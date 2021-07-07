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30 нелепых фото, которые вызывают много вопросов и кучу догадок

30 нелепых фото, которые вызывают много вопросов и кучу догадок (31 фото)

Автор:
07 июля 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   подборка   приколы   смешно   смешные фото   фото   фотографии   
1398
31
Некоторые снимки полны загадок - к ним нет никаких объяснений, они слегка сбивают нас с толку, вызывают очень много вопросов и кучу догадок. Аккаунт в Твиттере под названием ConfusingImages как раз собирает такие фотографии, которые отчаянно нуждаются в объяснении. Взглянем на самые смешные и нелепые примеры!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   люди   подборка   приколы   смешно   смешные фото   фото   фотографии   
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Вано 37 минут назад
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Кыся Час назад
С гепардом как раз все понятно. Превышал, обгонял, подрезал...
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