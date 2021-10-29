Трагическая судьба Николая Караченцова

Он никогда не был писаным красавцем. Даже красивым его сложно назвать. Но зато в нем было столько обаяния, харизмы, в хорошем смысле сумасшедшей энергетики. Перед этим никто не мог устоять. Этим он и покорял людей. Николая Караченцова можно сравнить с Жан-Полем Бельмондо. И не зря в советском кинематографе он и озвучивал французского актера.
Все персонажи Караченцова всегда были героями. Неважно плохими или хорошими, но героями – сильными, смелыми, активными. Причем не такими твердолобыми героями-манекенами заполнившими сегодняшние экраны. Все персонажи Караченцова были со своими слабостями, зачастую непутевыми и с тараканами в голове. Но они не были киношными штампами, а были обычными людьми. И играл он их так убедительно, с таким азартом и самоиронией, что они вызывали у зрителей неподдельную симпатию.
Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве, на Чистых прудах, в творческой семье. Отец – художник-график, работал в журнале «Огонек», мать — Янина Евгеньевна Бруна́к, балетмейстер-постановщик, ставила спектакли в Большом театре, Казанском музыкальном театре. Работала в Монголии, Вьетнаме, Сирии, в Лондоне.
В 19 лет Николай Караченцов поступил в Школу-студию МХАТ. Обычно выпускников школы автоматически «распределяли» во МХАТ, но в 1967 году в Театре имени Ленинского комсомола, в связи с уходом с поста главного режиссёра Анатолия Эфроса, сложилась катастрофическая ситуация недобора актёрского состава, и Караченцов в числе десяти лучших студентов был распределён в этот театр. Несколько лет играл в массовке, но потом в театр пришел Марк Захаров, который сразу заметил молодого и жутко талантливого и энергичного актера. Караченцову была дана роль главного героя в спектакле «Тиль». Постановка произвела эффект разорвавшейся бомбы – шут, хулиган и бунтарь Тиль Уленшпигель великолепно сыгранный Караченцовым — стал «кумиром» советской молодёжи 1970-х. За Караченцовым утвердилось амплуа синтетического актера – певец, мим, акробат.
А потом были роли графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось», главаря рейнджеров и Смерти в «Звезде и смерти Хоакина Мурьеты». «Юнона и Авось» вообще стала визитной карточкой «Ленкома» и знаковым событием в музыкальном мире – мы тоже можем ставить не только простые оперы, но и рок-оперы. Билеты на нее раскупались за месяцы вперед, спекулянты продавали их в 10-20 раз выше номинала. Мечта любого молодого человека 80-х попасть на «Юнону и Авось». В 1983 году спектакль был записан по трансляции для телевидения и в том же году знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил «Юнону и Авось» французской публике в театре «Эспас Карден» в Париже, затем последовали триумфальные гастроли по всему миру. Примечательно, что Караченцов на тот момент не обладал нужным уровнем вокального мастерства. Поэтому он в процессе работы над спектаклем стал брать уроки у музыканта Павла Смеяна, Также существовала своеобразная вокальная поддержка — во время спектаклей Смеян «вытягивал» за Караченцова высокие ноты, которые тот не мог взять. Типа, как в «Собаке на сене» маркиз Риккардо распевая серенаду, на высоких нотах, выпихивал певца.
Караченцов стал одним из ведущих актёров Ленкома. И не только. После триумфа «Тиля» его активно стали снимать в кино. И одна из первых его работ: роль нагловатого и легкомысленного студента Володи Бусыгина в фильме «Старший сын» стало знаковой.
Николай Караченцов был и в жизни сгустком энергии и активности. Он торопился жить, стался все поспеть. Пожалуй, более активного актера и не найдешь. Сотня ролей в театре, сотня в кино. А еще озвучивание мультфильмов, дублирование зарубежных фильмов, работа на радио и телевиденье, концерты, записи пластинок. Общественная работа: 1991 году избирался секретарём Союза театральных деятелей России. В 1994 году совместно со своим другом каскадёром и педагогом Николаем Астаповым создал в Красноармейске «Школу искусств Николая Караченцова» («ШИК»), в которой дети обучались в различных направлениях — от танцев до живописи, от фехтования до верховой езды. Но наибольших успехов они добились в степе.
Кроме этого увлечение спортом, конкретно большим теннисом - не раз становился участником ряда теннисных турниров. А в 1994 году в паре с телеведущим Борисом Ноткиным был даже допущен играть с первым президентом РФ Борисом Ельциным.
Казалось, что ничто и никто не сможет остановить талант и работоспособность Николая Караченцова. Казалось... Но жизнь жестокая штука. Повороты судьбы непредсказуемы.
