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Когда над вывеской/рекламой работал тролль, или наглядные примеры слабоумия и отваги

Когда над вывеской/рекламой работал тролль, или наглядные примеры слабоумия и отваги (17 фото)

Автор:
09 февраля 2021 13:21
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывеска   кафе   магазин   маркетинг   прикол   реклама   
1345
17
Авторы шедевров из данной подборки побили все рекорды креатива и идиотизма. Как думаете, под действием чего им приходят в голову подобные идеи? Какие-то витаминные комплексы всему виной?
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Метки: Юмор   вывеска   кафе   магазин   маркетинг   прикол   реклама   
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3  комментария
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12k
Сергей 59 минут назад
Кот скоро в отпуск уедет.
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4k
Александр Зотов Полчаса назад
за последние три обычно УФАСы дрючат по первой же жалобе
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26k
Acu900 43 минуты назад
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