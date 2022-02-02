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Приезжий обокрал магазин, а когда его скручивали, стал угрожать оружием

Приезжий обокрал магазин, а когда его скручивали, стал угрожать оружием (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2022 14:43
Сообщество : Криминал
Метки: вор   кофе   магазин   отделение   охранник   пистолет   полиция   
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Теперь ему светит срок за разбой. А украл он пачку кофе.

Незадачливый ворюга вместе с подельником зашел в магазин в Подольске. А вышли они с упаковкой кофе в рюкзаке, заплатить за него почему-то забыли. Но охранники быстро среагировали и побежали за воришками.

На бегу приезжий выбросил кофе из рюкзака, а его дружбан пытался помешать охране. Когда джигита в красном все-таки догнали и стали заламывать - он достал пистолет и стал им угрожать. В это время приехала полиция и задержала обоих.

В отделении выяснилось, что вся заваруха была действительно из-за пачки кофе, больше они ничего украсть не успели. А пистолет пневматический, как сказал сам Рембо: «Игрющка». Хотя в тот момент никто об этом, естественно, не знал. Да и из пневматики можно нанести тяжелую травму - например, выбить глаз.

Теперь за кофе и «игрющку» им светят реальные сроки. Вплоть до того, что могут пришить разбойное нападение и сопротивление при задержании.

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Метки: вор   кофе   магазин   отделение   охранник   пистолет   полиция   
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2k
Алксандр Шевченко 11 минут назад
Да уж, смотришь и поражаешься откуда, откуда столько дебилов ?
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3k
Anatoly Shestakov 4 минуты назад
Ребятишки совсем необразованные. И о том, что когда идёшь на дело, нужно спиливать мушку - не знали.
За разбой (а это именно он) группой лиц и нормально насыпят. Будет время подтянуть знания.
Блин, нарисовать себе очень серьёзную статью из-за пачки кофе - это минимум орден.
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2k
azuver 5 минут назад
Опять чуркабес.Думаю на зоне ему понравится.
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15k
Alex ASK 6 минут назад
И опять бородатое лицо нетрадиционной национальности.
В каком ауле забыли загон закрыть?
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Alex 10 минут назад
Ха-ха
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