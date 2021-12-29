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В Химках теперь не деревянные, а резиновые ч**ны. В сети появилось видео корпоратива чиновников

В Химках теперь не деревянные, а резиновые ч**ны. В сети появилось видео корпоратива чиновников (6 фото)

Автор:
29 декабря 2021 00:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   интересно   корпоратив   новый год   скандал   химки   чиновники   
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Настало самое время для корпоративов.

Корпораты делятся на два типа: весело и стыдно на следующий день и скучно, но прилично.

В управлении по информационной политике города Химки сделали выбор в пользу первого.

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На кадрах можно заметить веселых и раскрепощенных молодых чиновников, которые решили не париться на счет места и устроили праздник после рабочего дня прямо у себя в здании.

На видео можно заметить резиновую секс-игрушку в руках у молодой работницы отдела информационной политики города. Интересно, это рабочий инвентарь или принесенный атрибут какого-нибудь интересного конкурса?

Также молодые люди устроили танцы в коридоре, где оставили роспись в книге учета на проходной.

Ну и конечно, какой праздник без песен. За душевное исполнение МакSим можно и премию выписать теми же резиновыми игрушками, например.

Начало сезона трешовых новостей про корпоративы чиновников положено.

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Метки: Ynews   видео   интересно   корпоратив   новый год   скандал   химки   чиновники   
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3  комментария
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RALEXXX Полчаса назад
Герой Табакова имел в виду не те члены, про которые все подумали. В конце 80х-начале 90х вовсю торговали матрешками, раскрашенными под членов Политбюро. Вот про эти самые деревянные члены и говорил герой Олега Павловича.
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Bill 53 минуты назад
Александр, завидуйте молча.
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