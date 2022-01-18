20+ случаев, когда людей накрыли неприятности на ровном месте

Иногда всё идет не так, как запланировано - и мы не в силах это контролировать. Герои этой подборки неожиданно для себя стали неудачниками, и случилось это практически на ровном месте. Вот что значит, когда день и вправду не задался!

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"Вышел из дома в спешке, и закрыл ключи внутри.." 0 Источник:

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Вот так и выходи в магазин.. 0 Источник:

Арендодатель из Техаса вернулся в свой дом, и увидел это 0 Источник:

И такое случается 0 Источник:

"Ремонта на 400 долларов. Из украденного - наушники за 20 долларов" 0 Источник:

"Вот что будет, если в сушилке окажется восемь ручек" 0 Источник:

Психанул.. 0 Источник:

Попытка красиво подбросить блинчик на сковороде обернулась неудачей 0 Источник:

Странные вещи - повсюду 0 Источник:

Немного прохладно.. 0 Источник:

Приехали 0 Источник:

Какие только сюрпризы не случаются на дороге 0 Источник:

К парню просто переехала девушка, а в его ванной уже нет места 0

Утро начинается не с кофе 0 Источник:

У природы нет плохой погоды 0 Источник:

"Почему бы не упасть именно на мою машину?" 0 Источник:

"Провинция Альберта, Канада. Проснулся от холода в -45 градусов, а в углу - это" 0 Источник:

"Рабочий моей мамы" 0 Источник:

Вот вам, двуногие 0 Источник:

Что-то пошло не так 0 Источник:

Небольшая пробочка в Индии 0 Источник:

Слегка подмёрз 0 Источник:

"На 20 процентов больше кусочков печенья" - говорили они... 0 Источник:

"Никому в этом мире нельзя доверять" 0 Источник:

О - обида 0

"Папа сделал булочки, как он думал, с корицей. Но это был перец, а не корица" 0 Источник:

Креативненько 0 Источник:

Поездка к обезьянам не задалась 0 Источник: