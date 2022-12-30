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25 жизненных ситуаций, которые откровенно бесят

25 жизненных ситуаций, которые откровенно бесят

Автор:
30 декабря 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бесит   жизненно   люди   плохой день   подборка   ситуации   смешно   фото   фотографии   
1426
26
Вы часто раздражаетесь по мелочам? Например, когда намок рукав свитера, сосед припарковался на два свободных места, или кто-то оставил мокрую ложку в сахарнице. Некоторые ситуации в нашей повседневности - вроде и мелочи, но бесят страшно. Взглянем на несколько таких примеров и побесимся вместе.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   бесит   жизненно   люди   плохой день   подборка   ситуации   смешно   фото   фотографии   
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5  комментариев
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1k
Тордион Час назад
Надо воспитывать в себе самообладание, а не лелеять раздражительность своими, а тем более чужими ошибками и неудачами.
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1k
Вольдемар 3 минуты назад
Ути-пути, какие мы нежные...
Аффтар, завязывай весь хлам с Reddit сюда таскать.
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283
BOBeR 13 минут назад
А то как смарт запаркован чем не устраивает? Изначально, как я понимаю, показывалось что из-за того что смарт короткий кажется что парковочное место свободно, но нет. А так то нормально запаркован.
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244
Victor 52 минуты назад
скотч это точно жиза... да и люди которые плохо паркуются тоже
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