Не обиссуй чефировать но зат, сомэц

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Новая порция безграмотных высказываний из сети, которые вас намешат, заставят задуматься, погоревать над происходящим, погрустить, или даже разозлиться. Поведайте нам, пожалуйста, какие эмоции вы испытали после прочтения этих шедевров...
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Короче, это очередной говноедства пост. Позитива ноль. Только радость, что есть еще хоть кто-то хуже меня. Значит не все так уж и плохо.
Экранизация инкарнации или короля, или льва. Просто чуть сократили. Вёрстка ныне дорогая.