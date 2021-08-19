"Если бы не ГКЧП 30 млн русских не оказались бы за границей": политики о путче и путчистах

К 30-летнему юбилею ГКЧП бывшие и нынешние политики вспоминают о том, что было и как можно было сделать лучше в августе 1991 года.
Недавний опрос ВЦИОМ показал, что лишь 21% россиян смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП. В возрастной группе 45-59 лет всего 28% знают, что ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению.15% опрошенных сказали, что впервые слышат, что в 1991 году был какой-то путч.
13% респондентов считают, что, если бы ГКЧП победил и удержал власть, жизнь в стране стала бы лучше, 17% сказали, что стало бы хуже, и 32% опрошенных ответили, что ничего бы не изменилось.
Давайте узнаем, как сегодня оценивают события 30-летней давности нынешние и бывшие политики, некоторые из которых были непосредственными участниками событий августа 1991-го.
Владимир Жириновский среди тех 13%, кто считает, что победа ГКЧП была бы благом для страны. "Миллионы людей были бы счастливы, если бы сохранился ГКЧП", — сказал 75-летний лидер ЛДПР в интервью Ura.ru. В том же интервью он вспомнил, как его чуть не сожгли 30 лет назад:
Часам к 11 на Манежную площадь прибежали демократы, тысячи две было. Вот там переход, на табуретку встал Иванов такой. И я подошел к нему, говорю: что вы выступаете против ГКЧП, вы должны все поддержать. Он меня прямо так ногой пнул. Хорошо, что я стоял дальше, удара не было, просто нога коснулась. Они оборзели, стали наступать на нас со всех сторон. У меня „Москвич“ там стоял. Я сел в него, а они пытались его перевернуть и поджечь. Я с того августа 1991 года говорю, что все это преступники, которые устраивают беспорядки на улице.
В интервью "Вести ФМ" Жириновский назвал виновных в провале ГКЧП:
Первая отрицательная роль у Крючкова, вторая – у Горбачева. Как у президента страны и партийного лидера. Он был слаб для этой должности, он для нее не годился.
Сергей Степашин в 1991 году был членом Верховного Совета РСФСР ничего хорошего в действиях ГКЧП не видит. Вот что он сказал в разговоре с RT:
ГКЧП сыграл самую негативную роль. Если бы не ГКЧП, то 20-го числа было бы подписано союзное соглашение. Мы бы сохранили единый банк, единую валюту, единое экономическое пространство и единую армию. Да, это была бы другая страна, но она, по крайней мере, была бы в границах СССР, и почти 30 млн русских не оказались бы за границей, лишённые своих прав.
Он также назвал участников ГКЧП "слабаками", у которых не было плана, а была только риторика. Степашин сравнил путч августа 1991 года с февральской революцией 1917-го:
На мой взгляд, февраль 1917-го и август 1991 года похожи один в один. Бескровно, благодаря народным массам. Верхи не могли, а низы не хотели...
Председатель ГД РФ Вячеслав Володин в 1991 году был депутатом Саратовского городского совета. О годовщине путча он высказался в своём телеграм-канале. Он сравнил август 1991-го с октябрём 1917-го:
И в 1991 году, и в 1917-ом произошло предательство элитами интересов народа и государства. Где были те секретари обкомов, ЦК КПСС? Где был Верховный Совет? В непростое время – практически все разбежались, отсиделись в отпусках, когда надо было принимать решения.
Партийная бюрократия КПСС по сути перечеркнула свои идеалы, если так можно назвать идеологию партии, предала страну и ее граждан.
Развалу СССР способствовала слабость Горбачева как политика, его неспособность быть настоящим лидером страны. Он не смог сплотить политические силы в сложное для страны время и сохранить государство.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в 1991 году был секретарём ЦК КП РСФСР. Он тоже дал комментарий RT и назвал действия ГКЧП правомерными и абсолютно законными. По мнению Зюганова, договор "О Союзе Суверенных Республик" был против того, за что народ проголосовал на референдуме в марте 1991 года (напомним, что на этом референдуме 77,86% граждан проголосовали за Сохранение СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик), а ГКЧП как раз выполнял волю народа:
Вопреки тому, за что высказалось большинство советских граждан, принятие такого договора должно было означать отказ от социализма и фактическую ликвидацию единого государства. Реализовывалась не политика сторонников Союза, за которую высказался народ, а противозаконный план Ельцина и его камарильи. ГКЧП объявил о возвращении к политике, соответствующей тому, за что граждане высказались на мартовском референдуме. Правомерными и абсолютно законными были именно действия ГКЧП, а не тех, кто обвинил его участников в нарушении закона.
