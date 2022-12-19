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Здоровый продукт с "изюминкой" — почему австралийцы начали охоту за шпинатом

Здоровый продукт с "изюминкой" — почему австралийцы начали охоту за шпинатом

Автор:
19 декабря 2022 23:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   больница   галлюцинация   интересно   наркотики   попай   шпинат   
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Чего только не придумают люди, чтобы задурманить свое сознание. В Австралии например из магазинов начали массово пропадать упаковки шпината.

Дело не в том, что на зеленом континенте ударились в ЗОЖ, чтобы достичь нирваны. Все из-за того, что 17 человек было госпитализировано с галлюцинациями. Как отмечают власти, такая реакция вызвана загрязнением продукта. В упаковке по всей видимости была какая-то трава.

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Отрава сделала шпинат самым популярным товаром. Властям даже пришлось ввязаться в ситуацию и выступить с обращением к народу, с просьбой прекратить пытаться "кайфануть" от галлюциногенного шпината.

В народе этот эффект стал известен, как состояние Попайя. Видимо из-за персонажа моряка Попайя мультипликационного фильма, который любил этот овощ.

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Метки: Австралия   больница   галлюцинация   интересно   наркотики   попай   шпинат   
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