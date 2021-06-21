До коли три пер лудше гиниратараф

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Боевик про повальную безграмотность, 123-я серия. Кто победит - те, кто хорошо учился в школе и кого коробит от повальной безграмотности, или те, кому и так сойдет. Вы за кого?
Сегодня у нас вывески и новости. Мыслей из соцсетей не будет. Или иссякли, или набирают силу
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Очень многие нынче используют безграмотные тексты исключительно для привлечения внимания
Для тех, кто не в курсе - вертолеты МИ-8 не участвовали во Второй Мировой
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