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Призрак "Красной машины", который вызвал недовольство в Европе

Призрак "Красной машины", который вызвал недовольство в Европе (10 фото)

Автор:
23 декабря 2021 00:44
Сообщество : Спорт
Метки: Реакция   СССР   европа   интересно   кубор первого канала   политика   скандал   
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Сборная России по хоккею выступала на турнире Кубка "Первого канала" в ретро форме. Она дошла до финала, где уступила сборной Финляндии со счетом 2:3.

На финал россияне вышли в белой форме с символикой СССР времен 60-ых годов прошлого века, а до этого играли в красной форме 1956 года, когда советские хоккеисты впервые выиграли золото Олимпийских игр.

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Несмотря на обидное поражение в финале, команда подарила зрителям бурю эмоций. Увы, не все были рады видеть на форме россиян 4 буквы.

Выступление в ретро-форме не первый подобный перфоманс, в мае 2008 году на чемпионате мира. Но тогда никаких негативных реакций на эту акцию не было.


Экс премьер-министр Финляндии Александр Стубб заявил, что такое решение россиян его расстроило.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес тоже увидел в форме россиян "опасность".

Шведский экономист и писатель Адрес Ослунда считает, что майки с буквами "СССР" принял сам Путин, который по мнению шведа "живет в прошлом".

Дэниел Корски экс советник премьер-министра Великобритании назвал "дурным вкусом" ретро форму россиян. Не обошлось и без острых подколок от британца "есть доля справедливости в том, что они проиграли Финляндии в хоккей, так как СССР проиграл войну с Финляндией".

Справедливости для любящего историю британца, во второй мировой финны воевали на стороне фашистов и после ее окончания Финляндия выплачивала контрибуции.

Такую бурную реакцию "бывших" политиков российский эксперт, сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко:

"Конечно, тут есть конъюнктура момента. Сейчас на Западе востребована антироссийская и антисоветская риторика. Американские СМИ и политики часто предъявляют претензии к России, а Виктория Нуланд говорит, что Россия хочет возродить Советский Союз. Также не исключено, что бывшие политики, которые хотят напомнить о себе, могут откликаться на эти призывы и находить поводы для таких комментариев".


От бывших не отстают и нынешние политики. Вот, например, американский конгрессмен радуется проигрышу сборной России в финале, к слову, американская команда в турнире не участвовала.

Возникает ощущение, что кто-то очень сильно хочет найти "черную кошку" в темной комнате

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Метки: Реакция   СССР   европа   интересно   кубор первого канала   политика   скандал   
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5  комментариев
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19k
Luc72 49 минут назад
Не любитель хоккея в том смысле как "зрелища" (впрочем как и футбола в виде зрелища), поэтому перестаньте зубы заговаривать "ошарашивающими" советскими формами и объясните мне, неучу, а че в финале просрали то?
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62
Vladislav Grigorenko 49 минут назад
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12k
Алекс Час назад
Все было отлично. Спасибо парни!!!!
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
Что-то я не слышал гейропских воплей когда гансы раскупили весь тираж "Майн кампф" .
То есть издавать книгу убийцы миллионов людей можно, а название страны победившей фашизм их бесит? Сжечь к е.беням эту европу, утопить в крови. Нехрен было прощать ублюдков
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