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До коли три пер лудше гиниратараф

До коли три пер лудше гиниратараф (20 фото)

Автор:
21 июня 2021 13:25
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   объявления   ошибки   русский язык   соцсети   
1444
20

Боевик про повальную безграмотность, 123-я серия. Кто победит - те, кто хорошо учился в школе и кого коробит от повальной безграмотности, или те, кому и так сойдет. Вы за кого?

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Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   объявления   ошибки   русский язык   соцсети   
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4  комментария
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−6
Meri Poppins Ufa Час назад
Еще раз убеждаешься. Реальность - лучший юморист стендапер.. . Нарочно так не придумаешь.
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1k
Евгения Ефимова 3 минуты назад
Ну ладно дети объявление с ошибками написали, им пока можно, правил не знают, но взрослые... грамматические извращенцы и синтаксические насильники!
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18k
Will2006 4 минуты назад
Думаю, эта ошибка сделана специально, типа мотиватор
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8k
Cornho Полчаса назад
Дебилы, бл...
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