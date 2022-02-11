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Жизнь и смерть американской легенды: пела о любви, а жила, как рок-звезда

Жизнь и смерть американской легенды: пела о любви, а жила, как рок-звезда (11 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 18:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   Уитни Хьюстон   звезда   интересно   наркотики   скандал   смерть   трагедия   
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18 февраля 2012 года национальные флаги в штате Нью-Джерси были приспущены. Обычно это происходит во время общенационального траура или же смерти государственного деятеля. Но в тот день этой чести удостоилась великая американская певица и актриса Уитни Элизабет Хьюстон.

Мировая звезда скончалась 11 февраля в ванной гостиничного номера незадолго до начала 54-й церемонии "Грэмми".

Хьюстон стала первой чернокожей женщиной, которая смогла разрушить эфирные барьеры для цветных исполнительниц. Если Джексон проложил дорогу на вершину шоу-бизнеса для чернокожих мужчин-исполнителей, то для певиц таким первопроходцем стала Уитни Хьюстон. Её колоссальный успех сорвал с петель двери на ТВ и радио, которые до этого были закрыты для многих чернокожих артисток.

Музыка Хьюстон до сих пор считается одной из самых “продаваемых” в мире, продано более 170 миллионов копий альбомов и синглов. Она обладательница уникального достижения - 8 мультиплатиновых альбомов подряд. Ей принадлежит и самый продаваемый саундтрек - песни к фильму “Телохранитель”.

Казалось бы, весь мир был у ее ног, она была любима многими мужчинами, Эдди Мерфи признавался Уитни Хьюстон в любви, а Роберт де Ниро называл ее "самой красивой женщиной в мире".

Но любимица миллионов выбрала молодого музыканта Бобби Брауна. Некоторые считают, что именно он стал причиной трагичной смерти. Но в начале отношений Уитни была безумно влюблена в Брауна и даже называла его "своим наркотиком".

Однако у певицы была и реальная зависимость. Ее менеджеры и окружение не раз пыталось уговорить ее бросить и лечиться, но та ни в какую не соглашалась.

Даже рождение дочери Бобби Кристины не остановило ее. После девятимесячной временной завязки с наркотиками Уитни Хьюстон вновь начала употреблять.

Со временем семейная жизнь стала токсичной. Маленькую дочку фактически воспитывали другие люди, а Бобби Браун и Уитни Хьюстон постоянно ссорились, а мирились только благодаря веществам. И даже после многочисленных измен Уитни Хьюстон прощала своего мужа. Хотя сам Браун заявил после смерти певицы, что она первая начала ему изменять.

Пара не рассталась даже после того, как в 2003 году Бобби Браун оказался в полиции из-за обвинения в домашнем насилии. Хьюстон терпела от него всё. Но в 2006 году все-таки решила подать на развод. Тяжёлый бракоразводный процесс длился год, в конце концов суд встал на сторону певицы и оставил полную опеку над дочерью за ней.

Незадолго до своей смерти Уитни попыталась бросить наркотики, чтобы стать для своей дочери той матерью, которой у нее никогда не было.

Начиная с 2000-х, ее карьера пошла на спад, несмотря на большую любовь фанатов, многочисленные гастроли и выступления. Скандальное прошлое не отпускало её, грозясь отравить ей всю будущее и испортить карьеру. Суды со своими родственниками, неоднократные обвинения в употреблении наркотиков, которые негативно складывались и на карьере певицы.

Она не появилась на похоронах собственного отца. Хотя позже заявила, что из-за назойливости журналистов для семьи была проведена отдельная церемония.

Ее зависимость и болезненное состояние становились причиной срывов концертных туров и выступлений на церемониях. Все это привело к тому, что последние годы своей жизни Хьюстон вела замкнутый образ жизни и практически не появлялась на публике.

Официальной причиной смерти Уитни Хьюстон стало утопление, но специалисты утверждают, что у нее были проблемы с сердцем, вызванные употреблением алкоголя вперемешку с наркотиками.

Тяжелее всех пережила потерю матери Бобби Кристина, с горечью потери она справлялась при помощи алкоголя и наркотиков, уничтожая себя этим. Ситуацию ухудшали и постоянные спекуляции на тему личной жизни Уитни Хьюстон. В СМИ появлялась информация о скрытой нетрадиционной ориентации, другие таблоиды писали о том, что Уитни растлила вместе с ее братом в раннем возрасте двоюродная сестра. Все эти истории не нашли подтверждения, но сильно сказались на состоянии Бобби Кристины Хьюстон.

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Метки: Жизнь   Уитни Хьюстон   звезда   интересно   наркотики   скандал   смерть   трагедия   
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S400 Час назад
Можно всё пройти, огонь, воду.... Но вот медные трубы тяжелейшее препятствие! Покойся с миром, мы любили тебя Уитни!
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2k
Sergius SPb 15 минут назад
Черные они как цыгане. Что с деньгами что без денег.
Секс,золото,разбой,наркота.
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67k
Максим Полчаса назад
Надо было покрепче двери от первопроходцев этих держать. где проходит один негр начинается их засилье.. Каким бы он не был классным и крутым (хотя о чем я - по мне наркоманы, как бы они не пели не могут быть классными, можете минусить) не в обиду Хьюстон.
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2k
Сладких снов 47 минут назад
Замечательный голос …слушал и слушаю ей песни с большим удовольствием. Вот наркотики – …такое зло, сколько они сгубили выдающихся исполнителей (впрочем, для них, возможно, это было необходимым допингом для творческой (и светской) жизни, но утверждать не буду – не знаю).
По поводу, что Уитни «стала первой чернокожей женщиной, которая смогла разрушить эфирные барьеры для цветных исполнительниц», пожалуй, не соглашусь. Назову, к примеру, только одно имя – Тина Тёрнер.
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61k
Опиум для народа Час назад
Может в Америке она и великая, но в России её знают только по композициям из "Телохранителя". И не надо писать про рок. Она поп-,соул-,еще чего там, но только не рок-певица.
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48k
Albert GER Час назад
по поводу первых негров звёзд на эстраде - вопрос:
- автор слышал когда нибудь за Луи Армстронг?
в русском контенте хоть не лепите эту блм хрень..
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