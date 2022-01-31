Африканские священники РПЦ провели первую службу

Давно не видели африканского колорита? Тогда пожалуйста. В Африке теперь можно увидеть православных, молящихся (частично) на русском языке.
Служба проходила в Кении, в Южно-Африканской епархии в храме святого Пантелеимона. Там собрались сразу 24 африканских батюшки, которые проводили службу для прихожан, сообщил митрополит Клинский Леонид.
Храм обставлен по-африкански: весьма бедно, но зато со вкусом. Не обошлось и без песен в конце.
Сама служба проходила на языке суахили. Перевод на язык сделали с соблюдением русской традиции богослужения. Это новый перевод, в котором исправили все неточности.
Также митрополит Леонид заявил, что храму после службы подарили иконы, а прихожанам – домашние иконки, нательные кресты и специально изданные православные молитвословы на суахили.
"Далее отец Георгий провел общее собрание духовенства. Обсуждались многочисленные вопросы, связанные с устроением церковной жизни. Священники и верующие выразили сердечную благодарность святейшему патриарху Кириллу и Священному синоду Русской православной церкви за создание Африканского экзархата Русской православной церкви", - добавил экзарх.
Интересно, что ранее патриарх Кирилл объявил себя новым патриархом Африки. Об этом его попросили 102 африканских православных священников: по их словам, Константинопольский патриарх Варфоломей и Александрийский Феодор II впали в ересь из-за того, что признали независимость Украинской православной церкви.
Сходили бы на такую службу?
Источник:
- Виртуальная прислуга или угроза для жизни: голосовые помощники захватили мир
- Босса мафии случайно поймали благодаря снимкам с Google Maps
- Искательница сокровищ нашла на Темзе "статуэтку вуду"
- Телефонные мошенники придумали новую схему обмана при помощи QR-кода и "Госуслуг"
- Миллион долларов за селфи: индонезиец удачно продал архив университетских фото
Понравилось27