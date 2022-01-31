Африканские священники РПЦ провели первую службу

Храм обставлен по-африкански: весьма бедно, но зато со вкусом. Не обошлось и без песен в конце.

Сама служба проходила на языке суахили. Перевод на язык сделали с соблюдением русской традиции богослужения. Это новый перевод, в котором исправили все неточности.