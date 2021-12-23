Призрак "Красной машины", который вызвал недовольство в Европе

Выступление в ретро-форме не первый подобный перфоманс, в мае 2008 году на чемпионате мира. Но тогда никаких негативных реакций на эту акцию не было.





Экс премьер-министр Финляндии Александр Стубб заявил, что такое решение россиян его расстроило.