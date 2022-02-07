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20 билетов в кино или 1 кастрюлю: 15 вещей, которые стоили 3 рубля

20 билетов в кино или 1 кастрюлю: 15 вещей, которые стоили 3 рубля (16 фото)

Автор:
07 февраля 2022 08:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   деньги   три рубля   факты   фото   цена   
833
16

Тогда цены не менялись на протяжении многих лет, и люди могли в точности рассчитать свои доходы и расходы на месяц вперед. Что же советские граждане могли купить на 3 рубля?

В 1960-1980 годы, имея стипендию 40 рублей, советский студент мог купить не только картошку и макароны, но и позволить себе вареную колбаску, «Российский» сыр, даже мог урвать импортную виниловую пластинку на зависть товарищам.


1 кг любительской колбасы

На «трешку» можно было купить кило любительской колбасы, а вот с докторской еще бы и сдачу сдали в размере 80 копеек. Стоит заметить, что в те годы страна была поделена на три ценовых пояса, и цены могли незначительно отличаться, в среднем на 10-15 копеек.

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2 кг ливерной колбасы

Этот странный по составу продукт пользовался большим спросом, и до сих пор люди того времени любят готовить на завтрак яичницу с ливерной колбасой и зеленым луком.

1 кг свинины

Свинина считалась самым покупаемым и ходовым мясом, что неудивительно. В СССР все знали, что обед без супа — это не обед. А какой суп может обойтись без куска мяса? Стоит сказать, что ради супов люди и брали это мясо, а пары килограммов хватало на месяц.

1,5 кг говядины

Интересно, но тогда говядина стоила дешевле свинины: коровы считались исключительно молочными и разводились ради молочных продуктов. Мясных же сортов не было вовсе, а потому говядина считалась таким же субпродуктом низкого качества, как та же ливерная колбаска.

10 бутылок кефира

Бутылка стоила 30 копеек, и это был один из самых популярных напитков в СССР. Многие родители поили детей кефиром на ночь, чтобы те лучше спали, а потому молочный продукт раскупался очень быстро. Порой мамам и папам приходилось налаживать дружеские отношения с грузчиками магазина, которые заранее сообщали, когда прибудет товар и с какого входа его будут выгружать. Так можно было урвать пару бутылок без очереди.

1 кг «Российского» сыра

Твердые сорта сыров всегда были в цене, но люди покупали их только для завтраков, а потому килограмма хватало на месяц для всей семьи. Правда, стоит сказать, что купить что-то в то время было весьма проблематично — пустые полки магазинов и огромные очереди были на пути советских покупателей. Но если у вас были друзья среди продавцов или даже сторожей продуктового магазина, то у вас всегда был шанс иметь сыр и колбасу в холодильнике.

1 кг сливочного бутербродного масла

Было существенное различие между обычным сливочным маслом и бутербродным. Первое отличалось мягкостью, эластичностью и ярким сливочным вкусом, в то время как бутербродное крошилось и больше напоминало маргарин. При этом нельзя сказать, что ценовая разница была велика: кило сливочного брали за 3 рубля 60 копеек, а бутербродное ровно за 3, тем не менее оно хорошо продавалось и даже имело своих фанатов среди тех, кто любил присыпать хлеб с маслом сахарным песком.

1 торт «Наполеон» или «Киевский»

В СССР не было огромного выбора тортов, и люди той эпохи прекрасно помнят их вкус. Натуральные продукты, масляные розочки, картонная коробка, перевязанная обычной веревкой, — что может быть лучше?

4 кг мандаринов

Экзотические фрукты были большой редкостью, и их обычно привозили в большие универмаги под Новый год. Мандарины пользовались большим спросом и раскупались за несколько часов. А вот с апельсинами — иная картина: на 3 рубля можно было взять только килограмм этих цитрусов, и у людей просто не поднималась рука, чтобы взять сетку из 6 апельсинов за такие баснословные деньги.

2 бидона

В советскую эпоху эта вещь жила на кухне любого человека. Эмалированные бидоны стоили по 1,5 рубля, и люди покупали их по несколько штук: для молока, для кваса, для пива.

1 кастрюля эмалированная

Из самых популярных «трехрублевых» вещей можно было купить кастрюлю. Прочные, с хорошим покрытием, они на долгие годы поселились в домах многих хозяек. А если удавалось купить кастрюлю с ярким рисунком, то она быстро становилась предметом зависти соседок.

1 импортная виниловая пластинка

Молодежь же ценила иные вещи, например, виниловые пластинки. Среди них было ценовое разнообразие: детские стоили по 50 копеек, взрослые отечественные пластинки оценивались в рубль, а вот импортные — в 3 рубля. Самыми же популярными были винилы с певицей Сандрой и группами ABBA или Modern Talking.

