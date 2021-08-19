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"Если бы не ГКЧП 30 млн русских не оказались бы за границей": политики о путче и путчистах

"Если бы не ГКЧП 30 млн русских не оказались бы за границей": политики о путче и путчистах (10 фото)

Автор:
19 августа 2021 19:30
Сообщество : Политика
Метки: 1991   ГКЧП   август   горбачёв   ельцин   жириновский   политика   путч   
1269
10

К 30-летнему юбилею ГКЧП бывшие и нынешние политики вспоминают о том, что было и как можно было сделать лучше в августе 1991 года.

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Метки: 1991   ГКЧП   август   горбачёв   ельцин   жириновский   политика   путч   
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12  комментариев
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1k
Broscan Полчаса назад
Когда путчисты, изолировав меня в Форосе.

Еще и бетоном надо было закатать вместе с тобой весь Форос, предатель !
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13k
shuma_her 2 минуты назад
А ведь много этих предателей и сегодня при власти.
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5k
samsr 14 минут назад
Пятнистого даже черти в аду не хотят принимать, а пора б, земля ему бетоном
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591
робт Полчаса назад
вышел докфильм "ГКЧП 30 лет спустя."
https://smotrim.ru/video/2327302https://smotrim.ru/video/2327302
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5k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Если бы не было ГКЧП страну развалил бы "новоогаревский процесс", подписание этого дела планировалось именно во время ГКЧП. Но при этом свора предателей из союзного руководства сохранила бы свои места. Ну а разрушение СССР оставило их без работы. Да, потом поперла чертовщина, но лица сознательно приведшие страну к этому состоянию уже оказались ни у дел.
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81k
Taras Kozalupko 40 минут назад
Если бы не гкчп, то не известно до чего довел бы страну Горбачев.
Полагаю, было бы гораздо хуже.
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15k
albedo 53 минуты назад
Если бы не тряпка Горбачев - СССР был бы до сих пор.
А плохому танцору даже его яйца выступать мешают.
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19k
Ego sum qui sum 56 минут назад
все это интересно, только если допустить, что существуют политики, не являющиеся аморальными эгоцентричными мразями
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27k
Лабуда Час назад
Переворот устроили, а что делать дальше не знали. Революционеры блин! А ведь был шанс остановить проститутку Ельцина!
Ссылка youtu.be
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