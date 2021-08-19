"Если бы не ГКЧП 30 млн русских не оказались бы за границей": политики о путче и путчистах

Недавний опрос ВЦИОМ показал, что лишь 21% россиян смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП. В возрастной группе 45-59 лет всего 28% знают, что ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению.15% опрошенных сказали, что впервые слышат, что в 1991 году был какой-то путч.

13% респондентов считают, что, если бы ГКЧП победил и удержал власть, жизнь в стране стала бы лучше, 17% сказали, что стало бы хуже, и 32% опрошенных ответили, что ничего бы не изменилось.

Давайте узнаем, как сегодня оценивают события 30-летней давности нынешние и бывшие политики, некоторые из которых были непосредственными участниками событий августа 1991-го.