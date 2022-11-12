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Самые высокооплачиваемые профессии в Советском Союзе

Самые высокооплачиваемые профессии в Советском Союзе

Автор:
12 ноября 2022 09:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   деньги   зарплата   профессии   работа   факты   фото   
1542
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Работники каких профессий получали в СССР самую большую зарплату?

Стать и жить богатым человеком в СССР было непросто, достаточно вспомнить мучения подпольного миллионера Корейко. В стране действовала уравниловка, средняя зарплата достигла 200 рублей только к 1988 году, а в 70-е годы и вовсе находилась в районе 180 рублей. При этом уборщице платили 70, библиотекарше 90-120, около 130-150 получал учитель, да и инженер нечасто имел больше 200. Но имелись профессии в которых работники вполне легально зарабатывали значительно больше.


Космонавты

Гордостью советских людей была космонавтика – космонавтов знали по именам, за ними смотрели в программе время. Эти люди были элитой страны, неудивительно, что за свой тяжкий труд они получали и весьма изрядную, по советским меркам, зарплату.

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Известно, что Юрий Гагарин в месяц получал 512 рублей. Но за каждый полет в космос полагалось 5 000 рублей, плюс космонавтам гарантированно полагались такие блага как квартира, автомобиль, бесплатные путевки в лучшие санатории страны и прекрасное медицинское обслуживание.


Геологи

Романтика профессии геолога воспевалась многими исполнителями, поэтами и писателями. Простые люди прекрасно понимали, что работа геолога тяжелая, связанная с отрывом от дома и различными опасностями. А также нужная великой стране. Поэтому и к высоким зарплатам геологов народ относился уважительно.

Геологи, состоявшие в комиссиях по приемке месторождений золота получали от 2000 в месяц, да и для обычных изыскателей в командировках зарплата 1000 рублей была нормой.


Шахтеры

Работать в шахте дело непростое, весьма вредное для здоровья, да и риск жизнью немалый. Зато за свою работу эти люди получали зарплату в разы больше чем у простого инженера. Зарплата от 500 рублей для этих людей была нормой. А проходчики, считавшиеся элитой шахты, получали и вдвое больше.

Буровики

Нефтяные скважины чаще всего доводилось бурить в Сибири и на Севере. Поэтому и доплат буровикам было немало. Получали они в районе длинного рубля (1000 рублей) и за полгода могли получить денег столько, сколько обычные люди зарабатывали за 3-4 года. Правда на Севере и другие специалисты получали немалые деньги по советским меркам.


Токари

Быть квалифицированным токарем, пусть даже 4-го разряда означало жить весьма неплохо по советским меркам. Токарей уважали и ценили на производстве, так что и платили им неплохо. Для токаря 5-6 разряда зарплата в 400 рублей была нормой. Ну а если токарь работал на оборонку, то мог "приносить" домой и 1000 рублей.

Сварщики

Работа на стройке сварщиком давала возможность иметь зарплату 300-400 рублей, а если стройка важная, то и значительно больше. Особенно ценились сварщики на прокладке ответственных трубопроводов, строительстве военных кораблей. Они могли иметь и до 1000 рублей в месяц.

Кроме изложенных выше высокооплачиваемых профессий были и другие виды деятельности, работники которых имели весьма неплохой доход. Сюда следует отнести таксистов, официантов, различного рода продавцов и иные категории, имевшие доступ к распределению и продаже всевозможных дефицитов. Но свои доходы, при весьма небольшой зарплате, они получали нелегально, а потому в обзор и не вошли.

Источник:

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Метки: СССР   деньги   зарплата   профессии   работа   факты   фото   
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15  комментариев
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88k
parallax Час назад
А сейчас, тупой блогер, не приносящий абсолютно никакой пользы стране, получает в разы больше, чем опытный инженер.
ЗЫ.
У этого мира нет будущего.
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20k
Dobrovit 3 минуты назад
пофессиии...
Блиииин, где твои глаза?! ((
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2k
ЛунныйКотэ 8 минут назад
а сейчас показыватель сраки больше зарабатывает чем тот кто чтото нужное делает.
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7k
Zhora Полчаса назад
Забавный факт, кстати. Самые престижные профессии в СССР были - официант, таксист, продавец в магазине. Сейчас наоборот - они считаются наименее престижными.
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14k
ss 37 минут назад
Молодёжь, трепло-автор совершенно не в курсе дел того времени. Не верьте ему.
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16k
seller-k 53 минуты назад
400-1000 рублей? токарь? Это кто рассказал, чувак со снимка что-ли?

В 78-м после ПТУ, с 4-м разрядом "на сделке" выходило 190р. Дядька-предпенсионер тогда в РМО литейного работал, больше 250 не выходило. А вообще понятно, что тому что этот ресурс публикует верить могут лишь малолетние дебилы.
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403
Игорь seller-k Полчаса назад
чувак со снимка говорит про зарплату токарей...
Ссылка www.youtube.com
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6k
klop Час назад
В СССР деньги были не так важны, важным был доступ к дефициту. Поэтому шахтёр или токарь не мог сравниться с доступам к благам с каким-нибудь директором овощебазы или сантехники, даже если у них порой зарплаты одинаковые были.
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403
Игорь Час назад
в интернете по запросу "токарь" только фотография молодого Пучкова"Гоблина" ?
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1k
Тордион Час назад
А что про ученных и военных (офицеров)? Отдельно КГБ. летчики-испытатели....
Еще была такая профессия "чиновник". Но что самое интересное получать деньги этого было мало, надо было еще и иметь возможность на что то путевое их потратить.
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9k
Бритва Час назад
если кто-то ещё не заметил, сейчас всё изменилось
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