20 вопросов на которые у вас нет ответов: уделанный модем и танки по линг-визу

2250
20
Это новая, хтя уже практическая заезженная, но все еще веселая пластинка о грамотности в соцсетях, человеческих мыслях, которые пишем, как слышим, о том, что может быть стоит начать их понимать без злобы, ведь скоро все так будут писать. Точно вам говорю!
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Дизконфорт от всех этих ваших написательств
- Огумлятар чинвоника и римская попа живательно с опотом
- До коли три пер лудше гиниратараф
- Обротатиш батальоны, ветеранался эскадрильи бюстгалтерии
- Подари мне геноцид, как да мы пойдем в spальню
33
Понравилось33
Новости партнёров
Как скромно обозвали Ленинградский вокзал.