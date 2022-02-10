Причина гибели молодой фигуристки Екатерины Александровской

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Июль 2020 года. Екатерина находилась в своей московской квартире. Ее карьерные планы серьезно подпортила пандемия и проблемы со здоровьем.
Почти четыре года девушка выступала в парном катании за Австралию вместе с Харли Уиндзором. Но после успешного юниорского уровня результаты стали ухудшаться, а дуэт распался. В квартире Екатерины, на столе лежала записка с одним-единственным словом: "Люблю". А позже ее тело нашли около дома на улице 1905 года.
В 2012 году Екатерина переехала в Днепропетровск и тренировалась с Владиславом Лысовым. Они катались парой два года, а потом фигуристка вернулась в столицу и продолжила выступать. Но уже с Александром Епифановым. Обе эти попытки были нулевыми по части успеха. И тут как раз на нее вышли Пашины Галина и Андрей, которые тренировали в Австралии и искали напарницу для своего ученика Харли Уиндзора.
На первом занятии Харли и Екатерина не сказали друг другу ни слова - языковой барьер. А еще накануне фигуристка крепко напилась, так как был ровно год с того момента, как скончался ее отец. Александровская хотела подарить бутылку водки тренерам, но большую часть выпила сама.
Инцидент был неприятным, но не помешал дальнейшей работе. С 2016 года фигуристы стали тренироваться на две страны - в Австралии с супругами Пашиными, а в России с Хекало и Ниной Мозер. Александровская в очень быстром режиме сменила спортивное гражданство и теперь все успехи шли в пользу Австралии.
Инцидент был неприятным, но не помешал дальнейшей работе. С 2016 года фигуристы стали тренироваться на две страны - в Австралии с супругами Пашиными, а в России с Хекало и Ниной Мозер. Александровская в очень быстром режиме сменила спортивное гражданство и теперь все успехи шли в пользу Австралии.
Свою дебютный сезон Екатерина и Харли провели блестяще - получив первенство мира и чемпионат Зеленого континента. Потом в копилку добавилось золото финала Гран-при и квота на Игры в Пхёнчане. Австралия смогла впервые представить свою пару в фигурном катании.
"Она удачно нашла партнера Харли, я гордилась ими, когда они выиграли финал юниорского Гран-при в 2017 году, выступая под флагом страны, не являющейся державой в мире фигурного катания. Они совершенно заслуженно победили и на юниорском чемпионате мира", - вспоминала Мозер.
"Она удачно нашла партнера Харли, я гордилась ими, когда они выиграли финал юниорского Гран-при в 2017 году, выступая под флагом страны, не являющейся державой в мире фигурного катания. Они совершенно заслуженно победили и на юниорском чемпионате мира", - вспоминала Мозер.
На Олимпиаде пара заняла 18 место, провалившись. К сожалению, войти во взрослый дивизион фигуристам не удалось. После Пхёнчхана Харли и Екатерина решили перебраться к тренеру Ришару Готье в Канаду. У дуэта постоянно были травмы, которые лишали их возможности участвовать в турнирах. Эти попытки были своего рода агонией и возвращение к Хекало им не помогло. В 2020 году зимой пара распалась, однако не из-за спортивных неудач.
(мама Екатерины Александровской)
В Австралии у Екатерины не было близких. Мама была в Москве, девушка постоянно чувствовала, что одинока, а на это накладывался очень жесткий стиль тренеров, слова Пашина часто сильно задевали спортсменку. Александровская была в тяжелом психологическом состоянии, а вот тренера, в чьем доме она жила, ничего не замечали. "Она стала частью нашей семьи, - рассказывала Галина. - Мы старались, чтобы ей было комфортно, всегда брали ее с собой. Катю нельзя назвать легким человеком. Она была очень упрямая, вспыльчивая, но вела себя уважительно и старалась участвовать в нашей повседневной жизни".
