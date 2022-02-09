Вместо футбольного праздника: скандалы и смерти. Как проходил Кубок африканских наций

Тренер проигравшей команды сделал такое заявление после окончания матча: "Невозможно контролировать неспортивные вещи. На 85-й минуте он дает финальный свисток. А потом снова – но на 89-й минуте. А ведь предполагалось 7-8 минут дополнительного времени. Его решение необъяснимо. Мои игроки уже 35 минут принимали ванны со льдом – и только потом их снова позвали. Я давно тренирую, но не сталкивался с подобным ранее и до сих пор ничего не понимаю. Четвертый судья даже готовился поднять табло – но тут раздался свисток. Мы все были в шоке."

Сам судья, который несколько лет назад обвинялся в коррупции и отстранялся от судейства на год, заявил, что плохо себя чувствовал.