Израильская инстамодель подает в суд на Irontech Dolls: Будьте осторожны, публикуя свои фото в соцсетях!

Времена нынче такие, что нужно опасаться всего. Наглядный тому пример история израильской инстаграм модели Яэль Коэн Арис.
Она выяснила, что китайская компания Irontech Dolls создала секс-куклу с ее лицом. Кукла даже имеет такое же имя "Яэль".
У нее не только идентичное лицо, но и фигура, а также пропорции. Даже такой же рост - 170 сантиметров.
Для израильтянки такая популярность не стала приятной, ведь несмотря на то, что у ее аккаунта более одного миллиона подписчиков, девушка отслужила в ЦАХАЛе (Армии обороны Израиля), отучилась на программиста и сейчас работает в этой области.
Девушка подала в суд на китайскую компанию, которая использовала ее образ без ведома Яэль. На возможное сходство модели и израильтянки ей обращали внимание еще в 2019 году.
Подписчик кидал ссылку на форум обсуждения концепта куклы. Тогда она только была концептом, а сейчас продается за 1400 долларов, а отдельная голова за 420 долларов.
Девушка настаивает на том, чтобы Irontech Dolls прекратили производство секс-игрушек с ее лицом. Яэль Коэн Арис непреклонна и будет несогласна даже на процент от сделок.
«Я не имею ничего против интимных товаров, проблема в том, что компания никак не уведомила меня о своих планах. Я не хочу принимать прибыль с продажи куклы, моя цель — убрать ее с полок магазинов. Я извлекла главный урок, касающийся конфиденциальности. Будьте осторожны, публикуя свои фото в соцсетях!», — заявила инстаграм модель.
Источник:
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китайцы слепили куклу по ее образу подобию (это их свобода)
кто то купит ее и будет иметь ЦАХАЛ и в хвос и в гриву (это его свобода)
чем она недовольна ? все счастливы и свободны.
Лень посмотреть есть ли видео у неё в аккаунте, потому что фотки сейчас редактировать по красоте только бараны не умеют. Правда и видео тоже редактируется, но это посложнее.