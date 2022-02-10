20+ примеров, когда ожидания не совпали с реальностью

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Иногда мы получаем не совсем то, что ожидаем - и так со многими вещами в жизни, а не только с покупками в интернете. Пользователи сети даже запустили тренд, где они делятся фотографиями в стиле "ожидание и реальность".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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А можно и до пупа цепочку повесить.