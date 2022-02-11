"Няньки": 12 интересных фактов об известной комедии

Режиссер и сценарист Джон Парагон, специально написал сценарий для Питера и Дэвида Пола, и особо не заморачиваясь назвал их персонажей Питер и Дэвид, только сменив их фамилии на Фальконе.





Знатоки кино отмечают схожесть сюжета "Нянек" с вышедшим на год ранее фильмом "Мистер няня", в котором главную роль исполнил один из самых знаменитых рестлеров всех времен и народов Халк Хоган.