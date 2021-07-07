30 нелепых фото, которые вызывают много вопросов и кучу догадок

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Некоторые снимки полны загадок - к ним нет никаких объяснений, они слегка сбивают нас с толку, вызывают очень много вопросов и кучу догадок. Аккаунт в Твиттере под названием ConfusingImages как раз собирает такие фотографии, которые отчаянно нуждаются в объяснении. Взглянем на самые смешные и нелепые примеры!
Аккаунт в Твиттере под названием ConfusingImages собирает самые уморительные и нелепые фотографии, которые ни капли не поддаются логике. Что на них происходит и что за этим всем стоит - остается только мучительно догадываться. Вот некоторые из самых замысловатых снимков:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор люди подборка приколы смешно смешные фото фото фотографии
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