1 том романа «Война и мир»

СССР — это время бумажных книг. Тогда все обожали читать, и в метро люди сидели уткнувшись не в смартфоны, а в «Три товарища» Ремарка. Цена на книги варьировалась от 80 копеек до 8 рублей, и на 3 рубля человек мог купить 1 из 4 томов бессмертного произведения Льва Толстого.

20 билетов в кино или 1 в театр

Кино было самым доступным культурным развлечением для советских людей. Цены на билеты различались в зависимости от времени сеанса: вечерние стоили по 50 копеек, а вот утренние по 15. Тогда нередко в кино приходил целый класс, и на «трешку» покупали билеты на всех. Театральное же искусство всегда оценивалось дороже, и то время не было исключением. Билеты на новый спектакль с хорошими местами в партере стоили по 3 рубля. Конечно, в театрах попроще столичных можно было купить билет за 1 рубль 8 копеек, но и это было дорого для советского человека. Поэтому единицы были знакомы с театральным репертуаром, но все видели последние новинки кино, от русского до индийского.

1 детские санки

Детские игрушки стоили дорого, и даже одна железная машинка стоила 3,5 рубля. Но родители могли ровно за «трешку» купить своему чаду санки. На алюминиевой раме с разноцветными дощечками, они были ходовым товаром в зимнее время.

А какие ассоциации вызывает у вас трехрублевая банкнота?

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Метки: СССР   деньги   три рубля   факты   фото   цена   
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178k
slets7 2 часа назад
Трёхлитровая банка различного пива стоила 2.75, доливали под крышку ТРОЯК без сдачи...
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732
Вадим В. Новоженов 19 минут назад
Да хоть 15.000 вещей за 3 рубля напиши! Не знаю, как в столицах, а у нас в городе, с 600 тыс. чел. населения, кроме кефира (и только до полудня), сраных бидонов и такой же сраной кастрюли xyz ты что в магазинах найдёшь из представленного Автором списка. Даже билеты в кино купить было проблемно - на район (70 тыс. чел) 1 кинотеатр с 2-мя залами. Иностранных пластинок не было. Все были нашего производства "Мелодия", с иностранщиной по 3 руб.50 коп., а не по 3 рубля и также - xyz свободно найдёшь, даже если знаешь, когда будет поставка "с базы" в магазин. Пластинки ещё "с базы" все уходили на барахолки выходных дней и продавались МИНИМУМ !!! за такую бумажку:
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6k
newegg 21 минуту назад
Опять враньё и цены разных лет.
Колбаса "Любительская" 2.80 р/кг
Мясо может и можно было купить в столичных магазинах, в подавляющем большинстве районов СССР надо было идти на базар, а там много дороже трёшки за кг.
Сыр «Российский» стоил 3.40 р/кг., и тоже был дефицитом.
Торт «Киевский», жуткий дефицит, в 60-х стоил 3.30, в 80-х - 4.20. Опять трёшка в пролёте.
Импортная пластинка - 3.50
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46
Иван Золотов 22 минуты назад
враньё половина поста. Часть цен просто декларативные, купить по этим ценам было почти нереально, в конце 70-х т 80-е даже до перестройки был тотальный дефицит, санки, конечно, таковым не являлись, а купить по заявленной цена мясо качества как на картинке было возможно только работникам торговли и партноменклатуры, т.е. почти никому. билеты в кино за 15 коп этой дневной сеанс и первые три ряда - т.е самые стрёмные, купить винилы было почти нереально, Пугачева и Ротару не в счёт, мандарины и торт с картинки сверхдефицит, так что агитка очередная
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32
Иван Сергеев 38 минут назад
Блин, автор пробывал эту колбасу в 70-80? У меня кошка рычала на неё, а жрать отказывалась, а люди ели потому что другой для простых граждан не было.
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11
khramchenko-sergei Час назад
Пиво стоило 44-48 копеек литр, получается 2 банки трехлитровых.
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42k
dima423 2 часа назад
ну если по ценам на эти вещи сравнивать то получается щас это где то 500-600 рублей) тогда 3 руб это 1/50 средней ЗП, а сейчас 550 руб это 1/100 средней ЗП... получается стали в 2 раза богаче жить))
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как раз под руку попалось.
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5k
Денис Колосов 2 часа назад
может в 60-70годах можно было купить, но в 80ых покупалось то, что выкидывалось на прилавок. К Москве это не относилось, там всегда можно было достать что нибудь.. В регионах (Дальний Восток, Монгохто), как привоз, весь гарнизон стоит по очередям..Мама брала нас с сестрой и расставляла по очередям
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−34
Dima 2 часа назад
Один доллар в 1960-80-е годы стоил около восьми-десяти советских рублей. Пойманным "валютчикам" с суммой до 25 долларов грозили сроки от трех до восьми лет, а если сумма была больше, то и сроки были больше, вплоть до смертной казни. Но официальный курс был 67 копеек, поэтому валютчики и пользовались этим. Советский Союз в экономическом плане сильно проигрывал западным странам. Причин было много, одна из которых холодная война между США и СССР
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