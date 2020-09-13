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Архитекторы думают, что можно сделать из Мавзолея

Архитекторы думают, что можно сделать из Мавзолея (3 фото)

Автор:
13 сентября 2020 10:46
Сообщество : Политика
Метки: архитекторы   жириновский   зюганов   ленин   мавзолей   москва   новости   политика   
3481
3
В 2024 году будет ровно 100 лет, как товарищ Ленин ушёл в мир иной. И до сих пор место его упокоения не даёт покоя потомкам. Вот и теперь в рамках фестиваля «Зодчество» молодым и подающим надежды архитекторам организаторы предложили разработать фор-эскиз проекта как же можно использовать Мавзолей не по прямому назначению.

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Метки: архитекторы   жириновский   зюганов   ленин   мавзолей   москва   новости   политика   
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1k
Alex Xela 3 часа назад
Не надо! Путина потом положим))))
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15k
Robin Hood 9 минут назад
Архитекторы думают, что можно сделать из Мавзолея
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7k
Maddy8 21 минуту назад
не по-христиански Ленина в мавзолее держать.
А разрубленные топором,сухие останки,которые возят в мешках по всей стране и странам и называют:святые мощи,это по христиански?
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3
Атомный Крот Полчаса назад
"В положении конкурса утверждается, что мол не по-христиански Ленина в мавзолее держать"

Ну полная же чушь! Мощей, т.е. кусков тел всяких христианских святых по всему миру в храмах полным-полно лежит. Доступных всеобщему обозрению.
И целых мумий тоже полным-полно в христианских "святых местах".
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109k
arek14 52 минуты назад
Архитекторы думают, что можно сделать из Мавзолея
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3k
Юра Гагарин arek14 Полчаса назад
сразу, первое место у конкурсе обеспечено
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1k
zenon Юра Гагарин 18 минут назад
Притом одинаковое количество букв. Даже очень думать не нужно. Вот в Святбурге отгрохали мавзолей первому изменнику присяги, а этот будет второму.
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118k
Игорь 53 минуты назад
Напоминание всем фашикам.
Напоминание всем фашикам.
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19k
Надежда Час назад
Ублюдочные креаклы... Дождитесь, суки, хоть когда уйдёт поколение советских людей. Твари.
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5k
Нестерин Сергей Надежда 14 минут назад
Долго ждать надо, они помогают.
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1k
Скальпы Гуронов Час назад
А травматологию господа архитекторы давно посещали? Ну, или там реанимацию... Да и вообще, мавзолей находится под охраной ЮНЕСКО именно, как "памятник-усыпальница главного организатора и руководителя Октябрьской революции 1917 года".
Так что уважаемые господа провокаторы и интриганы могут отсосать друг у друга и так же трахнуть друг-дружку в попу... Судя по всему им не привыкать.
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15k
Flying Dutchmen. Час назад
Может, они сами хотят занять место Ленина?...
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17k
turyst Час назад
Архитекторы думают, что можно сделать из Мавзолея
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4
schaikovskij.vladimir Час назад
Это память НАША о прошлом ! Пусть существует в том виде,каким его создали ЛЮДИ того времени . ВЫ же в конце концов боретесь с разрушением памятников и ПАМЯТИ !
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25k
Ashabad 2 часа назад
У меня уже давно сложилось впечатление, что через такие сайты как фишки либерастическая тусовка периодически выкатывает нам "идейки" и проверяет, как к этому относится народ. Типа ЛГБТ-толерастия, типа "Сталин-гулаг", типа "США - светоч демократии", типа "пора в России майдан устраивать". Выкинут очередную бредовую "идейку" и смотрят: поменялась позиция большинства или ещё нет.
Технология овертона.
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1k
Mellivora 2 часа назад
Не дает покоя мавзолей нынешней либерде...
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4k
Иван Mellivora 2 часа назад
Ты *банутый? Ещё скажи это госдеп конкурс придумал.
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−63
User_1709971 2 часа назад
В мягких головёнках россиян странным образом уживаются "Боже , царя храни" и "Слава КПСС". Ущербный народец , полоумный .
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510
Сергей User_1709971 2 часа назад
Представься сам, мил человек, огласи свой народ твердоголовый!
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25k
Ashabad 2 часа назад
В жопу этих архитекторов, в жопу тех, кто распространяет такие "идеи"!
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−63
User_1709971 2 часа назад
Общественный туалет сделайте . Роскошный получится , из гранита и мрамора . Европа обзавидуется .
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253
пенс 2 часа назад
Ленин, Сталин - это наша история . Нация забывшая свою историю не имеет будущего. Был в наше истории Петр 1, при нем народонаселение России сократилось на четверть, значит нам нужно срыть Петергоф , Петербург превратить в болото?
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−11
Beglov 2 часа назад
Считаю что Мавзолей и все кремлевские стены надо снести, поскольку это реально портит облик центра и его доступность.
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17k
Шуруп Beglov 2 часа назад
Зарядье-2?
... а там и -3?
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Архитекторы думают, что можно сделать из Мавзолея
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2k
Dmitrii Ivanov 2 часа назад
Ну а что бы сейчас сделали с тем, кто как Ленин, приехал из Западной Европы и начал народ баламутить?
Вот то же и с мавзолеем сделать.
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5k
Bhaal 3 часа назад
Да сортир надо сделать, а то поссать там негде.
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1k
Soplevich Bhaal 3 часа назад
У тебя в башке и делать не надо, там и так всё засрано
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11k
Corvus Corax Bhaal 2 часа назад
Пройди сто метров.. там бесплатный туалет...
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5k
Bhaal Corvus Corax Час назад
Далеко. Хочу ближе
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11k
Corvus Corax Bhaal 20 минут назад
Дык ссы в штаны... если они у тя есть.. диванный воен, мля..
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