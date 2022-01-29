В Казахстане неизвестные разгромили православное кладбище

Президент Казахстана лично взял на контроль расследование преступления.
В городе Уштобе (Алматинская область) неизвестные осквернили несколько десятков православных могил - снесли кресты, раскидали венки, памятные таблички и оградки. Опубликованные родственниками усопших кадры с последствиями акта вандализма вызвали широкий общественный резонанс. Жители Казахстана потребовали как можно скорей найти и наказать преступников.
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Несмотря на то, что в департаменте полиции Алма-Атинской области сразу же завели уголовное дело по статье "Вандализм", в ситуацию вмешался лично президент Касым-Жомарт Токаев. На своей странице в Twitter он написал, что обратился к министру МВД с требованием найти и наказать
сволочей людей, осквернивших православное кладбище.
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В честь себя бы назвал целый Казахстан.
Но с другой стороны, жалко всю страну.
Назову Нурсултан, только Астану.
Тем более призедент приказал разобраться и это вопрос политический,подрывающий престиж власти.
Найдут.
Я прекрасно понимаю недовольство людей и... Ребята, вы живёте в капиталистической стране, договаривайтесь с хозяевами КазахГаза, правительство то тут причём, никакое законное правительство давно ничем не правит.