Прпаильенпрнял тспвтания рубублем и мусы в лусу

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Добро утро всем, кто не спит, а кто только пытается проснуться - прочтите это и ваши глазки сами откроются от ужаса нашего бытия. Впрочем, вы уже знакомы с этой постоянной рубрикой, вас уже ничем не удивишь...
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Может я, конечно, что не понимаю, но при чем тут "объем" и "объедает"?