В Австралии у Екатерины не было близких. Мама была в Москве, девушка постоянно чувствовала, что одинока, а на это накладывался очень жесткий стиль тренеров, слова Пашина часто сильно задевали спортсменку. Александровская была в тяжелом психологическом состоянии, а вот тренера, в чьем доме она жила, ничего не замечали. "Она стала частью нашей семьи, - рассказывала Галина. - Мы старались, чтобы ей было комфортно, всегда брали ее с собой. Катю нельзя назвать легким человеком. Она была очень упрямая, вспыльчивая, но вела себя уважительно и старалась участвовать в нашей повседневной жизни".
После Олимпийских игр было урезано финансирование, это тоже заставляло нервничать, спортсменка с трудом могла позволить себе платить за жилье. Она работала на ледовом катке, помогала на детских праздниках, в столовой, но денег часто не хватало даже на еду. Пара тренировалась в торговых центрах, когда им разрешали кататься бесплатно, если они арендуют коньки.
"Если бы нам понадобился физиотерапевт или сауна для восстановительных процедур, то просто не хватило бы денег. Приходилось выживать каждый день", - говорил Уиндзор.
"Если бы нам понадобился физиотерапевт или сауна для восстановительных процедур, то просто не хватило бы денег. Приходилось выживать каждый день", - говорил Уиндзор.
У Екатерины начались проблемы с алкоголем. Белинда Нунан, одна из последних тренеров пары, пыталась как-то помочь своей подопечной. Она водила ее к психологу, который специализировался на алкогольной зависимости, покупала ей продукты.
А еще у фигуристки началась эпилепсия. В начале 2017 года у нее случился первый приступ, в одном из торговых центров Сиднея. Ей вызвали скорую, но от госпитализации Екатерина отказалась. В том же году она получила на занятии сотрясение мозга, и далеко не первое. Екатерина махала рукой, говорила, что все хорошо. Второй приступ случился после особенно тяжелой тренировки.
"У нее был припадок. Я тогда посоветовала ей отправиться в больницу" - вспоминала Галина. А еще чуть позже она узнала, что фигуристка ходила во сне. О приступах лунатизма говорил и Хекало. Он же стал свидетелем третьего эпилептического припадка, который окончательно перечеркнул карьеру Александровской:
"Последний раз мы тренировались, наверное, 10 января (2020 года). Тогда у нее произошел приступ. Ее положили на обследование, это было перед чемпионатом четырех континентов. Очень серьезные соревнования для Кати с Харли, на которых надо было хорошо выступить. Катя не пришла на тренировку, у нее был эпилептический приступ. Мама испугалась, хорошо, что она была дома. Быстро вызвали скорую помощь, и Катя пролежала две недели на обследовании. После чего я поехал к врачу, и врач мне сказал, что это эпилепсия и вряд ли Кате нужно профессионально заниматься спортом. Приступ может произойти в любой момент".
А еще у фигуристки началась эпилепсия. В начале 2017 года у нее случился первый приступ, в одном из торговых центров Сиднея. Ей вызвали скорую, но от госпитализации Екатерина отказалась. В том же году она получила на занятии сотрясение мозга, и далеко не первое. Екатерина махала рукой, говорила, что все хорошо. Второй приступ случился после особенно тяжелой тренировки.
"У нее был припадок. Я тогда посоветовала ей отправиться в больницу" - вспоминала Галина. А еще чуть позже она узнала, что фигуристка ходила во сне. О приступах лунатизма говорил и Хекало. Он же стал свидетелем третьего эпилептического припадка, который окончательно перечеркнул карьеру Александровской:
"Последний раз мы тренировались, наверное, 10 января (2020 года). Тогда у нее произошел приступ. Ее положили на обследование, это было перед чемпионатом четырех континентов. Очень серьезные соревнования для Кати с Харли, на которых надо было хорошо выступить. Катя не пришла на тренировку, у нее был эпилептический приступ. Мама испугалась, хорошо, что она была дома. Быстро вызвали скорую помощь, и Катя пролежала две недели на обследовании. После чего я поехал к врачу, и врач мне сказал, что это эпилепсия и вряд ли Кате нужно профессионально заниматься спортом. Приступ может произойти в любой момент".
