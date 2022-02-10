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Причина гибели молодой фигуристки Екатерины Александровской

Причина гибели молодой фигуристки Екатерины Александровской (10 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 18:12
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Спорт   биография   история   смерть   факты   фигурное катание   
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Июль 2020 года. Екатерина находилась в своей московской квартире. Ее карьерные планы серьезно подпортила пандемия и проблемы со здоровьем.

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Метки: Жизнь   Спорт   биография   история   смерть   факты   фигурное катание   
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5  комментариев
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Юрий Злой Полчаса назад
Мне вот интересно, проблемы со здоровьем у нее были от сверх тяжёлых тренировок, или от того, что она могла в одиночку всосать бутылку водки ?
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−59
X_Y_Z_ Полчаса назад
спорт для каждого свой, зачем афишировать? Многим он не нужен!!!! Зачем он на гос уровне? Никто не знает нынче спортсмены перестали быть символом как 100 лет назад. всем пофик.
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
После Олимпийских игр было урезано финансирование, это тоже заставляло нервничать, спортсменка с трудом могла позволить себе платить за жилье. Она работала на ледовом катке, помогала на детских праздниках, в столовой, но денег часто не хватало даже на еду. Пара тренировалась в торговых центрах, когда им разрешали кататься бесплатно, если они арендуют коньки.
=============================================================
Это у нас она бы в Думу села.
А там сказка быстро закончилась.
В США та же Роднина как ссаный веник шуршала воспитывая американских детишек беспросветных. И быстренько в РФ сбежала из самой демократической страны.
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