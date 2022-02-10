20+ примеров, когда ожидания не совпали с реальностью

Иногда мы получаем не совсем то, что ожидаем - и так со многими вещами в жизни, а не только с покупками в интернете. Пользователи сети даже запустили тренд, где они делятся фотографиями в стиле "ожидание и реальность".

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Ожидание и реальность 0 Источник:

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"Вот какую тату я хотела, и какую мне сделали" 0 Источник:

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Тортик не удался 0 Источник:

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"Вот что я показала парикмахеру, и что получилось в итоге" 0 Источник:

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Что заказали, и что получили 0 Источник:

Носочки с лапками не оправдали ожиданий 0 Источник:

Когда заказал что-то с Алиэкспресса 0 Источник:

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"Какую стрижку я хотела, и какую мне сделали" 0 Источник:

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Губка Боб уже не тот 0 Источник:

Решили скопировать тортик 0 Источник:

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Еще немного онлайн-магазинов 0 Источник:

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Доверяйте тату профессионалам! 0 Источник:

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"Ожидания немного не совпали с реальностью" 0 Источник:

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Радости онлайн-шопинга 0 Источник:

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С елочкой что-то не так 0 Источник:

Маникюр мечты 0 Источник:

"Это слегка не то, что я ожидала увидеть" 0 Источник: