Зюганов о Навальном и Гапоне. Реакция соцсетей

Зюганов много наговорил про Навального и попа Гапона, сами выступления:
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И потом, как бы не относились к навальному, он всё равно гражданин России и вопросы, которые он поднимает (неважно зачем) - это вопросы касающиеся России.
И лично мне они гораздо более ближе и интереснее, чем всякие копы убивающие негров или негры убивающие копов или захваты гос.учереждений или псевдовыборы в псевдодемократической стране или разборки с коррупцией в соседней "братской республике" или ещё что. :)