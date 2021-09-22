Рашлотанки и стартперы без пездецыдов и фискалий

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Волосы на голове шевелятся от этого всего. Нет больше слов, чтобы сделать описание к этому кошмару. Читайте так, без вступлений.
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Подсказка - дельфин не рыба
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А вот со строением 178, если присмотреться, что-то явно не в порядке
Поржал и вспомнил, как когда-то друг выражал свою нелюбовь к "русскому шансону". Он очень шаржеображно пел:
Шаланды полные фекалий,
В Одессу Костя приводил,
А аргумент, что пародируемая песня появилась на свет гораздо раньше появления самого понятия "русский шансон" он пропускал мимо ушей.
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