«Брошенный умирать»: невероятная история человеческой воли, граничащей с безумием

Человек без мечты – как птица без крыльев. Но есть среди них такие, которые не стоит переводить в категорию желания и нацеливаться на исполнение. Хотя…
Бек Уэзерс – врач-патологоанатом в 1996 году был на пороге 50-летнего юбилея. И, видимо, мужчина решил, что время для исполнения мечты настало. Накопленных средств было достаточно для восхождения на Эверест – высочайшую вершину мира.
В ночь с 10 на 11 мая того года произошла трагедия: группа восходителей попала в буран, и люди стали умирать один за другим. Восхождение на пик и в идеальных погодных условиях задача не из лёгких. А в экстремальных температура падает ниже отметки -50 градусов. Плюс сильнейший ветер и дефицит кислорода.
В случае сложностей будут проблемы и с помощью извне. Ведь на такой высоте воздух разреженный, и вертолёты не смогут подняться для эвакуации пострадавших. Словом, полная русская рулетка, на участие в которой люди соглашаются совершенно осознанно.
Точно предсказать погоду нельзя. Прогноз в любом случае будет приблизительным. А это значит, что тихая и ясная солнечная погода в любой момент может измениться.
Оставшиеся на горе навечно мёртвые альпинисты, которых проблематично вывозить вниз, служат более чем наглядным подтверждением опасности для живых восходителей.
Но отважным и мятежным душам такое предупреждение не указ. Надо сказать, что Бек обратился к альпинизму как средству против депрессии. Когда нагружаешь тело физически, голова отключается, что, в общем, логично. Но повышать градус нагрузки приходится постоянно, иначе апатия снова возвращается.
Раз за разом успешно покоряя всё более высокие вершины, Уэзерс всё же решил, что пришла пора Эвереста. На тот момент мужчина занимался альпинизмом уже около 10 лет. Надо сказать, что роковую роль сыграла и операция по коррекции близорукости, сделанная накануне. Ведь из-за действия на высоте ультрафиолета временно слепнут и люди с отличным зрением. А здесь всё же было вмешательство. И Бек временно ослеп.
Группу восходителей возглавлял новозеландский альпинист Роб Холл. Он предложил доктору подождать немного, пока он доведёт остальных до вершины. Это было, когда до пика оставалось порядка полукилометра.
Но Холл погиб во время урагана. Оставшиеся члены группы сочли Уэзерса мёртвым, поскольку он начал бредить, кричать. Потом упал в сугроб и затих. Однако пришёл в себя и, несмотря на истощение и обморожение, самостоятельно спустился вниз. Удивительный потенциал, если учесть, что во время урагана погибли гораздо более подготовленные профессиональные альпинисты.
Но на этом злоключения мужчины не закончились. В лагере товарищи, увидев его почерневшие конечности, пришли к выводу, что ему остаются считанные часы, если не минуты. Закрыли в палатке и предпочли забыть, позволив морозу доделать начатое. Да, оставили еду и воду, но Бек даже физически не смог бы самостоятельно поесть из-за травм. Даже не укрыли нормально. Цинично, но товарищей по группе можно понять: они оказывали помощь более перспективным пострадавшим, у которых даже визуально шансы выжить были выше.
Но Уэзерс выжил. И наутро альпинисты помогли ему добраться до основного нижнего лагеря. Откуда пострадавшего экстренно эвакуировали. Бек лишился рук, пальцев на ногах, носа (его потом восстановили, взяв для восстановления кожу со лба и ушей).
Сейчас Беку 76 лет. О страшном восхождении он не жалеет и называет трагедию, унёсшую жизнь 8 его товарищей, самым большим переживанием в своей жизни. Но ещё и новой возможностью, заставившей полностью пересмотреть жизненные приоритеты и по-новому взглянуть на жизнь. Мужчина посвятил этой истории книгу «Брошенный умирать», в которой описал ощущения умирающего человека, который точно знает, что никто не придёт на помощь. И спасение жизни только в его собственных, но уже потерявших чувствительность обмороженных руках.
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Даже при нехватке кислорода спасал чужие жизни..... погиб...
Там навсегда остались лежать наши с вами друзья,
Тянутся к высоте люди большой души,
Не забывайте тех, кто не пришел с вершин... (с)
Анатолий Букреев. Участник того самого восхождения. Спас тогда несколько человек. Награжден высшей наградой Американского альпклуба медалью Дэвида Соулса, вручаемой альпинистам, спасшим в горах людей с риском для собственной жизни. Погиб на очередном восхождении при сходе лавины.
А в жизни - не часто...