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20+ случаев, когда людей накрыли неприятности на ровном месте

20+ случаев, когда людей накрыли неприятности на ровном месте (30 фото)

Автор:
18 января 2022 08:30
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Юмор   казусы   люди   неудачи   подборка   смешно   фото   
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Иногда всё идет не так, как запланировано - и мы не в силах это контролировать. Герои этой подборки неожиданно для себя стали неудачниками, и случилось это практически на ровном месте. Вот что значит, когда день и вправду не задался!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Юмор   казусы   люди   неудачи   подборка   смешно   фото   
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