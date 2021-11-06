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Шляпа сантехника Афони: я такую в свое время с трудом отыскал в магазинах

Шляпа сантехника Афони: я такую в свое время с трудом отыскал в магазинах (6 фото)

Автор:
06 ноября 2021 09:05
Сообщество : Кино
Метки: Афоня   актер   головной убор   интересно   кино   факты   фильм   шляпа   
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В советское время популярным элементом гардероба мужчины была шляпа. Ее носили все — от Никиты Сергеевича Хрущева, столичных чиновников и партийных руководителей до простых инженеров, водителей и сантехников.


Кстати, о последних: в замечательной советской комедии «Афоня» герой Леонида Куравлева носил модную в те годы черную шляпу.


Я был одержим идеей купить себе такую же. Но, к сожалению, подобные модели тогда считались чересчур вызывающими, поэтому не были популярными. Такой стиль в одежде большинство советских людей просто не понимало.


Куда более приемлемыми и доступными считались простые фасоны шляп серых или коричневых оттенков, сшитых из грубого войлока или шерсти. В магазинах мне нередко приходилось слышать разговоры типа: «Какую шляпу ты хочешь выбрать? Да какая разница, они же все одинаковые!».

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Так рассуждали многие мужчины, но я был с ними не согласен. Все популярные в то время шляпы казались мне черствыми, безликими и безвкусными, а их материал напоминал валенки.

Я в молодости предпочитал более современный стиль в одежде, как, например, у Боярского, поэтому стильную Афонину шляпу я фанатично решил отыскать и приобрести во что бы то ни стало. Но это оказалось не так просто, уже не помню, столько дней я ходил по магазинам, но именно этой модели так и не встретил.

В итоге я нашел ее спустя почти месяц поисков. Причем наткнулся на нее абсолютно случайно — как ни странно, на вещевом рынке, у местного, так сказать, хиппи. Вот она, точно такая же черная, с мелкими глянцевыми отливами, напоминающими крокодилью кожу. И поля по бокам так же сильно загнуты вверх. Повезло и с размером — шляпа села на мою голову как родная!

Когда я довольный вернулся домой, жена высмеяла меня так, что я на мгновение пожалел о том, что купил ее. Мне показалось, что в ней я выгляжу как-то по-пижонски, а супруга в шутку сказала, что теперь мне можно сниматься в картине «Афоня-2».

Между прочим сейчас такую редкую шляпу вы вряд ли найдете. Это модель Трилби, классика мировой моды, к сожалению, несправедливо забытая. Ее характерные черты — узкие замкнутые края и крупные выемки по бокам, а посередине вмятина.

Самым известным поклонником таких фасонов был знаменитый американец Фрэнк Синатра. Собственно, после него и пошла мода на небольшие шляпы округлой формы, с узкими полями и глубоким углублением сверху.

На мой взгляд, это удивительная вещица. Она прекрасно гармонирует как с классическим костюмом, так и с более свободным стилем: джинсами, футболками и кедами. И даже с узкими брюками, подтяжками и майкой-безрукавкой.

В этом я лично и неоднократно убедился — примерял свою шляпу с разной одеждой. Мне кажется, она создает образ успешного, уверенного в себе мужчины, независимо от ситуации.

Геша Козодоев из «Бриллиантовой руки», инспектор Клузо из «Розовой пантеры», Майкл Джексон, Джонни Депп - это самые известные носители моделей трилби. И заметьте, персонажи совершенно не похожи друг на друга, как внешне, так и по сюжетам фильмов. Однако шляпа у всех — трибли. И смотрится она уместно и гармонично.

Насколько мне известно, шляпы трилби бывают и летнего исполнения. Они сделаны из хлопка, льна или соломы. И выпускаются преимущественно светлых тонов. Выглядит такой вариант более, что-ли, народно — хорошо смотрится со светлыми рубашками и брюками. Между прочим, Юрий Гагарин на одной из своих знаменитых фотографий на отдыхе в Сочи носит именно такую.

Вообщем, с тех пор моя неудавшаяся шляпа так и лежит в шкафу не ношеная. Но о покупке я вовсе не жалею, иногда даже достаю ее и примеряю перед зеркалом. И знаете, я в ней выгляжу действительно как товарищ Борщов в картине «Афоня» — эдакий сантехник-стиляга. Это вызывает у меня улыбку и приятные воспоминания.


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Метки: Афоня   актер   головной убор   интересно   кино   факты   фильм   шляпа   
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5  комментариев
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Viktor Час назад
Это потом она стала "Шляпа сантехника Афони", а изначально она была шляпа штукатура Коли, ему её Клавдия из Риги привезла.


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1k
TruckerOrphan 23 минуты назад
Сейчас то найти шляпу вообще не проблема, было бы желание. Любые фасоны, размеры, материалы. У меня классика - фетр, но в современном варианте: не промокает, не продувает и можно запихать в карман как смятый лист бумаги, форма вернется.
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35k
kalinser Полчаса назад
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27k
Peacemaker1873 Полчаса назад
Сейчас шляпу вообще хрн найдёшь.
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