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Никто в него не верил, а он взял и завоевал бронзу в Пекине: история триумфатора ОИ в Сочи Вика Уайлда

Никто в него не верил, а он взял и завоевал бронзу в Пекине: история триумфатора ОИ в Сочи Вика Уайлда (11 фото)

Автор:
08 февраля 2022 14:39
Сообщество : Спорт
Метки: Вик Уайлд   ОИ-2022   Россия   интересно   медаль   олимпиада   пекин   сноуборд   
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История большого спорта знает множество случаев, когда спортсмены меняют гражданство. Да что там говорить, в составе нашей команды есть несколько удачных примеров, такие как Виктор Ан и герой этой статьи Вик Уайлд.

Американец сменил солнечную родину по любви. Любви к россиянке Алене Заварзиной, которая вместе с мужем принесла сборной медали в Сочи.

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После триумфа на домашней Олимпиаде для Уайлда наступила темная полоса. За восемь лет не было побед, а семейная жизнь, которая продлилась десять лет — распалась. Тихо, буднично в тени больших побед.

Заварзина уже давно завершила профессиональную карьеру и открыла новую страницу в своей жизни. Со своим бывшим мужем она поддерживает теплые отношения. Накануне пекинской олимпиады Вик и сам заявил, что его карьера практически подошла к концу. Он не был уверен, что попадет на большие соревнования еще раз. Тридцатипятилетний спортсмен даже сам не верил в успех, не говоря уже об окружающих.

«Мне не нужны Игры, как они мне были нужны раньше. Если мы поедем в Китай, то снова получим негатив, снова не самая лучшая окружающая среда для российских спортсменов. Мы по-прежнему будем не сборной России, а… Как мы будем называться? Опять «олимпийские атлеты из России? Я не хочу быть козлом, но если смотреть на вещи реалистично, то я уже закончил со своей карьерой. Это было круто. В Сочи было суперкруто. У меня нет ожиданий, что в Китае будет что-то, похожее на Сочи. Всё будет примерно как в Корее, а может быть, и хуже», — заявил Вик в одном из интервью перед Пекином.

В его словах чувствуется вся боль, боль русского человека, которому до ужаса обидно за то, что страна вынуждена участвовать без национального гимна и флага. Наверное, в этот момент можно с полной уверенностью заявить, что Уайлд окончательно стал россиянином. Когда ты побеждаешь, то всегда проще быть частью чего-то.

Но не задолго до начала соревнований в Китае, перед самым стартом, Уайлд все-таки собрал свои силы в кулак и обещал показать свое лучшее выступление в карьере.


"Если я попаду на Олимпиаду, то обещаю – вы увидите того самого Уайлда. Даже не так – такого, какого прежде еще никогда не видели, лучшего. Я знаю, что у меня есть шанс, я могу побороться за самые высокие места", — обещал Вик себе и фанатам.


Отборочная квалификация далась американороссиянину довольно легко, но он все еще не был первым человеком в сборной, все делали ставку на трехкратного чемпиона мира Дмитрия Логинова, но тот сошел в 1/8 финала.

А дальше все как в сказке. Уайлд проходит один за другим этапы и выбивает на сотую секунду лидера квалификации Ли Сан Хо.

Не обошлось без курьезов, в послематчевом интервью, где журналистка на ломаном английском с примесью русских выражений задавала вопрос Уайлду, а тот на чистом русском разговорном отреагировал на столь небольшой отрыв от соперника.

Но сказка не могла длиться вечно и проходивший все спуски по одной трассе, Уайлд уступил сильному сопернику Тиму Мастняку, проехав по новой для себя трассе.

И хоть Вик был раздосадован, что не смог побороться за золото в параллельном гигантском слаломе, Уайлд смог добыть бронзу.

Счастливый и эмоционально отпраздновавший победу, заявил о завершении своей профессиональной карьеры, поставив в ней красивую точку.

Когда-то Уайлд сказал фразу: "Я буду настолько русским, что вы все офигеете". Своей спортивной карьерой за сборную и характером он доказал, что не шутил. Спасибо, Вик.

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Метки: Вик Уайлд   ОИ-2022   Россия   интересно   медаль   олимпиада   пекин   сноуборд   
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Броненосец Потелкам Час назад
Красавчик.
Чдачи ему, и всем ребятам
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24k
Ashabad 7 минут назад
Русский - это не национальность. Русский - это цивилизация.
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6k
a_komolow 49 минут назад
Нормальный Мужик!
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