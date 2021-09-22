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Рашлотанки и стартперы без пездецыдов и фискалий

Рашлотанки и стартперы без пездецыдов и фискалий (20 фото)

Автор:
22 сентября 2021 10:53
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   русский язык   соцсети   
4144
20

Волосы на голове шевелятся от этого всего. Нет больше слов, чтобы сделать описание к этому кошмару. Читайте так, без вступлений.

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Подсказка - дельфин не рыба

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Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   русский язык   соцсети   
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19  комментариев
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13k
Anthonyus Час назад
Вот странно. Рядом же написан тип деятельности. Просто переписать нельзя было чтоль ?
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28
Владимир З. 16 минут назад
А что не так с Осоавиахимовской улицей? Автор - жертва ЕГЭ, которую забанили в поисковиках? ОСОАВИАХИМ - Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (сокращённо Осоавиахим, ОАХ) советская общественно-политическая оборонная организация, существовавшая в 1927 1948 годы, предшественник ДОСААФа
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304k
Booharik 41 минуту назад

Поржал и вспомнил, как когда-то друг выражал свою нелюбовь к "русскому шансону". Он очень шаржеображно пел:
Шаланды полные фекалий,
В Одессу Костя приводил,
А аргумент, что пародируемая песня появилась на свет гораздо раньше появления самого понятия "русский шансон" он пропускал мимо ушей.
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17k
Егор 58 минут назад
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9k
Cornho Час назад
Так в итоге и не понял, что такое "рашлотанка".
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13k
alexis Час назад
Дельфин ест рыбу.)))
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