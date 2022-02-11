Жизнь и смерть американской легенды: пела о любви, а жила, как рок-звезда

Незадолго до своей смерти Уитни попыталась бросить наркотики, чтобы стать для своей дочери той матерью, которой у нее никогда не было.

Начиная с 2000-х, ее карьера пошла на спад, несмотря на большую любовь фанатов, многочисленные гастроли и выступления. Скандальное прошлое не отпускало её, грозясь отравить ей всю будущее и испортить карьеру. Суды со своими родственниками, неоднократные обвинения в употреблении наркотиков, которые негативно складывались и на карьере певицы.