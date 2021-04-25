За "пропаганду" студенту Жириновскому грозило до 20 лет тюрьмы. Но турецкий судья во всем разобрался, счел значки с Авророй, Кремлем и Лениным просто сувенирами, и Владимира освободили. Но тем не менее 17 дней предварительного заключения ему отбыть всё же пришлось.



- Это было неприятно. Впервые в жизни тюрьма, в чужой стране. Сокамерники были: убийца, наркоман и коммунист. А я один студент ни в чем невиновный.

...С едой была проблема. Тюрьма дает только хлеб и воду, а остальное должны покупать сами. А поскольку я был переводчик по контракту - мне из ресторана гостиницы, где мы жили, доставляли обед. Постель из номера прислали, чтобы не лежал на тюремных матрасах. Кстати, условия там были ничего - отдельно комнатка, где можно готовить пищу и совсем отдельно туалет. Это у нас до сих пор говорят «у параши твое место». У них это исключено. У каждой камеры - дворик. А наверху солнце, шум моря - почти курорт. По-русски назывался не тюрьма, а штрафной дом.