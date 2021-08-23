20 вопросов на которые у вас нет ответов: уделанный модем и танки по линг-визу

Это новая, хтя уже практическая заезженная, но все еще веселая пластинка о грамотности в соцсетях, человеческих мыслях, которые пишем, как слышим, о том, что может быть стоит начать их понимать без злобы, ведь скоро все так будут писать. Точно вам говорю!