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20 вопросов на которые у вас нет ответов: уделанный модем и танки по линг-визу

20 вопросов на которые у вас нет ответов: уделанный модем и танки по линг-визу (20 фото)

Автор:
23 августа 2021 13:11
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   вопросы   русский язык   соцсети   
2250
20

Это новая, хтя уже практическая заезженная, но все еще веселая пластинка о грамотности в соцсетях, человеческих мыслях, которые пишем, как слышим, о том, что может быть стоит начать их понимать без злобы, ведь скоро все так будут писать. Точно вам говорю!

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Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   вопросы   русский язык   соцсети   
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16
дунаев дмитрий 2 часа назад
а что тут не так?
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36
Максим Абвгд дунаев дмитрий Час назад
интерЕНТ
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0
евгений подзоров Час назад
[мат], [мат] не понял и даже не интересно. Матрасы чем тебе не угодили?
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16
дунаев дмитрий 2 часа назад
а что тут не так?
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
ундук очень похож на емодан
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1k
Сергей 2 часа назад
Схема линии в МЦД-2.
Как скромно обозвали Ленинградский вокзал.
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