Самые высокооплачиваемые профессии в Советском Союзе

Известно, что Юрий Гагарин в месяц получал 512 рублей. Но за каждый полет в космос полагалось 5 000 рублей, плюс космонавтам гарантированно полагались такие блага как квартира, автомобиль, бесплатные путевки в лучшие санатории страны и прекрасное медицинское обслуживание.

Геологи

Романтика профессии геолога воспевалась многими исполнителями, поэтами и писателями. Простые люди прекрасно понимали, что работа геолога тяжелая, связанная с отрывом от дома и различными опасностями. А также нужная великой стране. Поэтому и к высоким зарплатам геологов народ относился уважительно.

Геологи, состоявшие в комиссиях по приемке месторождений золота получали от 2000 в месяц, да и для обычных изыскателей в командировках зарплата 1000 рублей была нормой.

Шахтеры

Работать в шахте дело непростое, весьма вредное для здоровья, да и риск жизнью немалый. Зато за свою работу эти люди получали зарплату в разы больше чем у простого инженера. Зарплата от 500 рублей для этих людей была нормой. А проходчики, считавшиеся элитой шахты, получали и вдвое больше.