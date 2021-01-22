FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Политика 2245 постов • 798 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика 
Зюганов о Навальном и Гапоне. Реакция соцсетей

Зюганов о Навальном и Гапоне. Реакция соцсетей (16 фото + 2 видео)

Автор:
22 января 2021 09:49
Сообщество : Политика
Метки: Алексей Навальный   зюганов   навальный   политика   реакция на Навального   реакция соцсетей   
1447
16
2
Очередная социальная реакция на Навального. Первая была здесь, а вторая здесь.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Алексей Навальный   зюганов   навальный   политика   реакция на Навального   реакция соцсетей   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17
Alexander Час назад
Вы что, сговорились хайпить Навального, тут в Новосибе и так кипишь, родители пытаются не пускать детей на митинг, обращаются во все СМИ города чтобы органы что-то сделали, а поток рекламы Навального как пёр так и прёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Денис Alexander 58 минут назад
Ну так у нас демократическая страна, в отличие от некоторых западных стран, где не то что простых смертных, а даже действующих Президентов из соц.сетей выпиливают на счёт "раз" :)
И потом, как бы не относились к навальному, он всё равно гражданин России и вопросы, которые он поднимает (неважно зачем) - это вопросы касающиеся России.
И лично мне они гораздо более ближе и интереснее, чем всякие копы убивающие негров или негры убивающие копов или захваты гос.учереждений или псевдовыборы в псевдодемократической стране или разборки с коррупцией в соседней "братской республике" или ещё что. :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Dima 4 минуты назад
КПРФ такие же коммунисты, как я Папа Римский
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA 5 минут назад
Вслед за Жириком сразу вылез Зюга. Такое впечатление,что весь нафталин решил на теме Навального пропиариться,что бы не забыл народец кто на их шее сидит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
862
Виталий Касандров Полчаса назад
Ну как бы да , кого больше копирует Навальный Гапона , Азефа или Лжедмитрия тут можно спорить, с одним не поспоришь судьба будет похожей .Для всех нас главное что бы не сработал вариант Лжедмитрия ,остальное как нибудь переживем .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Пронька Грезной Полчаса назад
"Соловей: Если бы Ленин был возрожден, то первым делом он бы расстрелял руководство КПРФ, как ренегатов и соглашателей  Об этом сообщает "Рамблер".
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
876
20k
Седой Бегемот 49 минут назад
Как-то решил я написать письмо Зюганову. Зашел на его страничку. Там последние письма к нему открыто опубликованы. Все типа "Спасибо большое, что Вы есть, что думаете о нас день и ночь". Ну и я свое написал "Могилы комсомольцев в Александро-Невской Лавре находятся в довольно плачевном состоянии.Может, коммунистическая партия должна этим как-то заняться, что только на монахов надеяться". Не то что нормального ответа, я не получил даже какой-нибудь формальной отписки в ответ. Вот такое внимание к народу, живому и мертвому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77
badsmile 52 минуты назад
Хм... а о чем пост?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Andrey badsmile 14 минут назад
О редкостной мрази в путинской госдуре. Впрочем, других там нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
На чем зарабатывает Навальный (8 фото) На чем зарабатывает Навальный (8 фото) Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей Что ФСБшники с трусами Навального делали, или пранк года от ФБК: реакция Что ФСБшники с трусами Навального делали, или пранк года от ФБК: реакция Реакция соцсетей на расследование отравления Навального Реакция соцсетей на расследование отравления Навального "Кое-кто сильно испугался", или новое обстоятельство в деле Навального "Кое-кто сильно испугался", или новое обстоятельство в деле Навального Ликвидация авиакомпании "Победа", или реакция соцсетей на возвращение Навального Ликвидация авиакомпании "Победа", или реакция соцсетей на возвращение Навального
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109052



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 загадочных исторических фото, которые ты не поймешь без расшифровки
3
17
20 загадочных исторических фото, которые ты не поймешь без расшифровки
Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга
2
55
Фотограф помог дворнику из Уфы собрать сотни тысяч рублей на погашение долга
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Петербургских метростроевцев высмеяли за «шедевры» подземки
1
19
Петербургских метростроевцев высмеяли за «шедевры» подземки
Автовсячина
1
4
Автовсячина
На чем зарабатывает Навальный (8 фото)
На чем зарабатывает Навальный (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
14
16

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#люди#кино#подборка#дтп#маразм#смешно#дети
#интересно#история#прикол#Разное#собака#абсурд#приколы#авария дня#собаки#забавно
#Юмор#животные#познавательно#Россия#шоу бизнес#аварии#актеры#картинки#навальный#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться