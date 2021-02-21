Жириновский предложил ввести лимит на вес россиян

Подобные рекомендации он давал 7 лет назад, но не слышат его граждане и продолжают увеличивать массу тела.

О том, что люди бывают разного роста и для одного 80 кг это много, а для другого слишком мало Владимиру Вольфовичу, естественно, никто не сообщил. (Таблица для примера)