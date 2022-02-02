20+ фото странных вещей, которые не каждый день увидишь

Вокруг нас полно интересных и любопытных вещей, которые не всегда получается запечатлеть на камеру. Эти пользователи форума Reddit заметили странные вещи или необычных людей, и решили поделиться своими находками в сети. Взглянем на самые неординарные.

0

"Обнаружил в своих мидиях маленьких крабиков" 0 Источник:

×

×

В одной кофейне в Австралии используют упаковки из-под молока как подставки для кофе 0 Источник:

"Вот как выглядит реакция на ниацин - форму витамина В3" 0 Источник:

Редчайший белый омар 0 Источник:

В торговом центре в стиле египетских пирамид есть стена, где изображены древние египтяне в очереди к банкомату 0 Источник:

"Не мог поверить глазам, когда проснулся и увидел северное сияние в иллюминаторе самолёта" 0 Источник:

"Мне дали на сдачу редкий доллар 1935 года (тот, что сверху)" 0 Источник:

"Сняла очки на морозе, и заметила такую красоту" 0 Источник:

"Завядшие цветы создали удивительный рисунок в моем дворике" 0 Источник:

"Случайно разлил молоко в виде призрака. Это что, знак?!" 0 Источник:

"Мое колесо после поездок по снегу" 0 Источник:

К - креатив 0 Источник:

"У меня нет объяснений, я просто увидел это сегодня на пароме" 0 Источник:

"От M&Ms отлетели буквы, когда я случайно уронила их в кофе" 0 Источник:

Когда у тебя было время побрить только одну ногу 0 Источник:

Современная мода - штука странная.. 0 Источник:

Джинсовый пуфик в мебельном магазине 0 Источник:

Жутковатый заяц, вырезанный из дерева в лесу 0 Источник:

"Увидел эту машину на прогулке. Это что, следующее поколение?" 0 Источник:

"Это самый несуразный костюм, что мы встречали" 0 Источник:

"Я тоже делаю такое лицо, когда мне дарят бесполезную фигню на Новый год" 0 Источник:

Антикражная система 0 Источник:

"Эвакуатор, который везет скорую. Лично я увидел такое впервые" 0 Источник:

"Какая-то странная мода пошла.." 0 Источник:

Гигантский венчик 0 Источник:

Интересные стулья в японском ресторане 0 Источник:

"У дома моего соседа совсем нет окон" 0 Источник: