В Химках теперь не деревянные, а резиновые ч**ны. В сети появилось видео корпоратива чиновников

Настало самое время для корпоративов.
Корпораты делятся на два типа: весело и стыдно на следующий день и скучно, но прилично.
В управлении по информационной политике города Химки сделали выбор в пользу первого.
На кадрах можно заметить веселых и раскрепощенных молодых чиновников, которые решили не париться на счет места и устроили праздник после рабочего дня прямо у себя в здании.
На видео можно заметить резиновую секс-игрушку в руках у молодой работницы отдела информационной политики города. Интересно, это рабочий инвентарь или принесенный атрибут какого-нибудь интересного конкурса?
Также молодые люди устроили танцы в коридоре, где оставили роспись в книге учета на проходной.
Ну и конечно, какой праздник без песен. За душевное исполнение МакSим можно и премию выписать теми же резиновыми игрушками, например.
Начало сезона трешовых новостей про корпоративы чиновников положено.
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