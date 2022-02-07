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Националист из Павлодара терроризирует магазины и кафе, из-за того, что они используют русский язык

Националист из Павлодара терроризирует магазины и кафе, из-за того, что они используют русский язык (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 15:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   Павлодар   вывеска   кафе   магазин   националист   язык   
1963
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Владельцы и персонал торговых точек уже и не знают, куда деваться от настырного «нацика». А он возмущается тем, что нет ни одной вывески на казахском.

Диас Кузаиров - широко известный в узких кругах националист и упорный борец за казахский язык. В свободное время ходит по торговым центрам, и если у магазина вывеска на русском и информация не продублирована на казахском - Кузаиров начинает скандалить.

Персонал пытается ему объяснить, что половина жителей города - русские. И это язык, который понимают все (даже он), но Кузаирова это не волнует.

Тут удивляет не упертость борца «за казахскую мову», а терпение тех, до кого он докапывается. Хотя в одном из магазинов Диаса все-таки послали. Видимо, чтобы больше там не появлялся и не портил людям настроение.

Во второй части видео тоже гражданка Казахстана - она звонит в местную администрацию и терзает девушку-секретаря. Основная претензия: почему в администрации отвечают на звонки на русском? Почему не используют родной язык? Странная дама - сама начинает говорить на русском, а потом предъявляет претензии.

Таким гражданам бесполезно что-то объяснять - им нужен только повод.

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Метки: Казахстан   Павлодар   вывеска   кафе   магазин   националист   язык   
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5k
tamin 2 часа назад
Хайпонутая тварь
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2k
Дарвин и аморальная премия 7 минут назад
Просто нужно принять закон,который запрещал бы размещение вывесок магазинов на иностранных языках,а только на казахском
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14k
Объект реальности 18 минут назад
А что за язык Российской федерации, У нас их столько что пальцев рук и ног не хватит, она какой имела ввиду.
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2k
azuver Полчаса назад
Что то мне подсказывает,что в один из таких его рейдов,выхватит он люлей.
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1k
Вадим Курбатов Полчаса назад
Я этого косого педераста в Мытищах видел, дворы подметал и очки в Макдональдсе драил)
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28k
Notan Blaine Полчаса назад
А уехать из города который основали и построили русские он хочет. Или может оказаться, что все города построили русские, чего эти умники так отчаянно боятся признать. До того как не попросились в состав Российской Империи, там кроме палаток и пары домиков ни чего не было. А без советской власти там не было бы производства и промышленности.
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1k
Glassy 37 минут назад
Интеллект на лице...
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8k
Путинский Бот 43 минуты назад
ну не нравится "магазин на русском" не заходи, не покупай. прежде чем требовать уважения к казахам, научитесь уважать русских. Вот как называется аэропорт в Павлодаре.
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834
Chaim Kushnir 46 минут назад
однажды ыпросто встретят долбоюношу правильные ребята и объяснят доходчиво, так, чтобы под себя ходил, мразь, месяц - другой. Таким только так доходит.
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1
Inna (Smirnovа) Dmitrijeva 50 минут назад
[мат] утырка.
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48k
Albert GER 52 минуты назад
автор, а почему ты его назвал националист?
у меня два варианта к нему:
городской дурачок.
тупо хайп ловит.
причем одно не исключает другое..

