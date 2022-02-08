Никто в него не верил, а он взял и завоевал бронзу в Пекине: история триумфатора ОИ в Сочи Вика Уайлда

Но не задолго до начала соревнований в Китае, перед самым стартом, Уайлд все-таки собрал свои силы в кулак и обещал показать свое лучшее выступление в карьере.

"Если я попаду на Олимпиаду, то обещаю – вы увидите того самого Уайлда. Даже не так – такого, какого прежде еще никогда не видели, лучшего. Я знаю, что у меня есть шанс, я могу побороться за самые высокие места", — обещал Вик себе и фанатам.

Отборочная квалификация далась американороссиянину довольно легко, но он все еще не был первым человеком в сборной, все делали ставку на трехкратного чемпиона мира Дмитрия Логинова, но тот сошел в 1/8 финала.