30 нелепых фото, которые вызывают много вопросов и кучу догадок

Аккаунт в Твиттере под названием ConfusingImages собирает самые уморительные и нелепые фотографии, которые ни капли не поддаются логике. Что на них происходит и что за этим всем стоит - остается только мучительно догадываться. Вот некоторые из самых замысловатых снимков: