Вместо футбольного праздника: скандалы и смерти. Как проходил Кубок африканских наций

Футбол называют игрой миллионов именно потому что даже в бедной африканской деревушке, где умирают люди от голода, всегда можно найти 4 камня и что-то наподобие мяча. В этом году в Камеруне проходил Кубок африканских наций.
Многие бы даже не заметили его на фоне Олимпийских игр в Пекине, но турнир всячески пытался попасть на полосы газет всего мира.
И нет, не великолепной игрой и замечательными голами. "Второй по значимости футбольный турнир" по мнению африканских спортивных функционеров начался со скандала.
В матче Тунис — Мали блистали не футболисты, а судья из Замбии Дженни Сиказве. Африканец умудрился натворить столько всего за 90 минут, что его и судейскую бригаду уводили с поля под охраной стадиона.
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А все из-за того, что он умудрился поставить два пенальти в обе команды, трижды просвистеть об окончании матча, так и не дав до конца доиграть игрокам, а еще выдать спорную прямую красную карточку, проигнорировав рекомендации системы видеонаблюдения ВАР.
В итоге матч предложили доиграть, но тунисские игроки отказались выходить на поле, хотя и играли в большинстве и им нужно было забивать, чтобы уйти от поражения.
Тренер проигравшей команды сделал такое заявление после окончания матча: "Невозможно контролировать неспортивные вещи. На 85-й минуте он дает финальный свисток. А потом снова – но на 89-й минуте. А ведь предполагалось 7-8 минут дополнительного времени. Его решение необъяснимо. Мои игроки уже 35 минут принимали ванны со льдом – и только потом их снова позвали. Я давно тренирую, но не сталкивался с подобным ранее и до сих пор ничего не понимаю. Четвертый судья даже готовился поднять табло – но тут раздался свисток. Мы все были в шоке."
Сам судья, который несколько лет назад обвинялся в коррупции и отстранялся от судейства на год, заявил, что плохо себя чувствовал.
"Было очень жарко, уровень влажности составлял около 85%. Я видел, как люди, исполнявшие свой долг, возвращаются в свои страны в гробах. Я был очень близок к тому, чтобы впасть в кому. Еще немного, и это был бы конец. Думаю, бог спас меня, сказав мне закончить игру", — заявил Дженни.
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Не только судьи лажали на турнире. Организаторы тоже внесли свою лепту. Например, во время предматчевых мероприятий между Гамбией и Мавританией организаторы не смогли найти нужный гимн для мавританцев. Они предприняли несколько неудачных попыток, но в итоге предложили игрокам самим исполнить его а капелла.
Футболисты не согласились, впрочем, их можно понять, ведь они приехали на турнир не петь, а играть. К слову, Мавритания на этом турнире все матчи проиграла и даже ни разу не поразила ворота соперников.
На этом курьезные случаи не закончились, один которых можно назвать сенсацией, потому что до этого в истории футбола не было такого. В матче между Ганой и Габоном была сухая ничья на табло, казалось бы, ничего не предвещало беды. Встреча так закончилась нулями на табло, но все самое интересное началось после свистка судьи. Между футболистами завязалась потасовка прямо на поле, в ходе которой на зеленом газоне досталось габонцу Аарону Бупендзу. Но из-за неразберихи судья не смог в одиночку выяснить кто же отправил на газон пострадавшего.
Пришлось задействовать видео-ассистента, который установил, что Бупендзу толкнул игрок Ганы Бенджамин Тетте. Игрок, понимая, что наказания не избежать уже покинул поле и находился в подтрибунном помещении.
Бегство с места преступления не уберегло ганца от наказания. После просмотра повтора красная карточка была показана в небо. Да и сама сборная Ганы на этом турнире больше не смогла добыть очков.
В матче четвертьфинала между Коморскими островами и Камеруном ключевую роль сыграл коронавирус. У Комор не осталось в составе ни одного вратаря, поэтому эту роль пришлось исполнять полевому игроку.
Левый защитники Шакер Аль-Хадур надел перчатки, а вот футболку вратаря ему сделали при помощи клейкой ленты, поменяв номер, так как протокол матча уже нельзя было изменить.
В итоге Шакер отстоял весьма не плохо, пропустив лишь пару мячей из многочисленных атак камерунцев на его ворота. Матч закончился со счетом 2:1. Но самое страшное в тот день произошло уже после финального свистка. На стадионе образовалась давка, в результате которых погибло 8 человек, а еще 50 получили повреждения. Давка произошла из-за того, что ворота стадиона были закрыты, такое решение было принято из-за огромного количества желающих увидеть матч вживую.
Глава Африканской конфедерации футбола принес глубочайшие извинения, но всю ответственность переложил на работников стадиона, которые закрыли ворота стадиона «Олембе».
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Камерунская сборная решила перевести свои премиальные пострадавшим во время давки людям.
Коморы обескровленные коронавирусом обвинили президента Африканской конфедерации в том, что он мог помочь своим соотечественникам из Туниса заявить полевого игрока переболевшего коронавирусом, несмотря на то, что по регламенту переболевший должен был пробыть в карантине пять дней. Впрочем, Тунису такое покровительство не очень помогло. Команда даже не вышла из группы.
Что касается самой организации, то многие сборные жаловались на ужасные условия содержания. Например, главный тренер сборной Малави заявил, что команды проживают в ужасных условиях. "Вы не увидите, как Мане стирает свои трусы и вешает их сушиться на куст", — отметил Марио Мариника.
Впрочем, сенегальцу Садьо Мане не помешали спартанские условия, чтобы стать лучшим игроком турнира и сделать свою сборную обладателем кубка Африканских наций впервые в истории.
В финале им пришлось сыграть против египтян, которые являются лидерами по количеству побед в этом турнире. Основное время матча закончилось нулями на табло благодаря египетскому вратарю Мохамеду Абу-Габалю, который отразил пенальти в основное время от того же Садьо Мане. Однако даже он со своим везением в серии послематчевых пенальти не смог спасти свою команду от поражения.
Признание Садьо Мане лучшим игроком турнира абсолютно заслуженно, но сенегалец отличился и вне поля. Он оплатил 50 согражданам билеты на полуфинальный и финальные матчи турнира.
Что для одного победа, для другого горечь поражения. Мане после победы попытался подбодрить своего напарника по клубу Мохамеда Салаха.
Садьо Мане на следующий день проснулся национальным героем, а президент Сенегала сделал день победы в кубке Африканских наций национальным праздником.
Страна встречала сборную Сенегала красочно, как и следует.
А футболисты сборной открытия Буркина-Фасо после обидного поражения от Камеруна в матче за третье место, возвращаются в страну, где произошел государственный переворот.
🚨🇧🇫 ALERTE INFO | #BurkinaFaso : des #militaires annoncent à la télévision nationale la #destitution du président.— Cerfia (Conflits France) (@CerfiaFR) January 24, 2022
(RFI) #CoupdEtatpic.twitter.com/B40MdNW14P
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