20 билетов в кино или 1 кастрюлю: 15 вещей, которые стоили 3 рубля

В 1960-1980 годы, имея стипендию 40 рублей, советский студент мог купить не только картошку и макароны, но и позволить себе вареную колбаску, «Российский» сыр, даже мог урвать импортную виниловую пластинку на зависть товарищам.

1 кг любительской колбасы

На «трешку» можно было купить кило любительской колбасы, а вот с докторской еще бы и сдачу сдали в размере 80 копеек. Стоит заметить, что в те годы страна была поделена на три ценовых пояса, и цены могли незначительно отличаться, в среднем на 10-15 копеек.