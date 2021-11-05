Евгений Герасимов: почему актер бросил кино и ушел в политику

Евгений Владимирович Герасимов - человек деятельный, всегда доводящий дело до желаемого результата. В нем удивительным образом сочетается артистизм и рациональность.
Большинству зрителей актер запомнился по роли робота Вертера в картине «Гостья из будущего». Хотя стоит отметить его чуть менее громкие работы в таких криминальных сериалах как: «Огарева 6» и «Петровка 38».
Впервые на съемочной площадке Герасимов оказался еще в подростковом возрасте. В середине 60-х он снялся в двух фильмах: «Они не пройдут» и «Человек, которого я люблю».
Несмотря на успех Евгений не собирался становиться актером, готовясь к поступлению в Бауманский Университет.
Все же желания попробовать себя в актерстве заставило его подать документы в театральный институт. Вдобавок он ничего не терял, ведь в таких ВУЗах экзамены проходили раньше, а значит у него оставалось время вернуться на намеченный путь.
Евгений Владимирович без проблем прошел вступительные экзамены. Желая убедиться в своем таланте он подает документы сразу в несколько театральных институтов и в каждом его ожидает успех. В итоге он остановился на Щукинском училище.
За свою карьеру Герасимов сыграл более сотни ролей в кино и театре. Постепенно он начал уставать от бесконечных съемок и классических театральных интриг. Актер решил немного сменить свою деятельность и пошел на режиссерские курсы. Герасимова и здесь ожидал успех - он снял порядка десяти картин, среди которых можно выделить «Забавы молодых», «Не ходите девки, замуж» и «Ричард львиное сердце».
Уже будучи известным актером Герасимов познакомился со студенткой филологического факультета Марией Калининой. Прежде чем сыграть свадьбу пара очень долго проверяла свои чувства на прочность. У Евгения и Марии двое детей, которые решили не идти по стопам звездного отца. Собственно, родители этому даже были рады.
С наступлением 90-х актерская профессия находилась в упадке. Герасимов чувствовал ответственность за семью, поэтому решил сменить сферу деятельности. Он снимал клипы, занимался рекламой и надо признать в тот период времени был достаточно успешен. Позднее даже стал вице-президентом Гильдии актеров кино.
До и это не смогло заставить Евгения остановиться. В 2001-ом он становится депутатом и на следующие 7 лет пропадает из кинематографа. В 2008-ом снимает несколько фильмов, желания показать на собственном примере, что можно делать качественно.
Источник:
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