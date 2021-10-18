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Вот что произойдёт с телом в случае смерти в космосе

Вот что произойдёт с телом в случае смерти в космосе (5 фото)

Автор:
18 октября 2021 09:44
Сообщество : Космос
Метки: жизнь   интересно   космос   смерть   смерть в космосе   факты   фото   
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Поскольку космические путешествия в развлекательных целях становятся очень реальной возможностью, может наступить время, когда мы станем ездить на другие планеты в отпуск или, возможно, чтобы найти там для себя новый дом.

Коммерческая космическая компания Blue Origin уже начала отправлять платных клиентов в суборбитальные полеты. А Илон Маск вместе со своей компанией SpaceX надеется открыть базу на Марсе.


Это означает, что нам нужно начать думать о том, каково будет жить в космосе, а также о том, что произойдёт, если там кто-то умрёт.


После смерти здесь, на Земле, человеческое тело проходит несколько стадий разложения. Они ещё в 1247 году были описаны в книге Сун Цы «Си юань цзи лу» («Собрании отчётов о снятии несправедливых обвинений») — по сути, первом справочнике по судебной медицине.



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Сначала кровь перестаёт течь и начинает скапливаться в результате гравитации — процесс, известный как livor mortis («трупные пятна»). Затем тело охлаждается до состояния algor mortis («посмертное охлаждение»), а из-за неконтролируемого накопления кальция в мышечных волокнах мышцы становятся жёсткими. Это состояние rigor mortis («трупного окоченения»). Далее ферменты, белки, которые ускоряют химические реакции, разрушают клеточные стенки, высвобождая их содержимое.

В то же время бактерии в нашем кишечнике высвобождаются и распространяются по всему организму. Они пожирают мягкие ткани, вызывая процесс гниения, а выделяемые ими газы приводят к разбуханию тела. Трупное окоченение проходит по мере разрушения мышц, источаются сильные запахи, а мягкие ткани разрушаются.


Эти процессы разложения являются внутренними факторами, но существуют также ещё и внешние факторы, которые влияют на процесс разложения, включая температуру, активность насекомых, закапывание или обёртывание тела, а также наличие огня или воды.

Мумификация, высыхание или обезвоживание тела, происходит в сухих условиях, которые могут быть горячими или холодными.

Во влажной среде без кислорода может происходить образование адипоцира, трупного воска, когда в процессе гидролиза вода вызывает расщепление жиров до воскообразного состояния. Это восковое покрытие может действовать как барьер поверх кожи, защищая и сохраняя её.

Но в большинстве случаев мягкие ткани в конечном итоге исчезают, обнажая скелет. Данные же твёрдые ткани намного более эластичны и могут сохраняться в течение тысяч лет.


Прекращение разложения

Но что насчёт смерти в космосе?

Что ж, различная гравитация, наблюдаемая на других планетах, безусловно, повлияет на стадию трупных пятен, а отсутствие гравитации в невесомости будет означать отсутствие скопления крови.

Внутри скафандра трупное окоченение всё равно возникнет, поскольку оно является результатом прекращения функций организма. И бактерии из кишечника всё равно будут пожирать мягкие ткани. Но этим бактериям для правильного функционирования необходим кислород, поэтому ограниченное количество воздуха может значительно замедлить процесс.


Микробы из почвы также способствуют разложению, и поэтому любая планетная среда, которая подавляет действие микробов, например, чрезмерная сухость, повышает шансы на сохранение мягких тканей.

Разложение в условиях, столь отличных от окружающей среды Земли, означает, что внешние факторы будут более сложными, например, в случае со скелетом. Когда мы живы, кость — это живой материал, состоящий как из органических материалов, таких как кровеносные сосуды и коллаген, так и из неорганических материалов в кристаллической структуре.


Обычно органический компонент разлагается, поэтому скелеты, которые мы видим в музеях, в основном представляют собой неорганические остатки. Но в очень кислых почвах, которые мы можем найти на других планетах, может произойти обратное, и неорганический компонент может исчезнуть, оставив в результате только мягкие ткани.


На Земле разложение человеческих останков является частью сбалансированной экосистемы, в которой питательные вещества перерабатываются живыми организмами, такими как насекомые, микробы и даже растения. Окружающая среда на разных планетах не эволюционировала для столь же эффективного использования наших тел. На других планетах нашей системы насекомых и животных-падальщиков нет.

Но сухие, похожие на пустыню условия Марса могут означать, что мягкие ткани высохнут, и, возможно, нанесённые ветром отложения разрушат и повредят скелет так, как мы это видим здесь, на Земле.

Температура также является ключевым фактором разложения. Например, на Луне температура может колебаться от 120 °C до -170 °C. Таким образом, тела могут проявлять признаки изменений, вызванных воздействием тепла или замораживания.


Но, вполне вероятно, останки всё ещё будут иметь людской вид, поскольку полный процесс разложения, который мы можем наблюдать здесь, на Земле, не произойдёт. Наши тела были бы «пришельцами» в космосе. Возможно, нам нужно будет найти новую форму погребальной практики, которая не связана с высокими энергетическими потребностями кремации или рытьём могил в суровых негостеприимных условиях.


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Метки: жизнь   интересно   космос   смерть   смерть в космосе   факты   фото   
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Sam Backet 51 минуту назад
Успешно слетал первый "кино экипаж"! Давайте поговорим о том, что делать с трупами в космосе!
Мне просто интересна последовательность мыслей у автора)
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Едондер пуп 2 часа назад
Я думаю, что на первых порах "погребальная практика" будет такой же, как в случаях с альпинистами, погибшими на Эвересте: где замёрз - там и "похоронен" зелёными ботинками наружу.
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