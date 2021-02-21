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Жириновский предложил ввести лимит на вес россиян

Жириновский предложил ввести лимит на вес россиян (9 фото)

Автор:
21 февраля 2021 16:05
Сообщество : Политика
Метки: вес   депутаты   жириновский   ожирение   политика   
958
9

Проблема лишнего веса в последнее время стала актуальной в обществе. Не остался в стороне и Владимир Вольфович со своей креативной методикой похудения для толстых депутатов. Чиновникам он подкинул мотивации, а вот обывателей заставил задуматься.

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Метки: вес   депутаты   жириновский   ожирение   политика   
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28  комментариев
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496
solosolovov 2 часа назад
Надо ввести ограничения для всех чиновников по тесту IQ. У кого меньше 150 на работу не брать.
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−39
vova old 39 минут назад
Ну это он просто спер у гражданина Сухарто первого президента Индонезии там ввели армию как в Израиле с регулярными сборами если мужик набирает вес который ему мешает it.ua армии платят дурной штраф
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3k
Едондер пуп 53 минуты назад
Что-то он о наказании за превышение умалчивает. Чиновников - увольнять со службы, а остальных - из жизни что ли?
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118k
arek14 Час назад
Вот они, Лидеры б, ля, ть системной оппозиции, чумари.
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5k
Rus77 Час назад
Глава администрации на собрании: Сегодня у людей редко хватает денег на мясо и молочные продукты. Голос из зала: Ничего, будем работать в две смены!
Завтра люди совсем не смогут купить ни мяса, ни молочных продуктов.
Ничего, будем работать в три смены! Да кто вы такой сознательный!?
Я директор крематория! :`(
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12k
KOSTELLO Час назад
Абсолютно бесполезный персонаж.
Впрочем от придворного шута, сложно чего то другого ожидать
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2k
* You All Час назад
а пошёл он...сначала мясо пусть будет мясо,молоко молоком,а не сраной пальмоворй парашей и зп чтобы покупать мясо,фрукты без мысли о том что вот я взял и не возьму что-то другое,потом уже можно будет предлагать реализовать его сраный маразм
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877
Карандаш 2,0 Час назад
Да Жирик первый пролетит. За соточку то, по любому весит.
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19k
BillyBonzz Час назад
Таблица х.у.е.т.а. полная, исходя из нее мой нормальный вес при росте 178см -78кг, находится на грани предожирения, а если среднее значение нормы веса по моему росту, то это будет составлять 69 кг. Мне однажды удалось (много факторов сказалось, в том числе и стресс) скинуть вес до 73 кг, у меня ввалились глаза, впали щеки, стал болезненно выглядеть и медленно передвигаться.
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1k
Роман Бумеров BillyBonzz Час назад
Таблица от тех, кто носы линейкой замеряет... У меня вес в состоянии "худой" - 108 кг, при росте 180. Обхват грудной клетки 138.
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19k
BillyBonzz Роман Бумеров Час назад
не-не, многовато это при твоем росте)) пятнашку, как минимум надо скидывать
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19k
BillyBonzz Час назад
я когда 9 лет назад купить бросил естессно меня через полгода разнесло на гормональном сдвиге, я стал весит 100 кг при росте 178. (Жир на боках складками, на животе, морда расплылась не обплюешь за раз.)Пришлось менять весь гардероб, штаны, рубашки, пиджаки. Потом занялся своим весом, ( интервальный бег по 5 км) за три месяца скинул 12 кг, стал похож на человека, потом естессно вес остановился и дальше шел вниз очень тяжело, в течение года дожал и скинул еще 10 кг и стал похож на человека, вернулся к своим прежним размерам одежды и весу 80-85 кг.
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19k
BillyBonzz Роман Бумеров 57 минут назад
"Обхват грудной клетки 138." (с)
А обхват пояса по животу?)))) Походу больше чем обхват грудной клетки)))
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199
bagerovo86 2 часа назад
угомоните уже этого ээээ... ну вы поняли
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5k
Сергей 2 часа назад
Вот что точно надо ввести, это проверку состояния психического здоровья чиновников и депутатов.
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515
13 2 часа назад
По этой таблице при моем росте 182 см - 63 кг вес это норма. Даже страшно представить.
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19k
BillyBonzz 13 2 часа назад
у мужчин рост минус 100 -норма по весу, у женщин рост минус 110
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513
qwer BillyBonzz Час назад
Ну не знаю, для моего роста 186 95-96 кг всегда было нормой, сейчас 105 и вот это немного перебор.
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515
13 BillyBonzz Час назад
Физически не могу похудеть ниже 84. Начинает шатать и постоянные мысли о жратве.
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547
Миша BillyBonzz 59 минут назад
Это упрощённая формула, там еще возраст на вес влияет.

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3k
Кистень 2 часа назад
Как это он на ГосдуРу покусился???
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1k
zenon 2 часа назад
Из толстых нужно выжимать жир на мыло. А из умных мозги для безумных.
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312
Игорь Меншиков 2 часа назад
Тут и сказать нечего, уже сказали:люди начали забывать что он е.. утый
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4k
a6m5 2 часа назад
Для начала пусть позаботится о том, чтобы на прилавках появились нормальные продукты по нормальным ценам. В СССР массовой проблемы с ожирением не существовало, ибо люди нормально питались, продукты были натуральные. А пальмовое масло и гамбургеры из кенгурятины пусть депутаты жрут, у них не будет лимита на вес.
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29k
Крымчанка 2 часа назад
Пусть начнёт с себя, любимого. А мы подтянемся.
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12k
Вася Александрович Крымчанка 2 часа назад
– А я это могу себе разрешить, господин капрал, – ответил Швейк, – потому что я идиот, но от вас этого никак нельзя было ожидать.
(с)
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