В полночь 27 февраля 2005 года Караченцову, находившемуся на даче, позвонила жена и сообщила, что её мать, Надежда Степановна Поргина, скончалась от рака. Караченцов с мужем сестры жены Андреем Кузнецовым тут же садятся Volkswagen Passat B5 и мчатся в Москву. Все свалилось в кучу: ночь, стресс от смерти тещи, обледенелая дорога, превышение скорости, второпях не пристегнутый ремень безопасности. На Мичуринском проспекте, увидев впереди пути железнодорожного переезда, актер резко затормозил. Машину развернуло и занесло сначала в бордюрный камень, а затем в фонарный столб, при этом удар пришёлся на переднюю левую стойку и водительскую дверь. В результате удара сработала подушка безопасности со стороны пассажира, но не со стороны водителя. Караченцов получил серьёзную черепно-мозговую травму и тупую травму живота, также у него были сломаны три ребра. Скорая доставила его в больницу, где срочно была сделана трепанация черепа и проведена операция на головном мозге. 26 дней Караченцов пролежал в коме в больнице Склифосовского.
И все энергичный, талантливый и сильный Актер погиб. Осталась лишь его телесная оболочка. Что поделать, как говаривал доктор Броневой в «Формуле любви»: «Голова предмет темный и изучению не подлежит». Даже в ХХI веке. Караченцов не мог говорить, не мог двигаться, умственная деятельность тоже была сильно нарушена. Процесс выздоровления был долгим. Да и не было полного выздоровления. Страшная трагедия для любого человека, тем более творческого.
Заботу о больном муже взяла его жена Людмила Поргина. Она находилась с ним постоянно. Возила на лечение в Израиль и Китай, вытаскивала его на различные презентации и тусовки, организовывала выпуск компакт-дисков и творческих вечеров. Все это вызывало неоднозначное мнение. Кто-то искренне поддерживал ее деятельность. А многие возмущались: зачем полупарализованного, не говорящего, роняющего голову больного человека таскать по тусовкам, устраивать шоу-юбилей, выставлять его на всеобщее обозрение!!! Мол Поргина таким образом выжимает все соки, деньги и блага, потом-то поздно будет, кому она нужна без Караченцова?
Сама Людмила Поргина искренне считала и считает, что вытаскивая больного Караченцова в люди, она лечила его. Такому активному человеку каким он был раньше, для реабилитации и выздоровления, прежде всего нужно общение, суета жизни, а не покой и уединение.
Кто прав в этой ситуации сложно сказать. Может и жена актера. А насчет денег? Естественно она хотела получить помощь. Ведь все эти лечения в иностранных клиниках и реабилитационных центрах стоят денег. И немаленьких. Так месяц в невралгической клинике Пекина обошлся в 36 000$ — деньги помогли собрать коллеги-актёры и режиссёры. Зато после этой поездки, по словам жены, Караченцов стал более выносливым, начал самостоятельно ходить с палочкой по дачному участку, побывал в Санкт-Петербурге на опере в Мариинском театре.
Но с другой стороны больно и подчас невыносимо видеть было Николая Караченцова, который всегда у нас ассоциировался с сильным и смелым героем, больным овощем, с остекленевшим взглядом и отвисшей челюсть. Тяжело. Никому такого не пожелаешь.
В октябре 2013 года Караченцов сыграл небольшой эпизод в фильме «Белые росы. Возвращение», где показано, как после долгого отсутствия его персонаж Василий возвращается домой к жене. Поскольку речь актёра после автокатастрофы была затруднена, и он был достаточно слаб физически, эта эпизодическая роль была практически без слов.
Ровно через 12 лет после трагической автокатастрофы, день в день, 27 февраля 2017 года Караченцов вновь попал в серьёзное ДТП. Прямо мистика какая-то. Автомобиль Toyota Highlander, в котором находились сам Караченцов, его жена, которая была за рулём, родственница и медсестра, столкнулся с «Газелью», неподалёку от дачи актёра. При столкновении автомобиль перевернулся. Караченцов был доставлен в больницу, однако появившаяся ранее в СМИ информация о подозрении на сотрясение мозга не подтвердилась. По предварительной версии ГИБДД, виноват был водитель «Газели», экспедитор хлебзавода. Однако позднее полицейские выяснили, что Поргина находилась в состоянии алкогольного опьянения и пересекла сплошную полосу, грубо нарушив ПДД. Несмотря на «перевертыш» все обошлось без серьезных травм для актера и его спутников.
Нумерологи считают, что жизнь любого человека тесно связана с цифрами и датами. Глядя на жизнь Николая Караченцова, невольно думаешь, что в этом что-то есть. Его жизнь крепко связана с цифрою «27». Родился 27 октября, попал в роковую аварию практически тоже 27 февраля. И вторая авария тоже была 27 февраля. А умер актер 26 октября 2017 года, в канун своего 74-летия из-за отказа почек.
Замечательный был актер. Хороший человек – смелый, сильный, энергичный. Мог еще многое сделать. Трагедию Николая Караченцова можно сравнить лишь с трагедией великого Михаила Шолохова. Роковая случайность поставила крест на их творчестве, и превратило талантливых людей в овощи.
Но все равно мы будем помнить Николая Караченцова не по его последним годам жизни, а по его героям – графе Рязанове, Тиле Уленшпигеле, Ваське из «Белых рос», комбате Орлове, ковбое Билли и многих других.
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Понравилось33
Ури, Ури, что случилось...?
Ох, как я его боялся! Меня пугали этим персонажем, если я кушать не хотел.
RIP