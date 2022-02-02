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20+ фото странных вещей, которые не каждый день увидишь

20+ фото странных вещей, которые не каждый день увидишь (29 фото)

Автор:
02 февраля 2022 17:35
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Разное   истории   люди   подборка   странные вещи   фото   фотографии   
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Вокруг нас полно интересных и любопытных вещей, которые не всегда получается запечатлеть на камеру. Эти пользователи форума Reddit заметили странные вещи или необычных людей, и решили поделиться своими находками в сети. Взглянем на самые неординарные.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   истории   люди   подборка   странные вещи   фото   фотографии   
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22k
Ego sum qui sum 52 минуты назад
Это скорее У - Убожество

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1k
Максим Максимов 39 минут назад
Не иначе японская пивная "Нассу_ка_я"
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2k
5010_BIRD 55 минут назад
Очень любит одну ногу из-под одеяла высовывать.

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mercure

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