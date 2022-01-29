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В Казахстане неизвестные разгромили православное кладбище

В Казахстане неизвестные разгромили православное кладбище (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2022 22:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   вандализм   видео   кладбище   расследование   
968
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Президент Казахстана лично взял на контроль расследование преступления.

В городе Уштобе (Алматинская область) неизвестные осквернили несколько десятков православных могил - снесли кресты, раскидали венки, памятные таблички и оградки. Опубликованные родственниками усопших кадры с последствиями акта вандализма вызвали широкий общественный резонанс. Жители Казахстана потребовали как можно скорей найти и наказать преступников.

Несмотря на то, что в департаменте полиции Алма-Атинской области сразу же завели уголовное дело по статье "Вандализм", в ситуацию вмешался лично президент Касым-Жомарт Токаев. На своей странице в Twitter он написал, что обратился к министру МВД с требованием найти и наказать сволочей людей, осквернивших православное кладбище.

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Метки: Казахстан   вандализм   видео   кладбище   расследование   
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19  комментариев
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1k
Mixan Час назад
Я не удивлен ... Мстят за подавление чертей майданутых по заказу англосаксов Ну ну

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−152
Сигизмунд Лазаревич 3 минуты назад
как и хохлы, эти чурки с живыми русскими воевать очкуют. вот памятники-кладбища-женщины.. на это у них смелости хватает.
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1k
vijilante 4 минуты назад
Найдут. Это одно из самых лёгкий дел для ментов : действовали группой,с применением инструментов и не могли не попасться свидетелям. В компании кто то проболтается и дело сделано.
Тем более призедент приказал разобраться и это вопрос политический,подрывающий престиж власти.
Найдут.
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−115
Jvc 18 минут назад
Ой сколько русских интернационалистов собралось. А потом удивляетесь- "почему нас все ненавидят?"
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21k
hebpat Полчаса назад
казахи - обезьяны, тупые животные
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12k
Majul 44 минуты назад
Мрази, издеваться над умершими верх низости, трусости и полностью показывает уровень этих существ.
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4k
Кистень Час назад
Это не люди сделали, это-казахи.
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19k
sanchesS80 Час назад
С мертвыми воюет тот, кто ссыт воевать с живыми.
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22k
Russo Turisto Час назад
Неее, это уже перебор. Подло, мерзко и низко!
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15k
Дядюшка Ау Час назад
Надо в России цена на газ в три раза поднять. Мол, видали, казахи, еще раз так сделаете, то и у вас так будет. А по существу печально: внешняя политика строится на газе, состоит из газа и служит целям газа.
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745
Serg Dex Час назад
Глумится над покойниками, это вобще запредельно, кочевники грёбаные, надо им для профилактики какой-нить референдум устроить
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