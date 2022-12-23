Купюра в 100 000 $: у кого хранятся большие номиналы? Кто на них изображён?

Американская валюта имеет хождение далеко за пределами США.
В некоторых странах в отдельные периоды времени население пользовалось и пользуется долларами вместо обесценивающихся национальных купюр. Достаточно вспомнить постсоветское пространство 1990-х, где даже цены часто писали в долларах.
В валюте США могут рассчитывать мировые индексы и показатели, вести международные расчеты.
Но те, кому удавалось держать в руках бумажные купюры, уверены, что они бывают только номиналом в 1, 5, 10, 20 и 100 долларов. Это далеко не так. Купюр в США гораздо больше. Но другие не доводилось видеть даже самим гражданам этого государства.
Какие еще есть долларовые банкноты?
Почему их почти невозможно встретить в обороте?
Портреты каких политиков изображены на них?
Коллекционные
В Соединенных Штатах в разные периоды печатались купюры по 500, тысяче, пять, десять тысяч и даже по 100 000.
Но банкноты номиналом больше 100 нельзя вывозить из страны.
Банкноты имели разную судьбу и разное предназначение.
По законам Соединенных Штатов все доллары, которые оказываются на руках, являются действующей валютой. Такой ситуации как неплатежеспособные образцы русских денег 1990-х годов здесь нет.
Но большие номиналы разных лет казначейство США стремится вывести из обращения за ненадобностью.
Не все хотят сдавать в банк редкие доллары.
Поэтому часть номиналов стала коллекционной редкостью.
В стране по данным Казначейства в обороте находятся около 165 000 купюр по тысяче. На них Стивен Кливленд — единственный президент, переизбиравшийся с перерывом в сроке.
На руках остаются несколько банкнот в 1000 с другим портретом. В 1880 году была выпущена партия с изображением Девитта Клинтона. Это — настоящая редкость. Стоимость на аукционах в 100 раз больше номинала.
У коллекционеров осели 342 купюры в 5000 с Джейсом Мэдисоном и 336 — по 10000 с Сэмюэлем Чейзом.
Более редким вариантом 10000-х была банкнота 1870-х годов с Эндрю Джексоном.
Коллекционной можно считать и банкноту в 2 доллара с Александром Гамильтоном. Да, такие существуют, и даже не являются редкостью. Но те, к кому они попадают, стараются сберечь раритет, как россияне юбилейные монеты. Их носят в кошельке на удачу.
Вышедшие из оборота
В период с 1918 по 1945 годы американцы использовали купюры по 500 долларов. На них портреты политиков Мак-Кинли или Джона Маршалла.
Но позже казначейство изъяло их из обращения. Считается, что на руках ни одной купюры нет.
Для внутреннего пользования
Самый большой номинал настоящей американской валюты — 100 000.
С его портретом купюра в сто тысяч была напечатана в 1930 годы.
Но она существовала только для внутреннего использования. С ее помощью происходили расчеты между Казначейством и крупнейшими финансовыми организациями.
В частном обороте купюра никогда не находилась.
Мечтать не вредно!
Но есть еще один вариант. Его можно считать шуткой, но кто-то видит в ней и вполне серьезный смысл.
Купюра в миллион $, конечно, не является платежным средством.
Но и подделкой — тоже.
В 1988 году такие банкноты напечатал бизнесмен Терри Стюарт.
Сделал он это вполне официально — создал Альянс Миллионеров, получил разрешение. Для купюры в миллион используется бумага с уровнем защиты и знаками не хуже, чем у настоящих купюр. Каждая банкнота имеет серийный номер.
За образец внешнего вида взят образец в 10000. Но Сэмюэля Чейза или Эндрю Джексона на ней заменяет Статуя Свободы.
Покупка сувенирной банкноты является членским билетом клуба людей, уверенных, что они станут миллионерами.
Надпись на ней гласит: номинал обеспечен нашей верой в великую американскую мечту!
Источник:
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