Трагическая судьба Николая Караченцова

Но с другой стороны больно и подчас невыносимо видеть было Николая Караченцова, который всегда у нас ассоциировался с сильным и смелым героем, больным овощем, с остекленевшим взглядом и отвисшей челюсть. Тяжело. Никому такого не пожелаешь.

В октябре 2013 года Караченцов сыграл небольшой эпизод в фильме «Белые росы. Возвращение», где показано, как после долгого отсутствия его персонаж Василий возвращается домой к жене. Поскольку речь актёра после автокатастрофы была затруднена, и он был достаточно слаб физически, эта эпизодическая роль была практически без слов.

Ровно через 12 лет после трагической автокатастрофы, день в день, 27 февраля 2017 года Караченцов вновь попал в серьёзное ДТП. Прямо мистика какая-то. Автомобиль Toyota Highlander, в котором находились сам Караченцов, его жена, которая была за рулём, родственница и медсестра, столкнулся с «Газелью», неподалёку от дачи актёра. При столкновении автомобиль перевернулся. Караченцов был доставлен в больницу, однако появившаяся ранее в СМИ информация о подозрении на сотрясение мозга не подтвердилась. По предварительной версии ГИБДД, виноват был водитель «Газели», экспедитор хлебзавода. Однако позднее полицейские выяснили, что Поргина находилась в состоянии алкогольного опьянения и пересекла сплошную полосу, грубо нарушив ПДД. Несмотря на «перевертыш» все обошлось без серьезных травм для актера и его спутников.

Нумерологи считают, что жизнь любого человека тесно связана с цифрами и датами. Глядя на жизнь Николая Караченцова, невольно думаешь, что в этом что-то есть. Его жизнь крепко связана с цифрою «27». Родился 27 октября, попал в роковую аварию практически тоже 27 февраля. И вторая авария тоже была 27 февраля. А умер актер 26 октября 2017 года, в канун своего 74-летия из-за отказа почек.

Замечательный был актер. Хороший человек – смелый, сильный, энергичный. Мог еще многое сделать. Трагедию Николая Караченцова можно сравнить лишь с трагедией великого Михаила Шолохова. Роковая случайность поставила крест на их творчестве, и превратило талантливых людей в овощи.