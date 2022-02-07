Националист из Павлодара терроризирует магазины и кафе, из-за того, что они используют русский язык

Владельцы и персонал торговых точек уже и не знают, куда деваться от настырного «нацика». А он возмущается тем, что нет ни одной вывески на казахском.
Диас Кузаиров - широко известный в узких кругах националист и упорный борец за казахский язык. В свободное время ходит по торговым центрам, и если у магазина вывеска на русском и информация не продублирована на казахском - Кузаиров начинает скандалить.
Персонал пытается ему объяснить, что половина жителей города - русские. И это язык, который понимают все (даже он), но Кузаирова это не волнует.
Тут удивляет не упертость борца «за казахскую мову», а терпение тех, до кого он докапывается. Хотя в одном из магазинов Диаса все-таки послали. Видимо, чтобы больше там не появлялся и не портил людям настроение.
Во второй части видео тоже гражданка Казахстана - она звонит в местную администрацию и терзает девушку-секретаря. Основная претензия: почему в администрации отвечают на звонки на русском? Почему не используют родной язык? Странная дама - сама начинает говорить на русском, а потом предъявляет претензии.
Таким гражданам бесполезно что-то объяснять - им нужен только повод.
Источник:
- Современная сказка про репку: как в Павлодарской области утопили три машины
- Приезжий обокрал магазин, а когда его скручивали, стал угрожать оружием
- Когда над вывеской/рекламой работал тролль, или наглядные примеры слабоумия и отваги
- В Казахстане неизвестные разгромили православное кладбище
- Свежая, но с тонким ароматом баяна подборка каламбуров и лингвошуток
Понравилось37
у меня два варианта к нему:
городской дурачок.
тупо хайп ловит.
причем одно не исключает другое..
причем к автору это тоже относится.))
Подскажите, сколько в России магазинов с вывесками на казахском языке?
=====
Жаль, что просто послали. Надо было придать ускорения.
Или у него там за камерой группа поддержки?
- Алло, это СБУ?
- Да, СБУ. Что вы хотели?
- Мой сосед говорит по-русски!
- А вы сами почему говорите по-русски?
- А вы почему спрашиваете меня по-русски?
(Неловкое молчание, потом осторожно)
- Слава Украине?
- Героям Слава!