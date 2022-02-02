Приезжий обокрал магазин, а когда его скручивали, стал угрожать оружием

Теперь ему светит срок за разбой. А украл он пачку кофе.
Незадачливый ворюга вместе с подельником зашел в магазин в Подольске. А вышли они с упаковкой кофе в рюкзаке, заплатить за него почему-то забыли. Но охранники быстро среагировали и побежали за воришками.
На бегу приезжий выбросил кофе из рюкзака, а его дружбан пытался помешать охране. Когда джигита в красном все-таки догнали и стали заламывать - он достал пистолет и стал им угрожать. В это время приехала полиция и задержала обоих.
В отделении выяснилось, что вся заваруха была действительно из-за пачки кофе, больше они ничего украсть не успели. А пистолет пневматический, как сказал сам Рембо: «Игрющка». Хотя в тот момент никто об этом, естественно, не знал. Да и из пневматики можно нанести тяжелую травму - например, выбить глаз.
Теперь за кофе и «игрющку» им светят реальные сроки. Вплоть до того, что могут пришить разбойное нападение и сопротивление при задержании.
Источник:
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- Сотрудник ДПС из Тюмени отоварился в магазине и ушел, не заплатив за пиво и энергетик
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За разбой (а это именно он) группой лиц и нормально насыпят. Будет время подтянуть знания.
Блин, нарисовать себе очень серьёзную статью из-за пачки кофе - это минимум орден.
В каком ауле забыли загон закрыть?