Архитекторы думают, что можно сделать из Мавзолея

Не остался в стороне и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он громогласно объявил, что конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея от Союза архитекторов России есть не что, иное как провокация «огрызков ельцинской эпохи», которые хотят «поджечь Россию изнутри». И негоже покушаться на «символ великой государственности».

Впрочем, глава Союза архитекторов России Николай Шумаков уточнил, что этот конкурс является всего лишь наработкой идей по использованию здания.

А как вы считаете кто из них прав?