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«Брошенный умирать»: невероятная история человеческой воли, граничащей с безумием

«Брошенный умирать»: невероятная история человеческой воли, граничащей с безумием

Автор:
13 января 2023 12:28
Сообщество : Жизнь
Метки: Бек Уэзерс   Жизнь   альпинизм   горы   испытание   лагерь   обморожение   трагедия   шанс   эверест   
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Человек без мечты – как птица без крыльев. Но есть среди них такие, которые не стоит переводить в категорию желания и нацеливаться на исполнение. Хотя…

Бек Уэзерс – врач-патологоанатом в 1996 году был на пороге 50-летнего юбилея. И, видимо, мужчина решил, что время для исполнения мечты настало. Накопленных средств было достаточно для восхождения на Эверест – высочайшую вершину мира.

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В ночь с 10 на 11 мая того года произошла трагедия: группа восходителей попала в буран, и люди стали умирать один за другим. Восхождение на пик и в идеальных погодных условиях задача не из лёгких. А в экстремальных температура падает ниже отметки -50 градусов. Плюс сильнейший ветер и дефицит кислорода.

В случае сложностей будут проблемы и с помощью извне. Ведь на такой высоте воздух разреженный, и вертолёты не смогут подняться для эвакуации пострадавших. Словом, полная русская рулетка, на участие в которой люди соглашаются совершенно осознанно.

Точно предсказать погоду нельзя. Прогноз в любом случае будет приблизительным. А это значит, что тихая и ясная солнечная погода в любой момент может измениться.

Оставшиеся на горе навечно мёртвые альпинисты, которых проблематично вывозить вниз, служат более чем наглядным подтверждением опасности для живых восходителей.

Но отважным и мятежным душам такое предупреждение не указ. Надо сказать, что Бек обратился к альпинизму как средству против депрессии. Когда нагружаешь тело физически, голова отключается, что, в общем, логично. Но повышать градус нагрузки приходится постоянно, иначе апатия снова возвращается.

Раз за разом успешно покоряя всё более высокие вершины, Уэзерс всё же решил, что пришла пора Эвереста. На тот момент мужчина занимался альпинизмом уже около 10 лет. Надо сказать, что роковую роль сыграла и операция по коррекции близорукости, сделанная накануне. Ведь из-за действия на высоте ультрафиолета временно слепнут и люди с отличным зрением. А здесь всё же было вмешательство. И Бек временно ослеп.

Группу восходителей возглавлял новозеландский альпинист Роб Холл. Он предложил доктору подождать немного, пока он доведёт остальных до вершины. Это было, когда до пика оставалось порядка полукилометра.

Но Холл погиб во время урагана. Оставшиеся члены группы сочли Уэзерса мёртвым, поскольку он начал бредить, кричать. Потом упал в сугроб и затих. Однако пришёл в себя и, несмотря на истощение и обморожение, самостоятельно спустился вниз. Удивительный потенциал, если учесть, что во время урагана погибли гораздо более подготовленные профессиональные альпинисты.

Но на этом злоключения мужчины не закончились. В лагере товарищи, увидев его почерневшие конечности, пришли к выводу, что ему остаются считанные часы, если не минуты. Закрыли в палатке и предпочли забыть, позволив морозу доделать начатое. Да, оставили еду и воду, но Бек даже физически не смог бы самостоятельно поесть из-за травм. Даже не укрыли нормально. Цинично, но товарищей по группе можно понять: они оказывали помощь более перспективным пострадавшим, у которых даже визуально шансы выжить были выше.

Но Уэзерс выжил. И наутро альпинисты помогли ему добраться до основного нижнего лагеря. Откуда пострадавшего экстренно эвакуировали. Бек лишился рук, пальцев на ногах, носа (его потом восстановили, взяв для восстановления кожу со лба и ушей).

Сейчас Беку 76 лет. О страшном восхождении он не жалеет и называет трагедию, унёсшую жизнь 8 его товарищей, самым большим переживанием в своей жизни. Но ещё и новой возможностью, заставившей полностью пересмотреть жизненные приоритеты и по-новому взглянуть на жизнь. Мужчина посвятил этой истории книгу «Брошенный умирать», в которой описал ощущения умирающего человека, который точно знает, что никто не придёт на помощь. И спасение жизни только в его собственных, но уже потерявших чувствительность обмороженных руках.

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Метки: Бек Уэзерс   Жизнь   альпинизм   горы   испытание   лагерь   обморожение   трагедия   шанс   эверест   
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14  комментариев
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2k
Сергей 2 часа назад
"Мне отрезали ноги, руки и нос, но я не жалею. Всё ок." - чего за бред.
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31k
Григорий Полчаса назад
Ну хз... я б на его месте всё-таки немного жалел, что попёрся туда, где потерял руки...
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4k
Горожанин Полчаса назад
Весьма эффективное средство. Лишившись рук, пальцев на ногах и носа (как вариант - без ног, без глаз и т.д), человек навсегда избавляется от депрессии. Такая ерунда его большое не интересует.
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8k
Serjio 52 минуты назад
За все надо платить, ему еще счет со скидкой выписали - жив остался.
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760
Gaijin 53 минуты назад
Анатолий Букреев, Человечище!
Даже при нехватке кислорода спасал чужие жизни..... погиб...
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4k
Egoro Час назад
Збс отдохнул. И зачем?
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19
Игорь Петрович Egoro 51 минуту назад
Видимо очень сильно устал от работы
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24k
Serg2001 Час назад
Горы имеют власть звать нас в свои края,
Там навсегда остались лежать наши с вами друзья,
Тянутся к высоте люди большой души,
Не забывайте тех, кто не пришел с вершин... (с)

Анатолий Букреев. Участник того самого восхождения. Спас тогда несколько человек. Награжден высшей наградой Американского альпклуба медалью Дэвида Соулса, вручаемой альпинистам, спасшим в горах людей с риском для собственной жизни. Погиб на очередном восхождении при сходе лавины.
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24k
Serg2001 Час назад
Голивудцы в 2015 году фильм сняли про это трагическое восхождение... с претензией на документальность. Там про эпизод с оставлением в палатке ничего не сказано.
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3k
pinbalist 2 часа назад
Крайне интересный разбор данного случая. Рекомендовано к просмотру.
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