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Израильская инстамодель подает в суд на Irontech Dolls: Будьте осторожны, публикуя свои фото в соцсетях!

Израильская инстамодель подает в суд на Irontech Dolls: Будьте осторожны, публикуя свои фото в соцсетях! (14 фото)

Автор:
14 января 2022 18:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: израильтянка   интересно   иск   модель   секс кукла   скандал   суд   
2476
14

Времена нынче такие, что нужно опасаться всего. Наглядный тому пример история израильской инстаграм модели Яэль Коэн Арис.

Она выяснила, что китайская компания Irontech Dolls создала секс-куклу с ее лицом. Кукла даже имеет такое же имя "Яэль".

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У нее не только идентичное лицо, но и фигура, а также пропорции. Даже такой же рост - 170 сантиметров.

Для израильтянки такая популярность не стала приятной, ведь несмотря на то, что у ее аккаунта более одного миллиона подписчиков, девушка отслужила в ЦАХАЛе (Армии обороны Израиля), отучилась на программиста и сейчас работает в этой области.

Девушка подала в суд на китайскую компанию, которая использовала ее образ без ведома Яэль. На возможное сходство модели и израильтянки ей обращали внимание еще в 2019 году.

Подписчик кидал ссылку на форум обсуждения концепта куклы. Тогда она только была концептом, а сейчас продается за 1400 долларов, а отдельная голова за 420 долларов.

Девушка настаивает на том, чтобы Irontech Dolls прекратили производство секс-игрушек с ее лицом. Яэль Коэн Арис непреклонна и будет несогласна даже на процент от сделок.

«Я не имею ничего против интимных товаров, проблема в том, что компания никак не уведомила меня о своих планах. Я не хочу принимать прибыль с продажи куклы, моя цель — убрать ее с полок магазинов. Я извлекла главный урок, касающийся конфиденциальности. Будьте осторожны, публикуя свои фото в соцсетях!», — заявила инстаграм модель.

Источник:

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Метки: израильтянка   интересно   иск   модель   секс кукла   скандал   суд   
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14  комментариев
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59k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
ну то есть она вывесила свой пердюльник в интернете (это ее свобода)
китайцы слепили куклу по ее образу подобию (это их свобода)
кто то купит ее и будет иметь ЦАХАЛ и в хвос и в гриву (это его свобода)
чем она недовольна ? все счастливы и свободны.
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203
Ник Лу 5 минут назад
Вот будет сюрприз, если она в доле с китайцами и просто делает рекламу на "скандале") А там уже миллион и 1 штуку по всему миру заказали, а то гляди и рост и пропорции и в инстаграмм посмотрите.
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4k
onebibis Полчаса назад
Чего-то уж слишком она секси.
Лень посмотреть есть ли видео у неё в аккаунте, потому что фотки сейчас редактировать по красоте только бараны не умеют. Правда и видео тоже редактируется, но это посложнее.
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10k
Andrei Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
uutb 46 минут назад
Я так понимаю, что она "продает, а не просто показывает"?
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20
kotbarsiktolik 58 минут назад
Хороший пример нового мышления!Я делаю что хочу,хоть с голой ж...ой буду бегать по улице,но если кто меня в это время будет домогаться,то виноват.21 век можно назвать веком гипертрофированного эго,чеством раздутого самомнения!
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13k
Владислав Грецов Час назад
девочка очень даже....вот с нее куклу для радости и слепили...
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1k
Сергей Час назад
а как быть с теми, кто просто онанирует на её изображение?
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2k
aleks Час назад
Ой-вей! Как однако некошерно вышло
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346
Трям 2 часа назад
Кукла лучше.
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