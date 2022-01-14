Израильская инстамодель подает в суд на Irontech Dolls: Будьте осторожны, публикуя свои фото в соцсетях!

«Я не имею ничего против интимных товаров, проблема в том, что компания никак не уведомила меня о своих планах. Я не хочу принимать прибыль с продажи куклы, моя цель — убрать ее с полок магазинов. Я извлекла главный урок, касающийся конфиденциальности. Будьте осторожны, публикуя свои фото в соцсетях!», — заявила инстаграм модель.