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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4826 постов • 663 подписчика подписаться
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Почти курорт: Жириновский рассказал, как ему сиделось в турецкой тюрьме

Почти курорт: Жириновский рассказал, как ему сиделось в турецкой тюрьме (4 фото)

Автор:
25 апреля 2021 23:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 75 лет   Турция   байка   депутат   жириновский   политика   тюрьма   юбилей   
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Лидер ЛДПР сегодня отмечает юбилей: Владимиру Жириновскому исполнилось 75 лет. За долгую жизнь у депутата, юриста и кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» накопилось немало занятных историй...

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Метки: 75 лет   Турция   байка   депутат   жириновский   политика   тюрьма   юбилей   
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16  комментариев
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4k
RomaXz 6 часов назад
Кому нибудь интересен этот клоун ?
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1k
Эдуардо 53 минуты назад
Так езжай туда отдыхать, раз "почти курорт", а не на Мальдивы.
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2k
Красаучег) 3 часа назад
Нормальный весёлый дедок.. даже двигает чето там, пытается.. и образованнейший человек кстати, чуть не академик
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58k
Опиум для народа Красаучег) Час назад
Чуть не считается. Вот кадырка-академик.)))
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−8
不高不矮不胖不瘦不三不四，没前没后没脸没皮没心没肺！ 5 часов назад
лучше бы турки посадили,остался б человеком
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4k
Дарвин и аморальная премия 5 часов назад
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8k
portmen77 6 часов назад
Гнида на теле страны.
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66
Племянник Путина portmen77 4 часа назад
гнида не гнида, а пользы от него на несколько порядков больше чем от тебя.
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10k
ss Племянник Путина 4 часа назад
Пользы?!!... В смысле поднимает темнейшему настроение и тот не так гнобит "бояр"? Какая от него польза, кроме идиотских заявлений?
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17k
Vital Idol portmen77 2 часа назад
6-ка режима, точнее...
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Свирепый Бамбр 6 часов назад
Старый дед травит байки.
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