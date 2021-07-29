FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4647 постов • 770 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Это показуха!": бабушка из Истры отчитала Жириновского и не взяла предложенные ей деньги

"Это показуха!": бабушка из Истры отчитала Жириновского и не взяла предложенные ей деньги (4 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 06:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Истра   видео   жириновский   критика   политика   старушка   ягоды   
1678
4
1
Владимир Вольфович в ходе визита в подмосковную Истру решил пообщаться с местным электоратом, но нарвался на жесткую критику от старенькой бабушки, и бледно выглядел.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Истра   видео   жириновский   критика   политика   старушка   ягоды   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
39
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Дмитрий 2 часа назад
Тысячу как нищенке - отвратительная выходка!
"У нас нет реальной власти никакой" - да она вам никогда и не нужна была, это ж работать надо и отвечать за свои действия. А тут просто добрались до кормушки, орденами завешали медали...
"Коммунисты построили, а потом развалили" - а что построил ты? Что конкретно сделал за годы своего прикармливания? Пустышка, которая нужна власти только для того, чтобы показать, что формально у нас оппозиция есть, да оттянуть голоса у реально пробивающейся оппозиции. Вместе с нынешними коммунистами смотрят в рот власти да ждут крошек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
48k
parallax 23 минуты назад
Жирик 3,14здабол и паразит, как и большинство других партийцев и депутатов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
336
Отец Пигидий Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Вася Полчаса назад
Жирик сразу просёк, что зря с бабулей связался, дурака врубил чтобы совсем уж не обосраться, знает что моментом в интернетах прославится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
202
Бритва 38 минут назад
Жирик - популист и показушник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
885
Алксандр Шевченко 38 минут назад
Выборы, выборы- кандидаты пи@оры .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Alex Час назад
Позорище...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
10k
Артем Час назад
Бабке места на рынке не выделили? А она аренды, налоги платит? Какие по ее мнению заводы продали? Или опять сплошной популизм без конкретики? Я бы на месте правохранительных органов разобрался с этой бабулей за незаконную торговлю!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
21k
Влад Час назад
А че на Жириновского то прете? Власть то у Едра. Вольфовичу просто за всех перепало потому что приехал, единоросы по рынкам не ходят, зачем им с быдлом общаться? Они и так неплохо грабят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Radugananebe Час назад
Да уж. Привыкли все деньгами мерять. А старому поколению за жизнь в России в целом обидно. Это тысячами не измеряется. Похерили все и по привычке хотят откупиться, позорники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Батончик с маком 2 часа назад
Походу скоро жирику в морду плевать начнут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
139
阿鋒 Батончик с маком Час назад
Можно ещё соком в хлебальник в фирменной товарища Вольфовича манере, однозначно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 2 часа назад
Хоть бы не позорился со своей тыщей сраной. Блеет что-то в ответ, а сказать нечего. Дома лучше сидел бы да рекламные слоганы отбирал, а то так можно и по кумполу от благодарного народа огрести и охрана не поможет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ezhik 2 часа назад
"...коммунистов у власти уже лет 30 как нет...", а сейчас кто у власти?! Те же коммунисты!)) Хрен выгнать от кормушки старую гвардию))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
282
Олег 2 часа назад
Ого, Жирик в лужу сел просто. Где его обычное красноречие. Тысячей пытался рот бабушке закрыть, необычайно низкий поступок для человека такого статуса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван 2 часа назад
30 лет нет коммунистов, но 20 лет есть Путин. Так хороши живут при Путине пенсионеры? Или замечательно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
148
Саша 2 часа назад
Тысячу?! Наверное ЖКХ выходит дороже(((
Хоть бы всю ягоду догадался купить... Бабушка, глядишь, и оттаяла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−198
Dmitry Dmitry 3 часа назад
любой срам хотят деньгами закрыть. Возможно ли такое в США? не думаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
282
Олег Dmitry Dmitry 2 часа назад
Езжай в свой пендостан, не засоряй эфир придурок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
139
阿鋒 Dmitry Dmitry Час назад
Последнее время наблюдается большое количество только что зарезавшихся пользователей с цифрой рейтинга«0», несущих всякую околесицу, либо имбицилов, по несколько раз в сутки перелогинивающихся, чтоб дриснуть, а потом на другой аккаунт и по новой. Ты чьих будешь? Или к обоим категориям относишься? :))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Почему именно медведь? Почему именно медведь? «Ругаю власть с матерком»: пенсионерка из Саратова пообщалась с Вячеславом Володиным «Ругаю власть с матерком»: пенсионерка из Саратова пообщалась с Вячеславом Володиным На&nbsp;саммите G7&nbsp;Байден "потерялся" и попал на&nbsp;видео На саммите G7 Байден "потерялся" и попал на видео Неизвестные слили BDSM-видео начинающего политика Неизвестные слили BDSM-видео начинающего политика Народный артист Назаров разозлил россиян, прочитав стих про «бессмысленный парад» Народный артист Назаров разозлил россиян, прочитав стих про «бессмысленный парад» "Это про футбол": Собчак жестко потроллила "татушку" Волкову, поймав ее на незнании законов "Это про футбол": Собчак жестко потроллила "татушку" Волкову, поймав ее на незнании законов
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

751234



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного мальчика из «Жмурок»
0
68
«Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного мальчика из «Жмурок»
15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты
5
57
15 уникальных мест и удивительных достопримечательностей планеты
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Народная любовь: эфиопы носят с собой портрет Путина
1
139
Народная любовь: эфиопы носят с собой портрет Путина
Ковид безвозвратно нарушает интеллект, — учёные
2
106
Ковид безвозвратно нарушает интеллект, — учёные
«Человек разрушил мою семью». Что стало с детьми Влада Листьева (19 фото)
«Человек разрушил мою семью». Что стало с детьми Влада Листьева (19 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#автомобили#интересное#подборка#спорт#олимпиада#приколы#картинки#полиция
#Юмор#Россия#кино#дтп#люди#аварии#шоу бизнес#авто аварии#фотографии#гибдд
#интересно#факты#автомир#прикол#СССР#животные#ynews#Украина#фильм#дети

На что жалуетесь?

Вернуться