Призрак "Красной машины", который вызвал недовольство в Европе

Сборная России по хоккею выступала на турнире Кубка "Первого канала" в ретро форме. Она дошла до финала, где уступила сборной Финляндии со счетом 2:3.
На финал россияне вышли в белой форме с символикой СССР времен 60-ых годов прошлого века, а до этого играли в красной форме 1956 года, когда советские хоккеисты впервые выиграли золото Олимпийских игр.
Заключительный матч на Кубке Первого канала сыграем в белой форме 🤍— Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2021
⠀
Прообразом стал комплект, в котором сборная СССР выступала в 1964-1968 годах. В этот период команда не знала поражений на чемпионатах мира и завоевала два Олимпийских золота – в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968! pic.twitter.com/AtNZudxv3q
Несмотря на обидное поражение в финале, команда подарила зрителям бурю эмоций. Увы, не все были рады видеть на форме россиян 4 буквы.
Выступление в ретро-форме не первый подобный перфоманс, в мае 2008 году на чемпионате мира. Но тогда никаких негативных реакций на эту акцию не было.
Экс премьер-министр Финляндии Александр Стубб заявил, что такое решение россиян его расстроило.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес тоже увидел в форме россиян "опасность".
Шведский экономист и писатель Адрес Ослунда считает, что майки с буквами "СССР" принял сам Путин, который по мнению шведа "живет в прошлом".
Дэниел Корски экс советник премьер-министра Великобритании назвал "дурным вкусом" ретро форму россиян. Не обошлось и без острых подколок от британца "есть доля справедливости в том, что они проиграли Финляндии в хоккей, так как СССР проиграл войну с Финляндией".
Справедливости для любящего историю британца, во второй мировой финны воевали на стороне фашистов и после ее окончания Финляндия выплачивала контрибуции.
Такую бурную реакцию "бывших" политиков российский эксперт, сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко:
"Конечно, тут есть конъюнктура момента. Сейчас на Западе востребована антироссийская и антисоветская риторика. Американские СМИ и политики часто предъявляют претензии к России, а Виктория Нуланд говорит, что Россия хочет возродить Советский Союз. Также не исключено, что бывшие политики, которые хотят напомнить о себе, могут откликаться на эти призывы и находить поводы для таких комментариев".
От бывших не отстают и нынешние политики. Вот, например, американский конгрессмен радуется проигрышу сборной России в финале, к слову, американская команда в турнире не участвовала.
Warms my heart to see the USSR lose. Again. https://t.co/B7BBzDF1Zd— US Rep Brendan Boyle (@RepBrendanBoyle) December 21, 2021
Возникает ощущение, что кто-то очень сильно хочет найти "черную кошку" в темной комнате
Источник:
- Михалков ответил на критику осетинского режиссера обвинением в подделке подписи маэстро
- Великий комбинатор: чего вы могли не знать о "Золотом теленке"
- Путинград из Ангельской области: бывший мэр Архангельска о смене названия города
- Уроженка СССР отказалась от поста в правительстве США после травли
- Где находится самая старая улица в Европе и почему она с одного конца шире, чем с другого
Понравилось32
То есть издавать книгу убийцы миллионов людей можно, а название страны победившей фашизм их бесит? Сжечь к е.беням эту европу, утопить в крови. Нехрен было прощать ублюдков