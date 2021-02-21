Жириновский предложил ввести лимит на вес россиян

Проблема лишнего веса в последнее время стала актуальной в обществе. Не остался в стороне и Владимир Вольфович со своей креативной методикой похудения для толстых депутатов. Чиновникам он подкинул мотивации, а вот обывателей заставил задуматься.
Жириновский предложил запретить россиянам весить больше 80 кг. Чиновникам, в качестве привилегии разрешил весить до 100 кг. pic.twitter.com/eP2Q5ZIX8a— Независимый взгляд 💥 (@zgldz) February 21, 2021
Жириновский предложил ограничить вес чиновников.— Simbiblis (@Simbiblis) February 21, 2021
"Государство вынуждено тратить много денег на граждан с избыточным весом, их лечение и диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал"https://t.co/VZZcpVC7qd
2014: pic.twitter.com/0pn5bJRFdo
Подобные рекомендации он давал 7 лет назад, но не слышат его граждане и продолжают увеличивать массу тела.
О том, что люди бывают разного роста и для одного 80 кг это много, а для другого слишком мало Владимиру Вольфовичу, естественно, никто не сообщил. (Таблица для примера)
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Завтра люди совсем не смогут купить ни мяса, ни молочных продуктов.
Ничего, будем работать в три смены! Да кто вы такой сознательный!?
Я директор крематория! :`(
Впрочем от придворного шута, сложно чего то другого ожидать
А обхват пояса по животу?)))) Походу больше чем обхват грудной клетки)))
(с)