причем к автору это тоже относится.))
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1k
Fiverknot 53 минуты назад
Он е*альник свой в зеркале видел, какой он нах сам казах?
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−8
Юрий Казаков 54 минуты назад
Надо, чтоб все было справедливо!
Подскажите, сколько в России магазинов с вывесками на казахском языке?
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10k
Максимка 56 минут назад
Ёпаные тупые чурки.
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7k
Vadim 58 минут назад
Тут такой момент. Если у них (в Казахстане) есть требование закона об обязательности вывесок и т.п. на казахском, то почему они не выполняют закон? Если нет, то идёт он в пешее эротическое путешествие.
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1k
Стебан Шутник Час назад
Хотя в одном из магазинов Диаса все-таки послали.
=====
Жаль, что просто послали. Надо было придать ускорения.
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3k
Виталий Лынов Час назад
А по щам этим ублюдкам надавать нельзя?
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1k
Ян Баян Час назад
Дайте ему серьёзных звездюлей. В аптеке сказали, что очень помогает.
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5
Карл Такойто Час назад
Вообще сами журналисты и те кто подают информацию выставляют всё сразу в свете какой то русофобии. Хотя ее там нет.Националист не доволен не тем что надписи на русском,а тем что они только на русском и не дублируются на казахский. Государственный язык в Казахстане-казахский. А то что в городе живёт много русских и все его понимают,но страна называется Казахстан и живут там казахи в основном,и у них есть свой язык,поэтому чисто из уважения к языку надписи должны быть и на казахском.в том числе. Потому что в Москве например много таджиков и узбеков живёт и им в метро например дублируют надписи на их язык,и то многие возмущаются хотя это просто дубляж. А прикиньте заходите вы в России в магазин а там всё на узбекском,,и вам объясняют что вы просто зашли в такой район где узбеки живут,поэтому все всё понимают и как бы нет проблем
Какие будут ощущения?) А как касается другой страны так сразу начинают вопить про русофобию-может не надо двойных стандартов и нагнетания ситуации?а просто не стоит вести себя вызывающе в другой стране и не раздражать надписями только на своем языке который в этой стране хоть и все знают но он все равно иностранный. Национальные и языковые вопросы они в принципе чувствительные,и никому не понравится когда у него в стране надписи только на иностранном языке-поэтому у него в принципе справедливые требования,он не говорит не пишите на русском,он говорит почему вы пишите только на русском находясь при этом в Казахстане-что резонный вопрос.
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5
Карл Такойто Чучело Мяучело 48 минут назад
Дублировать нужно чтобы как раз и не было таких ситуаций-толп возмущенных казахов. Русский же там никто не запрещает,но и борзеть не надо и понимать что ты живёшь в другой стране и есть люди разных взглядов среди тех же казахов на языковый вопрос,так зачем провоцировать и обострять,что сложно везде дублировать на казахский чтобы было всем счастье? А так начинается педалирование этой ситуации и нагнетание,в итоге приводит это как раз к тому что произошло на Украине. Ты что думаешь даже лояльно к русским относящимся казахам приятно читать что их язык- это какая-то непонятная мова,и все эти корявые понты которые тут у многих комментаторов и пренебрежительное отношение?. Это всё как раз приводит только к обострению,и усилению националистических настроений.
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5
Карл Такойто 4ijik 46 минут назад
Я как раз про таких как ты написал в предыдущем комментарии,вас таких много вы поэтому и добиваетесь везде стабильно одного результата-гарантированной русофобии
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5
Карл Такойто Чучело Мяучело 12 минут назад
Да они граждане страны которой больше нет под названием СССР. Им уже в принципе давно никто ничем не обязан. Поэтому где то как в Прибалтике сразу русскому населению объяснили,что теперь будет национальный государственный и каждый его обязан знать-в итоге они все сейчас просто знают по 2 языка(национальный и русский) и никаких проблем не испытывают. Где то как в Казахстане,а где то как на Украине-хотя по сути украинцы сделали то же самое что прибалты,сделали украинский единственным государственным. Он тем более очень на русский похож,в итоге как ты правильно заметил на Украине и на русском говорят и русские школы есть, только учебники на украинском
но из этого всего раздули целую историю с воплями ,, русских притесняют,, ну и где их сейчас там притесняют? Живут себе прекрасно и в Харькове и в Киеве,просто выучили ещё украинский. А теперь представь на минутку что никто бы ни к кому не полез ,,спасать,,-уже бы давно жили мирно и по добрососедски. А чего добились в итоге? Ненавидят же друг друга
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2k
Sergius SPb Час назад
Все по бабам ходит? Знает что от мужиков может в репу получить.
Или у него там за камерой группа поддержки?
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16k
Dobryi_KOT Час назад
Прямо как в старом анекдоте:
- Алло, это СБУ?
- Да, СБУ. Что вы хотели?
- Мой сосед говорит по-русски!
- А вы сами почему говорите по-русски?
- А вы почему спрашиваете меня по-русски?
(Неловкое молчание, потом осторожно)
- Слава Украине?
- Героям Слава!
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