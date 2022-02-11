Жизнь и смерть американской легенды: пела о любви, а жила, как рок-звезда

18 февраля 2012 года национальные флаги в штате Нью-Джерси были приспущены. Обычно это происходит во время общенационального траура или же смерти государственного деятеля. Но в тот день этой чести удостоилась великая американская певица и актриса Уитни Элизабет Хьюстон.
Мировая звезда скончалась 11 февраля в ванной гостиничного номера незадолго до начала 54-й церемонии "Грэмми".
Хьюстон стала первой чернокожей женщиной, которая смогла разрушить эфирные барьеры для цветных исполнительниц. Если Джексон проложил дорогу на вершину шоу-бизнеса для чернокожих мужчин-исполнителей, то для певиц таким первопроходцем стала Уитни Хьюстон. Её колоссальный успех сорвал с петель двери на ТВ и радио, которые до этого были закрыты для многих чернокожих артисток.
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Музыка Хьюстон до сих пор считается одной из самых “продаваемых” в мире, продано более 170 миллионов копий альбомов и синглов. Она обладательница уникального достижения - 8 мультиплатиновых альбомов подряд. Ей принадлежит и самый продаваемый саундтрек - песни к фильму “Телохранитель”.
Казалось бы, весь мир был у ее ног, она была любима многими мужчинами, Эдди Мерфи признавался Уитни Хьюстон в любви, а Роберт де Ниро называл ее "самой красивой женщиной в мире".
Но любимица миллионов выбрала молодого музыканта Бобби Брауна. Некоторые считают, что именно он стал причиной трагичной смерти. Но в начале отношений Уитни была безумно влюблена в Брауна и даже называла его "своим наркотиком".
Однако у певицы была и реальная зависимость. Ее менеджеры и окружение не раз пыталось уговорить ее бросить и лечиться, но та ни в какую не соглашалась.
Даже рождение дочери Бобби Кристины не остановило ее. После девятимесячной временной завязки с наркотиками Уитни Хьюстон вновь начала употреблять.
Со временем семейная жизнь стала токсичной. Маленькую дочку фактически воспитывали другие люди, а Бобби Браун и Уитни Хьюстон постоянно ссорились, а мирились только благодаря веществам. И даже после многочисленных измен Уитни Хьюстон прощала своего мужа. Хотя сам Браун заявил после смерти певицы, что она первая начала ему изменять.
Пара не рассталась даже после того, как в 2003 году Бобби Браун оказался в полиции из-за обвинения в домашнем насилии. Хьюстон терпела от него всё. Но в 2006 году все-таки решила подать на развод. Тяжёлый бракоразводный процесс длился год, в конце концов суд встал на сторону певицы и оставил полную опеку над дочерью за ней.
Незадолго до своей смерти Уитни попыталась бросить наркотики, чтобы стать для своей дочери той матерью, которой у нее никогда не было.
Начиная с 2000-х, ее карьера пошла на спад, несмотря на большую любовь фанатов, многочисленные гастроли и выступления. Скандальное прошлое не отпускало её, грозясь отравить ей всю будущее и испортить карьеру. Суды со своими родственниками, неоднократные обвинения в употреблении наркотиков, которые негативно складывались и на карьере певицы.
Она не появилась на похоронах собственного отца. Хотя позже заявила, что из-за назойливости журналистов для семьи была проведена отдельная церемония.
Ее зависимость и болезненное состояние становились причиной срывов концертных туров и выступлений на церемониях. Все это привело к тому, что последние годы своей жизни Хьюстон вела замкнутый образ жизни и практически не появлялась на публике.
Официальной причиной смерти Уитни Хьюстон стало утопление, но специалисты утверждают, что у нее были проблемы с сердцем, вызванные употреблением алкоголя вперемешку с наркотиками.
Тяжелее всех пережила потерю матери Бобби Кристина, с горечью потери она справлялась при помощи алкоголя и наркотиков, уничтожая себя этим. Ситуацию ухудшали и постоянные спекуляции на тему личной жизни Уитни Хьюстон. В СМИ появлялась информация о скрытой нетрадиционной ориентации, другие таблоиды писали о том, что Уитни растлила вместе с ее братом в раннем возрасте двоюродная сестра. Все эти истории не нашли подтверждения, но сильно сказались на состоянии Бобби Кристины Хьюстон.
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Секс,золото,разбой,наркота.
По поводу, что Уитни «стала первой чернокожей женщиной, которая смогла разрушить эфирные барьеры для цветных исполнительниц», пожалуй, не соглашусь. Назову, к примеру, только одно имя – Тина Тёрнер.
- автор слышал когда нибудь за Луи Армстронг?
в русском контенте хоть не лепите эту блм хрень..
дык эта... его признали антипендосником и им запретили вообще о нём упоминать.
в принципе, он самых первый блм-щик.
за свободу негров топил.
всё у этих пиндосов через жопу - тут любим, а тут запрещаем.