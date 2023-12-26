Как снимали фильм "Близнецы"

Кстати, позднее Айван Райтман снимет еще одну комедийную ленту со Шварценеггером и Де Вито в главных ролях. Да-да, речь идет о том самом фильме "Джуниор" с беременным Арнольдом.

3. Для того чтобы сыграть Джулиуса в фильме "Близнецы", Арнольду Шварценеггеру пришлось пойти на "жертву", а именно осветлить свои волосы.

4. Во второй половине фильма Джулиус угрожает доктору, что если тот ему соврал, то он вернется. А если быть точнее, то он произносит фразу "I'll be back", что является отсылкой к фильму "Терминатор" (1984).

5. В финальных титрах можно увидеть благодарность Сильвестру Сталлоне, который не принимал участия в съемках этого фильма. Видимо, речь идет о плакате "Рэмбо", который Джулиус увидел на улице, когда приехал искать брата.