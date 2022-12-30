25 жизненных ситуаций, которые откровенно бесят

Вы часто раздражаетесь по мелочам? Например, когда намок рукав свитера, сосед припарковался на два свободных места, или кто-то оставил мокрую ложку в сахарнице. Некоторые ситуации в нашей повседневности - вроде и мелочи, но бесят страшно. Взглянем на несколько таких примеров и побесимся вместе.

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Ад перфекциониста 0 Источник:

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Хлеб с огромной дырой. Разочарование 0 Источник:

Какой-то бунтарь откусил кусок Кит-Кат, а не съел по палочкам. Маньяк, не иначе 0 Источник:

Самая бесячая ситуация 0 Источник:

Такая картина всегда взбесит адекватного автомобилиста 0 Источник:

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Печаль-беда 0 Источник:

Как выглядит боль 0 Источник:

Кто-то воткнул ложку из кофе обратно в сахар 0 Источник:

Он был так близок.. 0 Источник:

Когда твой авокадо - почти сплошная косточка... 0 Источник:

Некоторые люди ленятся протянуть руку и выкинуть свой мусор в урну 0 Источник:

Чтобы дотянуться до бумаги - надо сильно постараться 0 Источник:

Спасибо, я посмотрел концерт на чужом планшете 0 Источник:

Умирающий питьевой фонтанчик 0 Источник:

"Я просто хотел ровно намазать масло на хлеб. Я что, многого прошу?!" 0 Источник:

Только не это 0 Источник:

Когда вся глазурь осталась на бумаге 0 Источник:

Ааа! 0 Источник:

Краны, которые расположены слишком близко к краю раковины 0 Источник:

Мальчик в боулинге играет в боулинг на планшете 0 Источник:

Когда нож утонул в соусе.. 0 Источник:

А ещё бесит, когда намочил рукава свитера или толстовки 0 Источник: