Когда над вывеской/рекламой работал тролль, или наглядные примеры слабоумия и отваги

Авторы шедевров из данной подборки побили все рекорды креатива и идиотизма. Как думаете, под действием чего им приходят в голову подобные идеи? Какие-то витаминные комплексы всему виной?
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