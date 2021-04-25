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Лидер ЛДПР сегодня отмечает юбилей: Владимиру Жириновскому исполнилось 75 лет. За долгую жизнь у депутата, юриста и кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» накопилось немало занятных историй...
Так вот, после окончания обычной средней школы в Алма-Ате юному Володе Жириновскому удалось поступить на историко-филологический факультет Института восточных языков при МГУ. Сегодня это — Институт стран Азии и Африки. А в то время пареньку из Казахской ССР, как говорят, повезло пройти по разнарядке как абитуриенту из малообеспеченной семьи.
Учился Владимир Вольфович старательно, по специальности «Турецкий язык и литература», с 1964 по 1970 год. Сегодня политик признается, что без практики язык забылся, турецкий он понимает только на бытовом уровне, ну и газету может почитать...
Учился Владимир Вольфович старательно, по специальности «Турецкий язык и литература», с 1964 по 1970 год. Сегодня политик признается, что без практики язык забылся, турецкий он понимает только на бытовом уровне, ну и газету может почитать...
А вот на 4-м курсе студента Жириновского ждала преддипломная практика в Турции, в городе Искендерун. С довольно неожиданным финалом.
- Я учил турецкий язык. В то время СССР начал строить в Турции металлургические заводы, в частности завод серной кислоты, и я поехал туда переводчиком. Когда вылетал из Шереметьево, у меня в кармане было три рубля, а советские деньги нельзя было вывозить из страны. Я купил значков в киоске, чтобы их потратить. А в Турции общаешься с кем-нибудь - подарил значок. Но всегда рядом, за соседним столиком, сидел агент местного КГБ - они думали, что мы все шпионы и ведем коммунистическую пропаганду. Вот за эти значки меня и арестовали, - рассказал лидер ЛДПР в интервью Радио «Комсомольская правда».
- Я учил турецкий язык. В то время СССР начал строить в Турции металлургические заводы, в частности завод серной кислоты, и я поехал туда переводчиком. Когда вылетал из Шереметьево, у меня в кармане было три рубля, а советские деньги нельзя было вывозить из страны. Я купил значков в киоске, чтобы их потратить. А в Турции общаешься с кем-нибудь - подарил значок. Но всегда рядом, за соседним столиком, сидел агент местного КГБ - они думали, что мы все шпионы и ведем коммунистическую пропаганду. Вот за эти значки меня и арестовали, - рассказал лидер ЛДПР в интервью Радио «Комсомольская правда».
За "пропаганду" студенту Жириновскому грозило до 20 лет тюрьмы. Но турецкий судья во всем разобрался, счел значки с Авророй, Кремлем и Лениным просто сувенирами, и Владимира освободили. Но тем не менее 17 дней предварительного заключения ему отбыть всё же пришлось.
- Это было неприятно. Впервые в жизни тюрьма, в чужой стране. Сокамерники были: убийца, наркоман и коммунист. А я один студент ни в чем невиновный.
...С едой была проблема. Тюрьма дает только хлеб и воду, а остальное должны покупать сами. А поскольку я был переводчик по контракту - мне из ресторана гостиницы, где мы жили, доставляли обед. Постель из номера прислали, чтобы не лежал на тюремных матрасах. Кстати, условия там были ничего - отдельно комнатка, где можно готовить пищу и совсем отдельно туалет. Это у нас до сих пор говорят «у параши твое место». У них это исключено. У каждой камеры - дворик. А наверху солнце, шум моря - почти курорт. По-русски назывался не тюрьма, а штрафной дом.
- Это было неприятно. Впервые в жизни тюрьма, в чужой стране. Сокамерники были: убийца, наркоман и коммунист. А я один студент ни в чем невиновный.
...С едой была проблема. Тюрьма дает только хлеб и воду, а остальное должны покупать сами. А поскольку я был переводчик по контракту - мне из ресторана гостиницы, где мы жили, доставляли обед. Постель из номера прислали, чтобы не лежал на тюремных матрасах. Кстати, условия там были ничего - отдельно комнатка, где можно готовить пищу и совсем отдельно туалет. Это у нас до сих пор говорят «у параши твое место». У них это исключено. У каждой камеры - дворик. А наверху солнце, шум моря - почти курорт. По-русски назывался не тюрьма, а штрафной дом.
По словам Владимира Вольфовича, даже этот тюремный срок стал преградой для его членства в КПСС и не дал ему возможности поступить в аспирантуру или совершать зарубежные поездки. Впрочем, уже в 1969-1970 годах он стажировался в Гостелерадио и Госкомитете по внешним экономическим связям СССР. Да и дальше его карьера сложилась, как мы знаем, довольно неплохо.
Злые языки (или более осведомленные товарищи) утверждают, что перед отъездом на ту практику в восточной стране студент Жириновский был завербован КГБ. Но турецкая разведка его быстро разоблачила, за чем последовала срочная депортация...
Злые языки (или более осведомленные товарищи) утверждают, что перед отъездом на ту практику в восточной стране студент Жириновский был завербован КГБ. Но турецкая разведка его быстро разоблачила, за чем последовала срочная депортация...
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