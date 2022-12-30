25 жизненных ситуаций, которые откровенно бесят

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Вы часто раздражаетесь по мелочам? Например, когда намок рукав свитера, сосед припарковался на два свободных места, или кто-то оставил мокрую ложку в сахарнице. Некоторые ситуации в нашей повседневности - вроде и мелочи, но бесят страшно. Взглянем на несколько таких примеров и побесимся вместе.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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