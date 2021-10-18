Вот что произойдёт с телом в случае смерти в космосе

Коммерческая космическая компания Blue Origin уже начала отправлять платных клиентов в суборбитальные полеты. А Илон Маск вместе со своей компанией SpaceX надеется открыть базу на Марсе.

Это означает, что нам нужно начать думать о том, каково будет жить в космосе, а также о том, что произойдёт, если там кто-то умрёт.

После смерти здесь, на Земле, человеческое тело проходит несколько стадий разложения. Они ещё в 1247 году были описаны в книге Сун Цы «Си юань цзи лу» («Собрании отчётов о снятии несправедливых обвинений») — по сути, первом справочнике по судебной медицине.