В Казахстане неизвестные разгромили православное кладбище

Несмотря на то, что в департаменте полиции Алма-Атинской области сразу же завели уголовное дело по статье "Вандализм", в ситуацию вмешался лично президент Касым-Жомарт Токаев. На своей странице в Twitter он написал, что обратился к министру МВД с требованием найти и наказать сволочей людей, осквернивших православное кладбище.