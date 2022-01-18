20+ случаев, когда людей накрыли неприятности на ровном месте

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Иногда всё идет не так, как запланировано - и мы не в силах это контролировать. Герои этой подборки неожиданно для себя стали неудачниками, и случилось это практически на ровном месте. Вот что значит, когда день и вправду не задался!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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