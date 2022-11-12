Самые высокооплачиваемые профессии в Советском Союзе

Работники каких профессий получали в СССР самую большую зарплату?
Стать и жить богатым человеком в СССР было непросто, достаточно вспомнить мучения подпольного миллионера Корейко. В стране действовала уравниловка, средняя зарплата достигла 200 рублей только к 1988 году, а в 70-е годы и вовсе находилась в районе 180 рублей. При этом уборщице платили 70, библиотекарше 90-120, около 130-150 получал учитель, да и инженер нечасто имел больше 200. Но имелись профессии в которых работники вполне легально зарабатывали значительно больше.
Космонавты
Гордостью советских людей была космонавтика – космонавтов знали по именам, за ними смотрели в программе время. Эти люди были элитой страны, неудивительно, что за свой тяжкий труд они получали и весьма изрядную, по советским меркам, зарплату.
Известно, что Юрий Гагарин в месяц получал 512 рублей. Но за каждый полет в космос полагалось 5 000 рублей, плюс космонавтам гарантированно полагались такие блага как квартира, автомобиль, бесплатные путевки в лучшие санатории страны и прекрасное медицинское обслуживание.
Геологи
Романтика профессии геолога воспевалась многими исполнителями, поэтами и писателями. Простые люди прекрасно понимали, что работа геолога тяжелая, связанная с отрывом от дома и различными опасностями. А также нужная великой стране. Поэтому и к высоким зарплатам геологов народ относился уважительно.
Геологи, состоявшие в комиссиях по приемке месторождений золота получали от 2000 в месяц, да и для обычных изыскателей в командировках зарплата 1000 рублей была нормой.
Шахтеры
Работать в шахте дело непростое, весьма вредное для здоровья, да и риск жизнью немалый. Зато за свою работу эти люди получали зарплату в разы больше чем у простого инженера. Зарплата от 500 рублей для этих людей была нормой. А проходчики, считавшиеся элитой шахты, получали и вдвое больше.
Буровики
Нефтяные скважины чаще всего доводилось бурить в Сибири и на Севере. Поэтому и доплат буровикам было немало. Получали они в районе длинного рубля (1000 рублей) и за полгода могли получить денег столько, сколько обычные люди зарабатывали за 3-4 года. Правда на Севере и другие специалисты получали немалые деньги по советским меркам.
Токари
Быть квалифицированным токарем, пусть даже 4-го разряда означало жить весьма неплохо по советским меркам. Токарей уважали и ценили на производстве, так что и платили им неплохо. Для токаря 5-6 разряда зарплата в 400 рублей была нормой. Ну а если токарь работал на оборонку, то мог "приносить" домой и 1000 рублей.
Сварщики
Работа на стройке сварщиком давала возможность иметь зарплату 300-400 рублей, а если стройка важная, то и значительно больше. Особенно ценились сварщики на прокладке ответственных трубопроводов, строительстве военных кораблей. Они могли иметь и до 1000 рублей в месяц.
Кроме изложенных выше высокооплачиваемых профессий были и другие виды деятельности, работники которых имели весьма неплохой доход. Сюда следует отнести таксистов, официантов, различного рода продавцов и иные категории, имевшие доступ к распределению и продаже всевозможных дефицитов. Но свои доходы, при весьма небольшой зарплате, они получали нелегально, а потому в обзор и не вошли.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ЗЫ.
У этого мира нет будущего.
Блиииин, где твои глаза?! ((
В 78-м после ПТУ, с 4-м разрядом "на сделке" выходило 190р. Дядька-предпенсионер тогда в РМО литейного работал, больше 250 не выходило. А вообще понятно, что тому что этот ресурс публикует верить могут лишь малолетние дебилы.
Тёща, царствие ей небесное, работая в цеху на конвейере, меньше 300 не приносила!
Или партноменклатура. Зарплаты там не космические были. Но зато были свои спецраспределители (с дефицитом в доступе), связи с нужными людьми (теми же директорами овощебаз, рынков) и т.д.
Еще была такая профессия "чиновник". Но что самое интересное получать деньги этого было мало, надо было еще и иметь возможность на что то путевое их потратить.