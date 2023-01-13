«Брошенный умирать»: невероятная история человеческой воли, граничащей с безумием

Раз за разом успешно покоряя всё более высокие вершины, Уэзерс всё же решил, что пришла пора Эвереста. На тот момент мужчина занимался альпинизмом уже около 10 лет. Надо сказать, что роковую роль сыграла и операция по коррекции близорукости, сделанная накануне. Ведь из-за действия на высоте ультрафиолета временно слепнут и люди с отличным зрением. А здесь всё же было вмешательство. И Бек временно ослеп.

Группу восходителей возглавлял новозеландский альпинист Роб Холл. Он предложил доктору подождать немного, пока он доведёт остальных до вершины. Это было, когда до пика оставалось порядка полукилометра.

Но Холл погиб во время урагана. Оставшиеся члены группы сочли Уэзерса мёртвым, поскольку он начал бредить, кричать. Потом упал в сугроб и затих. Однако пришёл в себя и, несмотря на истощение и обморожение, самостоятельно спустился вниз. Удивительный потенциал, если учесть, что во время урагана погибли гораздо более подготовленные профессиональные альпинисты.