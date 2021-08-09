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Не обиссуй чефировать но зат, сомэц

Не обиссуй чефировать но зат, сомэц (25 фото)

Автор:
09 августа 2021 11:52
Сообщество : Юмор
Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   все пропало   русский язык   соцсети   
3759
25

Новая порция безграмотных высказываний из сети, которые вас намешат, заставят задуматься, погоревать над происходящим, погрустить, или даже разозлиться. Поведайте нам, пожалуйста, какие эмоции вы испытали после прочтения этих шедевров...

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Метки: Граммар-наци   Юмор   безграмотность   все пропало   русский язык   соцсети   
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846
Оксид Бетона 2 часа назад
"Новая порция безграмотных высказываний из сети, которые вас намешат..."
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6k
BenderRodriguez 7 минут назад
И что не так с автошколой? Хороший дизайн, кстати.
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1k
Леонид Кубарев 13 минут назад
Автор обыскал весь "тырнет", насобирал говна, ест и радуется. За жизнь каждого из тут злорадствующих можно оговорок и опечаток (да и просто приколов) на несколько таких постов насобирать. Думаю большинство тут радующихся, что они не такие тупые, школьный диктант выше тройки не напишут. Получается как в анекдоте: "Чукче не надо от медведя убежать. Чукче надо тебя перегнать." Или в другом анекдоте: не то радость, что у тебя корова отелилась, а то что у соседа коза издохла.
Короче, это очередной говноедства пост. Позитива ноль. Только радость, что есть еще хоть кто-то хуже меня. Значит не все так уж и плохо.
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1k
DoCk 45 минут назад
Кажится я получил инфаркт мимо кадра и чуть не сошел сома
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1k
Шерхан 51 минуту назад
Только ебил не заметит букву "Д", стилизованную под тахометр
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10k
Сибирячка 57 минут назад
Лицей. А не какая то простая школа. У моей внучки во втором классе учительница не исправляла ошибки. Когда я спросила причину Она мне ответила, что грамотному письму школьников начнут обучать с 6 класса. Пошла я за разъяснениями к директрисе (ей уже было 67 лет, моя хорошая знакомая держалась изо всех сил за директорство) она сказала , что заменить ее не кем. Мы просто перешли в другую школу.
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33k
Гёз Уленшпигель 57 минут назад
Может баяны? Хотя......
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773
Серый Мех Час назад
У сома случился инфаркт мимо карда
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15k
Теуш Алексей Час назад
Нифига! Пописий это мужское имя. Наверняка есть где-нибудь часовня Св. Пописия на Г.о.в.н.а.х!
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44k
doker 2 часа назад
А что не так?

Экранизация инкарнации или короля, или льва. Просто чуть сократили. Вёрстка ныне дорогая.

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12k
U55R 2 часа назад
Вот мотрю я и думаю, это ж сколько органов зря пропадает, а могли бы стольких людей спасти.
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204k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
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