(Мерриман)
Грег Мерриман, чемпион Австралии по фигурному катанию, после того, как узнал о смерти Александровской, обвинил в халатности руководство местной федерации. Он прямо сказал, что "следовало больше заботиться о человеке, а не идти без оглядки к намеченной цели". Также он добавил: "Это культура молчания в спорте. Люди бездействуют, потому что боятся упустить возможность добиться результата. Она была юна и очень уязвима". Мерриман занялся сбором средств на похороны Екатерины, опубликовав запрос на платформе Go fund me. За первые же сутки на его счет поступило почти 11 тысяч долларов. Частью денег оплатили цветы, а оставшееся отдали семье погибшей.
Грег Мерриман, чемпион Австралии по фигурному катанию, после того, как узнал о смерти Александровской, обвинил в халатности руководство местной федерации. Он прямо сказал, что "следовало больше заботиться о человеке, а не идти без оглядки к намеченной цели". Также он добавил: "Это культура молчания в спорте. Люди бездействуют, потому что боятся упустить возможность добиться результата. Она была юна и очень уязвима". Мерриман занялся сбором средств на похороны Екатерины, опубликовав запрос на платформе Go fund me. За первые же сутки на его счет поступило почти 11 тысяч долларов. Частью денег оплатили цветы, а оставшееся отдали семье погибшей.
Уиндзор рассказал, что такое вот завершение карьеры очень сильно сказалось на его экс-напарнице. Они общались за месяц до трагедии, Харли хотел приехать к девушке в Москву, но закрытые границы не позволили ему вылететь из Австралии. О смерти двадцатилетней девушки он узнал из сообщения, которое ему отправил дядя Екатерины.
"Я пытался дозвониться, чтобы получить больше информации. Никто не отвечал. Она была готова на все. Ей было всего 15 лет, когда случился переезд в другую страну. Целеустремленная, трудолюбивая, многие любили ее".
"Я пытался дозвониться, чтобы получить больше информации. Никто не отвечал. Она была готова на все. Ей было всего 15 лет, когда случился переезд в другую страну. Целеустремленная, трудолюбивая, многие любили ее".
Июльской ночью непростого 2020 года в квартире сидела уже не целеустремленная и трудолюбивая спортсменка. Екатерина за четыре года очень быстро взлетела высоко и с той же скоростью упала вниз. Проблемы, которые обрушились на девушку, оказались ей не по плечу. Даже мама не смогла помочь выйти из тяжелой и затяжной депрессии. Скорее всего, слово "люблю", нацарапанное на клочке бумаги, посвящалось именно ей.
Слова Грега Мерримана: "Каждый мог сделать для Кати больше. Все начинается сверху. Им следовало бы заботиться о ней, а не о том, что они пытались от нее получить. Многие сейчас говорят: "Катя многого добилась в спорте". Да, конечно, но потом она совершила самоубийство! Знаете, что было бы лучше, чем золотая медаль юниорcкого чемпионата мира и поездка на Олимпиаду? Жить и быть счастливой"
Слова Грега Мерримана: "Каждый мог сделать для Кати больше. Все начинается сверху. Им следовало бы заботиться о ней, а не о том, что они пытались от нее получить. Многие сейчас говорят: "Катя многого добилась в спорте". Да, конечно, но потом она совершила самоубийство! Знаете, что было бы лучше, чем золотая медаль юниорcкого чемпионата мира и поездка на Олимпиаду? Жить и быть счастливой"
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Это у нас она бы в Думу села.
А там сказка быстро закончилась.
В США та же Роднина как ссаный веник шуршала воспитывая американских детишек беспросветных. И быстренько в РФ сбежала из самой демократической страны.
Ее девиз: "Там где деньги, там и Родина"