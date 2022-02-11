"Няньки": 12 интересных фактов об известной комедии

Сегодня я предлагаю вспомнить неплохую семейную комедию 1994 года под названием "Няньки" (оригинальное название - Twin Sitters).
Режиссер и сценарист Джон Парагон, специально написал сценарий для Питера и Дэвида Пола, и особо не заморачиваясь назвал их персонажей Питер и Дэвид, только сменив их фамилии на Фальконе.
Знатоки кино отмечают схожесть сюжета "Нянек" с вышедшим на год ранее фильмом "Мистер няня", в котором главную роль исполнил один из самых знаменитых рестлеров всех времен и народов Халк Хоган.
Сам режиссер Джон Парагон сыграл в своем фильме небольшую роль, работника банка выдающего кредиты. Помните его близнецы кормили с ложечки своей стряпней, но кредит на открытие собственного ресторана так и не получили?
Роль злодея по имени Лиланд Стромм сыграл пожалуй самый малоизвестный исполнитель роли Джеймса Бонда, австралийский актер Джордж Лэзенби.
Бюджет фильма - 6 000 000 долларов, часть денег предоставила известная японская компания Nintendo, игровая приставка которой дважды засветилась в "Няньках".
Первоначальный метраж фильма был почти два часа, но режиссер рассудил что для комедии это слишком много и "Няньки" "похудели" до 93 минут. Так что на стандартную трехчасовую видеокассету, можно было дописать еще один фильм ;)
Роль горничной Лолиты исполнила чилийская актриса, фотомодель и певица Валентина Варгас.
Роль учительницы Джуди Ньюман получила американская актриса, в основном известная по сериалам Рена Софер.
Во время съемок Питеру и Дэвиду Полу было по тридцать восемь лет. Ну, а заметили братьев после их участие в fantasy-комедии "Варвары" 1987 года, за который актеры были номинированы на приз "Золотая малина" в номинации "Худшая новая звезда".
В американский кинопрокат "Няньки" так и не вышли - эту комедию выпустили сразу на видеокассетах.
В российском дубляже близнецов-мальчиков Брэдли и Стивена, озвучивали актрисы Ольга Кузнецова и Ирина Гришина.
Источник:
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Очень похожа на Клэр Форлани из "Полицейской академии"