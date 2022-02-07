Националист из Павлодара терроризирует магазины и кафе, из-за того, что они используют русский язык

Диас Кузаиров - широко известный в узких кругах националист и упорный борец за казахский язык. В свободное время ходит по торговым центрам, и если у магазина вывеска на русском и информация не продублирована на казахском - Кузаиров начинает скандалить.

Персонал пытается ему объяснить, что половина жителей города - русские. И это язык, который понимают все (даже он), но Кузаирова это не волнует.

Тут удивляет не упертость борца «за казахскую мову», а терпение тех, до кого он докапывается. Хотя в одном из магазинов Диаса все-таки послали. Видимо, чтобы больше там не появлялся и не портил людям настроение.

Во второй части видео тоже гражданка Казахстана - она звонит в местную администрацию и терзает девушку-секретаря. Основная претензия: почему в администрации отвечают на звонки на русском? Почему не используют родной язык? Странная дама - сама начинает говорить на русском, а потом предъявляет претензии.

Таким гражданам бесполезно что-то объяснять - им нужен только повод.