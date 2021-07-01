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Прпаильенпрнял тспвтания рубублем и мусы в лусу

Прпаильенпрнял тспвтания рубублем и мусы в лусу (20 фото)

Автор:
01 июля 2021 09:58
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   опечатки   ошибки   русский язык   смешно   соцсети   
1537
20

Добро утро всем, кто не спит, а кто только пытается проснуться - прочтите это и ваши глазки сами откроются от ужаса нашего бытия. Впрочем, вы уже знакомы с этой постоянной рубрикой, вас уже ничем не удивишь...

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Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   опечатки   ошибки   русский язык   смешно   соцсети   
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4  комментария
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83k
Феофан 22 минуты назад
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12k
Бляяяястяще! Минуту назад
"Даже тушь и та нас объедает"
Может я, конечно, что не понимаю, но при чем тут "объем" и "объедает"?
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35k
jonnyD 6 минут назад
Думаю , чего это я опасался всегда фотографов , - бегают , суетятся , то присядут , то прилягут ... а вон оно что ... "пока не готовые" , значит .. , а вот потом то дозреют ... и - того .. " вылетит птичка " .
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47k
noName Час назад
Комментарий к фото
Пусть закапывает обратно нахрен!
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