"Это показуха!": бабушка из Истры отчитала Жириновского и не взяла предложенные ей деньги

Торгующая ягодами женщина пожаловалась, что в свои преклонные годы не имеет даже места на нормальном рынке. "Мне 89 лет, и нет места. До чего же мы дожили! Одна спекуляция!" - распекала бабушка слегка растерявшегося Владимира Вольфовича. Тот говорил, что все должна делать администрация (рынка), но старушку эти детали уже не волновали.

"Все продали. Ни одного предприятия не оставили!" - возмущалась бабушка. Жириновский объяснил, что во всем виноваты коммунисты: сначала построили, а потом все развалили. Чтобы сгладить впечатление, политик распорядился дать пожилой женщине 1000 рублей, но та от денег отказалась. "Это показуха!" - резко заявила она, не взяв протянутую купюру. Жириновский пообщал помочь бабушке, однако она со скепсисом заметила, что знает, как он поможет.