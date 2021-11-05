Евгений Герасимов: почему актер бросил кино и ушел в политику

Большинству зрителей актер запомнился по роли робота Вертера в картине «Гостья из будущего». Хотя стоит отметить его чуть менее громкие работы в таких криминальных сериалах как: «Огарева 6» и «Петровка 38».

Впервые на съемочной площадке Герасимов оказался еще в подростковом возрасте. В середине 60-х он снялся в двух фильмах: «Они не пройдут» и «Человек, которого я люблю».