – они втроем должны завыть по-волчьи: Джо, Си и наш президент”, – сказал политик и сам взвыл в студии под смех присутствующих.
“Когда мир подойдет к последней черте, когда вот-вот война начнется – они втроем должны завыть по-волчьи: Джо, Си и наш президент”, – сказал политик и сам взвыл в студии под смех присутствующих.
75 лет , живет по приколу , денег валом , а жителям рф большой и толстый .— вячеслав ветров (@spes137) March 29, 2021
за такие бабосы можно не только повыть по - волчьи, но и какой-нибудь шлягер выпердеть— russ ensign русс прапор (@SS2211539) March 29, 2021
Комик Илья Соболев высмеял Жириновского и других политиков. Получилось неплохо.
За годы своего лидерства в якобы оппозиционной партии тов. Жириновский настолько вошел в роль шута, что, похоже, его выходкам уже мало кто удивляется. А у многих высказывания и действия престарелого политика вызывают лишь острое чувство брезгливости или даже жалости. А ведь этот человек в числе прочих принимает активное участие в принятии законов, по которым после живет страна.
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Жирик ведь всё это заранее поедсказал, и никто, кроме него, хтого не увидел заранее.
Постарайтесь первые 3 минуты сдержать рвотный рефлекс, потом интереснее пойдёт.
будут ругать всех остальных, но голосовать не прекратят