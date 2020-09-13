Архитекторы думают, что можно сделать из Мавзолея

В 2024 году будет ровно 100 лет, как товарищ Ленин ушёл в мир иной. И до сих пор место его упокоения не даёт покоя потомкам. Вот и теперь в рамках фестиваля «Зодчество» молодым и подающим надежды архитекторам организаторы предложили разработать фор-эскиз проекта как же можно использовать Мавзолей не по прямому назначению.
Работы принимаются до 19 октября. Организаторы, правда, сразу сделали оговорку, что мол желают видеть Мавзолей музеем, но самое интересное посвящённым не памяти дедушки Ленина, как можно было предположить. Мавзолей должен стать музеем самого Мавзолея. Хотя другие идеи ре-использования Мавзолея «не только допускаются, но и приветствуются».
В положении конкурса утверждается, что мол не по-христиански Ленина в мавзолее держать, да и вообще всё уже давно «осознали исторические ошибки прошлого». Правда, что организаторы под этим подразумевают не уточняется. Возможно, на них повлияла яркая речь лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил продать «мумию» Владимира Ильича Китаю, Вьетнаму или какой-нибудь коммунисту.
Не остался в стороне и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он громогласно объявил, что конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея от Союза архитекторов России есть не что, иное как провокация «огрызков ельцинской эпохи», которые хотят «поджечь Россию изнутри». И негоже покушаться на «символ великой государственности».
Впрочем, глава Союза архитекторов России Николай Шумаков уточнил, что этот конкурс является всего лишь наработкой идей по использованию здания.
А как вы считаете кто из них прав?
Впрочем, глава Союза архитекторов России Николай Шумаков уточнил, что этот конкурс является всего лишь наработкой идей по использованию здания.
А как вы считаете кто из них прав?
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А разрубленные топором,сухие останки,которые возят в мешках по всей стране и странам и называют:святые мощи,это по христиански?
Ну полная же чушь! Мощей, т.е. кусков тел всяких христианских святых по всему миру в храмах полным-полно лежит. Доступных всеобщему обозрению.
И целых мумий тоже полным-полно в христианских "святых местах".
Так что уважаемые господа провокаторы и интриганы могут отсосать друг у друга и так же трахнуть друг-дружку в попу... Судя по всему им не привыкать.
Технология овертона.
... а там и -3?
Вот то же и с мавзолеем сделать.