Как снимали фильм "Близнецы"

Несколько кадров со съемок и интересных фактов о культовом комедийном фильме "Близнецы" с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Де Вито в главных ролях.
1. Фильм "Близнецы" хоть и не стал первой комедией в карьере Арнольда Шварценеггера, но именно он раскрыл "Железного" Арни как комедийного актера. Для того чтобы заполучить Шварценеггера в свой фильм, режиссер и продюсер Айван Райтман, который уже был известен по фильму "Охотники за приведениями", взял на переговоры с актером Робина Уильямса.
2. Изначально фильм должен был назваться "Эксперимент", но позже фильм решено было назвать "Близнецы". Причем, Айван Райтман решил, что близнец Шварценеггера должен кардинально отличаться от самого Шварценеггера. Именно поэтому на эту роль взяли низенького, пухленького и лысеющего Дэнни Де Вито, который просто идеально сыграл свою роль.
Было довольно мило и забавно, когда режиссер Айван Райтман встретился вместе с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Де Вито в кафе для обсуждения фильма, ведь чтобы закрепить свой договор, они просто расписались на салфетках.
Кстати, позднее Айван Райтман снимет еще одну комедийную ленту со Шварценеггером и Де Вито в главных ролях. Да-да, речь идет о том самом фильме "Джуниор" с беременным Арнольдом.
3. Для того чтобы сыграть Джулиуса в фильме "Близнецы", Арнольду Шварценеггеру пришлось пойти на "жертву", а именно осветлить свои волосы.
4. Во второй половине фильма Джулиус угрожает доктору, что если тот ему соврал, то он вернется. А если быть точнее, то он произносит фразу "I'll be back", что является отсылкой к фильму "Терминатор" (1984).
5. В финальных титрах можно увидеть благодарность Сильвестру Сталлоне, который не принимал участия в съемках этого фильма. Видимо, речь идет о плакате "Рэмбо", который Джулиус увидел на улице, когда приехал искать брата.
6. Главные герои получили свои имена неслучайно. Арнольд Шварценеггер сыграл персонажа по имени Джулиус, что является отсылкой к Юлию Цезарю, тогда как Денни Де Вито сыграл персонажа по имени Винсент, что является отсылкой к знаменитому художнику Винсенту Ван Гогу.
7. Когда Джулиус приходит в тюрьму, чтобы вытащить брата, которого он ни разу не видел, он тут же подмечает накаченного мужчину с примерно таким же телосложением, как и у него. Поэтому он первым делом думает, что этот мужик и есть его брат.
На самом деле роль качка в тюрьме сыграл постоянный дублер и друг Шварценеггера - Питер Кент, который подменял его в трюковых сценах в таких популярных фильмах как "Терминатор 1 и 2", "Командо", "Вспомнить всё", "Хищник" и др.
8. В перерывах между съемками Дэнни Де Вито постоянно угощал членов съемочной группы кофе, а порой даже самбукой.
9. Дети Айвана Райтмана засветились в одной из сцен. Конкретно, они сыграли одну роль на двоих, а именно внучку одного из отцов близнецов.
10. При бюджете в 15 миллионов долларов фильм "Близнецы" заработал баснословные 216,6 миллионов долларов. Причем, Шварценеггеру предложили взять не фиксированный гонорар, а процент с прибыли от кинопроката. В итоге Шварценеггер согласился, и не прогадал, так как благодаря успеху фильма он заработал 35 миллионов долларов, что было больше, чем все гонорары за его предыдущие фильмы вместе взятые. Денни Де Вито и Айван Райтман также получили процент от прибыли, благодаря чему оказались также в огромном выигрыше.
Позже Арнольд неоднократно заявлял, что согласие на съемки в фильме "Близнецы" были лучшим решением в его жизни. И дело тут не только в деньгах, так как он получил истинное удовольствие от самого процесса съемок и от работы с Айваном Райтманом и Денни Де Вито.
Кстати, позднее он снимется еще в двух картинах Айвана Райтмана - "Джуниор" и "Детсадовский полицейский".
11. В 2017 году было объявлено о том, что фильму "Близнецы 2" быть. По предполагаемому сюжету должно было выясниться, что на самом деле близнецов было не двое, а трое. Третьего же брата должен был сыграть Эдди Мерфи, на что он сразу дал свое согласие. Но чуть позже Эдди Мерфи выбыл из проекта.
Роль третьего чернокожего брата предложили актеру Трейси Моргану, на что он дал свое согласие. В 2021 году началась работа над сценарием и подготовка к съемкам фильма, который уже были запланированы на 2022 год. Айван Райтман очень хотел снять продолжение, но к сожалению так и не смог этого сделать, так как скончался в начале 2022 года.
После его смерти права на фильм перешли его сыну Джейсону, который никак не хочет снимать сиквел, так как не видит в нем смысла и просто в нем не заинтересован. По крайней мере именно так объяснил эту ситуацию Арнольд Шварценеггер.
12. Кстати, а имена главных героев Джулиус и Винсент вам никого не напоминают? Персонажей Сэмюеля Л Джексона и Джона Траволты в фильме "Криминальное чтиво" звали Джуллс и Винсент. Более того, Дэнни Де Вито был исполнительным продюсером этого фильма. Вот вам и связь.
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