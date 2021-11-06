Шляпа сантехника Афони: я такую в свое время с трудом отыскал в магазинах

Кстати, о последних: в замечательной советской комедии «Афоня» герой Леонида Куравлева носил модную в те годы черную шляпу.

Я был одержим идеей купить себе такую же. Но, к сожалению, подобные модели тогда считались чересчур вызывающими, поэтому не были популярными. Такой стиль в одежде большинство советских людей просто не понимало.

Куда более приемлемыми и доступными считались простые фасоны шляп серых или коричневых оттенков, сшитых из грубого войлока или шерсти. В магазинах мне нередко приходилось слышать разговоры типа: «Какую шляпу ты хочешь выбрать? Да какая разница, они же все одинаковые!».