Причина гибели молодой фигуристки Екатерины Александровской

У Екатерины начались проблемы с алкоголем. Белинда Нунан, одна из последних тренеров пары, пыталась как-то помочь своей подопечной. Она водила ее к психологу, который специализировался на алкогольной зависимости, покупала ей продукты.

А еще у фигуристки началась эпилепсия. В начале 2017 года у нее случился первый приступ, в одном из торговых центров Сиднея. Ей вызвали скорую, но от госпитализации Екатерина отказалась. В том же году она получила на занятии сотрясение мозга, и далеко не первое. Екатерина махала рукой, говорила, что все хорошо. Второй приступ случился после особенно тяжелой тренировки.

"У нее был припадок. Я тогда посоветовала ей отправиться в больницу" - вспоминала Галина. А еще чуть позже она узнала, что фигуристка ходила во сне. О приступах лунатизма говорил и Хекало. Он же стал свидетелем третьего эпилептического припадка, который окончательно перечеркнул карьеру Александровской:

"Последний раз мы тренировались, наверное, 10 января (2020 года). Тогда у нее произошел приступ. Ее положили на обследование, это было перед чемпионатом четырех континентов. Очень серьезные соревнования для Кати с Харли, на которых надо было хорошо выступить. Катя не пришла на тренировку, у нее был эпилептический приступ. Мама испугалась, хорошо, что она была дома. Быстро вызвали скорую помощь, и Катя пролежала две недели на обследовании. После чего я поехал к врачу, и врач мне сказал, что это эпилепсия и вряд ли Кате нужно профессионально заниматься спортом. Приступ может произойти в любой момент".