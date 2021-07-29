"Это показуха!": бабушка из Истры отчитала Жириновского и не взяла предложенные ей деньги

1678
4
1
Владимир Вольфович в ходе визита в подмосковную Истру решил пообщаться с местным электоратом, но нарвался на жесткую критику от старенькой бабушки, и бледно выглядел.
Владимир Жириновский совершил рабочую поездку в Истру, и в ходе общения с избирателями понял, что народ к политикам относится, мягко говоря, не очень. Пожилая женщина на рынке не стала улыбаться известной персоне, а как на духу выпалила все, что думает о власти в России.
Торгующая ягодами женщина пожаловалась, что в свои преклонные годы не имеет даже места на нормальном рынке. "Мне 89 лет, и нет места. До чего же мы дожили! Одна спекуляция!" - распекала бабушка слегка растерявшегося Владимира Вольфовича. Тот говорил, что все должна делать администрация (рынка), но старушку эти детали уже не волновали.
"Все продали. Ни одного предприятия не оставили!" - возмущалась бабушка. Жириновский объяснил, что во всем виноваты коммунисты: сначала построили, а потом все развалили. Чтобы сгладить впечатление, политик распорядился дать пожилой женщине 1000 рублей, но та от денег отказалась. "Это показуха!" - резко заявила она, не взяв протянутую купюру. Жириновский пообщал помочь бабушке, однако она со скепсисом заметила, что знает, как он поможет.
"Все продали. Ни одного предприятия не оставили!" - возмущалась бабушка. Жириновский объяснил, что во всем виноваты коммунисты: сначала построили, а потом все развалили. Чтобы сгладить впечатление, политик распорядился дать пожилой женщине 1000 рублей, но та от денег отказалась. "Это показуха!" - резко заявила она, не взяв протянутую купюру. Жириновский пообщал помочь бабушке, однако она со скепсисом заметила, что знает, как он поможет.
Пользователи соцсетей политика тоже не поддержали, напомнив, что коммунистов у власти уже лет 30 как нет, а до сих пор все беды валят на них.
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- "А что, так можно было?": наглая туристка в Анапе стала есть ягоды прямо с прилавка рынка
- "Средневековые условия": российский тренер раскритиковал Олимпийскую деревню в Токио
- Неизвестные слили BDSM-видео начинающего политика
- На саммите G7 Байден "потерялся" и попал на видео
- "Это про футбол": Собчак жестко потроллила "татушку" Волкову, поймав ее на незнании законов
39
Понравилось39
Новости партнёров
"У нас нет реальной власти никакой" - да она вам никогда и не нужна была, это ж работать надо и отвечать за свои действия. А тут просто добрались до кормушки, орденами завешали медали...
"Коммунисты построили, а потом развалили" - а что построил ты? Что конкретно сделал за годы своего прикармливания? Пустышка, которая нужна власти только для того, чтобы показать, что формально у нас оппозиция есть, да оттянуть голоса у реально пробивающейся оппозиции. Вместе с нынешними коммунистами смотрят в рот власти да ждут крошек.
И да, всё познаётся в сравнении!
Более того, твои рассуждения о том, что все русские ссут в лифте и садятся пьяные за руль, а вот в Финляндии или Исландии такое невозможно, абсолютно детское, когда весь мир воспринимается всего в 2-х цветах – или черное, или белое.
А почему ты для примера выбрал именно эти две страны? Особенно Исландия, где всё население 350 тысяч и даже нет домов с лифтами?
Почитай «Финны рассказали, почему они ездят пьяными за рулём» https://www.fontanka.ru/2017/07/10/935https://www.fontanka.ru/2017/07/10/935
Наверное для тебя это будет открытием.
В следующий раз подбирай аргументы более тщательно, чтобы не выглядеть так по детски глупо.
Хоть бы всю ягоду догадался купить... Бабушка, глядишь, и оттаяла.
И вообще, вам бы поторопиться надо. В конгрессе изучают законопроект , отменяющий на несколько лет всю эмиграцию, от слова совсем.
Поэтому и несешь всякую ерунду...