20 билетов в кино или 1 кастрюлю: 15 вещей, которые стоили 3 рубля

Тогда цены не менялись на протяжении многих лет, и люди могли в точности рассчитать свои доходы и расходы на месяц вперед. Что же советские граждане могли купить на 3 рубля?
В 1960-1980 годы, имея стипендию 40 рублей, советский студент мог купить не только картошку и макароны, но и позволить себе вареную колбаску, «Российский» сыр, даже мог урвать импортную виниловую пластинку на зависть товарищам.
1 кг любительской колбасы
На «трешку» можно было купить кило любительской колбасы, а вот с докторской еще бы и сдачу сдали в размере 80 копеек. Стоит заметить, что в те годы страна была поделена на три ценовых пояса, и цены могли незначительно отличаться, в среднем на 10-15 копеек.
2 кг ливерной колбасы
Этот странный по составу продукт пользовался большим спросом, и до сих пор люди того времени любят готовить на завтрак яичницу с ливерной колбасой и зеленым луком.
1 кг свинины
Свинина считалась самым покупаемым и ходовым мясом, что неудивительно. В СССР все знали, что обед без супа — это не обед. А какой суп может обойтись без куска мяса? Стоит сказать, что ради супов люди и брали это мясо, а пары килограммов хватало на месяц.
1,5 кг говядины
Интересно, но тогда говядина стоила дешевле свинины: коровы считались исключительно молочными и разводились ради молочных продуктов. Мясных же сортов не было вовсе, а потому говядина считалась таким же субпродуктом низкого качества, как та же ливерная колбаска.
10 бутылок кефира
Бутылка стоила 30 копеек, и это был один из самых популярных напитков в СССР. Многие родители поили детей кефиром на ночь, чтобы те лучше спали, а потому молочный продукт раскупался очень быстро. Порой мамам и папам приходилось налаживать дружеские отношения с грузчиками магазина, которые заранее сообщали, когда прибудет товар и с какого входа его будут выгружать. Так можно было урвать пару бутылок без очереди.
1 кг «Российского» сыра
Твердые сорта сыров всегда были в цене, но люди покупали их только для завтраков, а потому килограмма хватало на месяц для всей семьи. Правда, стоит сказать, что купить что-то в то время было весьма проблематично — пустые полки магазинов и огромные очереди были на пути советских покупателей. Но если у вас были друзья среди продавцов или даже сторожей продуктового магазина, то у вас всегда был шанс иметь сыр и колбасу в холодильнике.
1 кг сливочного бутербродного масла
Было существенное различие между обычным сливочным маслом и бутербродным. Первое отличалось мягкостью, эластичностью и ярким сливочным вкусом, в то время как бутербродное крошилось и больше напоминало маргарин. При этом нельзя сказать, что ценовая разница была велика: кило сливочного брали за 3 рубля 60 копеек, а бутербродное ровно за 3, тем не менее оно хорошо продавалось и даже имело своих фанатов среди тех, кто любил присыпать хлеб с маслом сахарным песком.
1 торт «Наполеон» или «Киевский»
В СССР не было огромного выбора тортов, и люди той эпохи прекрасно помнят их вкус. Натуральные продукты, масляные розочки, картонная коробка, перевязанная обычной веревкой, — что может быть лучше?
4 кг мандаринов
Экзотические фрукты были большой редкостью, и их обычно привозили в большие универмаги под Новый год. Мандарины пользовались большим спросом и раскупались за несколько часов. А вот с апельсинами — иная картина: на 3 рубля можно было взять только килограмм этих цитрусов, и у людей просто не поднималась рука, чтобы взять сетку из 6 апельсинов за такие баснословные деньги.
2 бидона
В советскую эпоху эта вещь жила на кухне любого человека. Эмалированные бидоны стоили по 1,5 рубля, и люди покупали их по несколько штук: для молока, для кваса, для пива.
1 кастрюля эмалированная
Из самых популярных «трехрублевых» вещей можно было купить кастрюлю. Прочные, с хорошим покрытием, они на долгие годы поселились в домах многих хозяек. А если удавалось купить кастрюлю с ярким рисунком, то она быстро становилась предметом зависти соседок.
1 импортная виниловая пластинка
Молодежь же ценила иные вещи, например, виниловые пластинки. Среди них было ценовое разнообразие: детские стоили по 50 копеек, взрослые отечественные пластинки оценивались в рубль, а вот импортные — в 3 рубля. Самыми же популярными были винилы с певицей Сандрой и группами ABBA или Modern Talking.
1 том романа «Война и мир»
СССР — это время бумажных книг. Тогда все обожали читать, и в метро люди сидели уткнувшись не в смартфоны, а в «Три товарища» Ремарка. Цена на книги варьировалась от 80 копеек до 8 рублей, и на 3 рубля человек мог купить 1 из 4 томов бессмертного произведения Льва Толстого.
20 билетов в кино или 1 в театр
Кино было самым доступным культурным развлечением для советских людей. Цены на билеты различались в зависимости от времени сеанса: вечерние стоили по 50 копеек, а вот утренние по 15. Тогда нередко в кино приходил целый класс, и на «трешку» покупали билеты на всех. Театральное же искусство всегда оценивалось дороже, и то время не было исключением. Билеты на новый спектакль с хорошими местами в партере стоили по 3 рубля. Конечно, в театрах попроще столичных можно было купить билет за 1 рубль 8 копеек, но и это было дорого для советского человека. Поэтому единицы были знакомы с театральным репертуаром, но все видели последние новинки кино, от русского до индийского.
1 детские санки
Детские игрушки стоили дорого, и даже одна железная машинка стоила 3,5 рубля. Но родители могли ровно за «трешку» купить своему чаду санки. На алюминиевой раме с разноцветными дощечками, они были ходовым товаром в зимнее время.
А какие ассоциации вызывает у вас трехрублевая банкнота?
Источник:
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Колбаса "Любительская" 2.80 р/кг
Мясо может и можно было купить в столичных магазинах, в подавляющем большинстве районов СССР надо было идти на базар, а там много дороже трёшки за кг.
Сыр «Российский» стоил 3.40 р/кг., и тоже был дефицитом.
Торт «Киевский», жуткий дефицит, в 60-х стоил 3.30, в 80-х - 4.20. Опять трёшка в пролёте.
Импортная пластинка - 3.50
в 2021 году только в РФ зарегистрировано более 60 млн авто...
Я не понимаю что ты хотел сказать своим постом, но да, автомобиль при СССР был одновременно и роскошью недоступной большинству людей и дефицитом... То есть не хватало даже для тех кто мог себе его позволить))
У меня Батя в 86 году взял шестерку за 9 тысяч через бабушку ветерана войны, без очереди...а по очереди ждать было около 5 лет машину)))
В 88 году нам въехали в жопу и мы продали машину с рук, прямо битую в зад без ремонта, за 16 тысяч)