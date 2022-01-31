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Африканские священники РПЦ провели первую службу

Африканские священники РПЦ провели первую службу (5 фото)

Автор:
31 января 2022 06:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Африка   интересно   новости   религия   рпц   священники   
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Давно не видели африканского колорита? Тогда пожалуйста. В Африке теперь можно увидеть православных, молящихся (частично) на русском языке.

Служба проходила в Кении, в Южно-Африканской епархии в храме святого Пантелеимона. Там собрались сразу 24 африканских батюшки, которые проводили службу для прихожан, сообщил митрополит Клинский Леонид.

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Храм обставлен по-африкански: весьма бедно, но зато со вкусом. Не обошлось и без песен в конце.

Сама служба проходила на языке суахили. Перевод на язык сделали с соблюдением русской традиции богослужения. Это новый перевод, в котором исправили все неточности.

Также митрополит Леонид заявил, что храму после службы подарили иконы, а прихожанам – домашние иконки, нательные кресты и специально изданные православные молитвословы на суахили.

"Далее отец Георгий провел общее собрание духовенства. Обсуждались многочисленные вопросы, связанные с устроением церковной жизни. Священники и верующие выразили сердечную благодарность святейшему патриарху Кириллу и Священному синоду Русской православной церкви за создание Африканского экзархата Русской православной церкви", - добавил экзарх.

Интересно, что ранее патриарх Кирилл объявил себя новым патриархом Африки. Об этом его попросили 102 африканских православных священников: по их словам, Константинопольский патриарх Варфоломей и Александрийский Феодор II впали в ересь из-за того, что признали независимость Украинской православной церкви.

Сходили бы на такую службу?

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Метки: Африка   интересно   новости   религия   рпц   священники   
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