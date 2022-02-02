20+ фото странных вещей, которые не каждый день увидишь

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Вокруг нас полно интересных и любопытных вещей, которые не всегда получается запечатлеть на камеру. Эти пользователи форума Reddit заметили странные вещи или необычных людей, и решили поделиться своими находками в сети. Взглянем на самые неординарные.
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В торговом центре в стиле египетских пирамид есть стена, где изображены древние египтяне в очереди к банкомату
"Не мог поверить глазам, когда проснулся и увидел северное сияние в иллюминаторе самолёта"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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