В провале ГКЧП Зюганов считает виновным Горбачёва и нерешительность ГКЧПистов.
90-летний Михаил Горбачёв в августе 1991 года занимал пост президента СССР. В связи с 30-й годовщиной путча он опубликовал заявление на сайте Горбачёв-фонда:
Когда путчисты, изолировав меня в Форосе, отключив все виды связи, прислали ко мне своих представителей, я категорически отверг их требование подписать указ о чрезвычайном положении. Охарактеризовал их действия как преступные, как авантюру. В своем заявлении, адресованном Съезду Народных Депутатов и Верховному Совету, я заявил, что действия ГКЧП являются обманом народа и узурпацией власти...
Путч провалился, но он осложнил и ослабил позиции президента СССР, создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза. Республики приняли декларации независимости. Но шанс сохранить Союз на обновленной основе все-таки был. Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР.
Александр Руцкой, в 1991 году бывший членом президиума Верховного Совета РСФСР, в интервью Вести ФМ" отметил, что Горбачев выдумал изоляцию в Крыму, что, на самом деле, первого президента СССР никто не арестовывал и не лишал его связи.
Бывший руководитель Службы безопасности Бориса Ельцина Александр Коржаков в интервью "Известиям" заявил, что подписание договора "О Союзе Суверенных Республик", которое не состоялось из-за путча, даже и не планировалось:
Я в 9-м управлении работал с 1968 года. Когда готовились такие большие мероприятия, всегда была суета. У руководителей каждой республики, у первых секретарей были свои особняки на Ленинских горах или в другом месте. И в эти дни все на ушах стояли. Водителей гоняют между особняками, маршруты прорабатываются, инструктажи, совещания с ГАИ — чего только нет. А здесь ни одного совещания, ничего, тишина. Какое, к чёрту, подписание Союзного договора! Его и не должно было быть.
Аскар Акаев, бывший президент Киргизии, свергнутый в результате "тюльпановой революции", а в 1991-м президент Киргизской ССР, в интервью РИА Новости рассказал о своём отношении к ГКЧП:
Я в первый же день выступил с осуждением ГКЧП. Во-первых, я сразу понял, что это мятеж или госпереворот. Во-вторых, я был решительным сторонником подписания того союзного договора, и все лидеры центрально-азиатских республик были за договор. А вот в период ГКЧП они заняли такую, по-моему, нейтральную позицию. Я был там единственный, кто осуждал.
Акаев также отметил, что вариант союзного договора, подготовленный к августу, был "очень хорошим документом". По его мнению, если бы договор был подписан, то союз реально было бы сохранить.
91-летний Николай Рыжков в августе 1991 года занимал должность председателя Совета министров СССР. В интервью РИА Новости он осудил действия ГКЧП:
Конечно, та ситуация, которая сложилась в то время в стране, была очень и очень сложная. Страна была неуправляема, власть в лице Горбачёва теряла управление страной. Поэтому участники августовских событий и решили пойти на этот шаг. Я лично считаю, что они больше вреда нанесли стране, нежели пользы. Мне кажется, или люди не понимали, зачем они все это делают, или они чего-то хотели добиться, но сделали как-то странно. Опереточно всё это проходило.
А как вы оцениваете последствия событий августа 1991 года?
Источник:
- Шведское издание поблагодарило Горбачева за развал СССР
- Жириновский предложил ввести лимит на вес россиян
- Пришла весна. Жириновский завыл в прямом эфире
- "Это показуха!": бабушка из Истры отчитала Жириновского и не взяла предложенные ей деньги
- Почти курорт: Жириновский рассказал, как ему сиделось в турецкой тюрьме
Понравилось33
Еще и бетоном надо было закатать вместе с тобой весь Форос, предатель !
https://smotrim.ru/video/2327302https://smotrim.ru/video/2327302
Полагаю, было бы гораздо хуже.
А плохому танцору даже его яйца выступать мешают.
Думаю никакого переворота не было.
Была инсценировка этого прохиндея Горбачева.
Один Пуго оказался порядочным из той компании.
Помню слезы министра обороны Ахромеева - вот это был позор!!!
Для боевого офицера, прошедшего войну.
Да вот хрен его знает! Кстати документы того периода до сих пор засекречены. Почему???