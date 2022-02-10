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20+ примеров, когда ожидания не совпали с реальностью

20+ примеров, когда ожидания не совпали с реальностью (30 фото)

Автор:
10 февраля 2022 13:22
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Юмор   люди   ожидания и реальность   подборка   смешно   фото   фотографии   
5674
30
Иногда мы получаем не совсем то, что ожидаем - и так со многими вещами в жизни, а не только с покупками в интернете. Пользователи сети даже запустили тренд, где они делятся фотографиями в стиле "ожидание и реальность".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Юмор   люди   ожидания и реальность   подборка   смешно   фото   фотографии   
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13  комментариев
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43k
dima423 2 часа назад
Странные конечно люди... заказывают самолет за 1 доллар, и ждут что он будет настоящий)) (образно)
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5k
Бу 3 минуты назад
Без Лоха и жизнь плоха)
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1k
Froll 20 минут назад
На каждые волосы краска ложится по разному.Не стоит ожидать эффекта как с картинки.А уж если волосы как солома,то и подавно.
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4k
Leonid 22 минуты назад
Тут легко исправить. Приспущенные трусы под правой кистью набить и всё
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8k
Hunson Abadeer Полчаса назад
идиоты
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157
Алексей Весёлкин 53 минуты назад
По тату ("пострадавшим"): вы что, не отличаете реальную татуху от рисунка хной, когда заказываете их по "образцу"?
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8k
DumDum Час назад
ХЗ. Я - плохой физиономист. Пусть правая разденется, т.к. по лицу мне кажется, что это одна и та же...
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475
Шурман 2 часа назад
Хорошо когда ты у мамы баран , там даже в инструкции стоит что после сборки распустить и расправить ветки , на выходе получается пушистая , на втором фото моя елка , если сфоткать в том состоянии когда ее собираешь то получиться как у этого дятла .
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43k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
ну ты одень!)
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43k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
ну тут что так, что так - все равно епанько))
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