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Купюра в 100 000 $: у кого хранятся большие номиналы? Кто на них изображён?

Купюра в 100 000 $: у кого хранятся большие номиналы? Кто на них изображён?

Автор:
23 декабря 2022 10:14
Сообщество : Банки и финансы
Метки: америка   деньги   доллары   изображение   факты   финансы   фото   
814
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Американская валюта имеет хождение далеко за пределами США.

В некоторых странах в отдельные периоды времени население пользовалось и пользуется долларами вместо обесценивающихся национальных купюр. Достаточно вспомнить постсоветское пространство 1990-х, где даже цены часто писали в долларах.

В валюте США могут рассчитывать мировые индексы и показатели, вести международные расчеты.

Но те, кому удавалось держать в руках бумажные купюры, уверены, что они бывают только номиналом в 1, 5, 10, 20 и 100 долларов. Это далеко не так. Купюр в США гораздо больше. Но другие не доводилось видеть даже самим гражданам этого государства.


Какие еще есть долларовые банкноты?

Почему их почти невозможно встретить в обороте?

Портреты каких политиков изображены на них?


Коллекционные

В Соединенных Штатах в разные периоды печатались купюры по 500, тысяче, пять, десять тысяч и даже по 100 000.
Но банкноты номиналом больше 100 нельзя вывозить из страны.

Банкноты имели разную судьбу и разное предназначение.

По законам Соединенных Штатов все доллары, которые оказываются на руках, являются действующей валютой. Такой ситуации как неплатежеспособные образцы русских денег 1990-х годов здесь нет.

Но большие номиналы разных лет казначейство США стремится вывести из обращения за ненадобностью.

Не все хотят сдавать в банк редкие доллары.

Поэтому часть номиналов стала коллекционной редкостью.

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В стране по данным Казначейства в обороте находятся около 165 000 купюр по тысяче. На них Стивен Кливленд — единственный президент, переизбиравшийся с перерывом в сроке.

На руках остаются несколько банкнот в 1000 с другим портретом. В 1880 году была выпущена партия с изображением Девитта Клинтона. Это — настоящая редкость. Стоимость на аукционах в 100 раз больше номинала.

У коллекционеров осели 342 купюры в 5000 с Джейсом Мэдисоном и 336 — по 10000 с Сэмюэлем Чейзом.

Более редким вариантом 10000-х была банкнота 1870-х годов с Эндрю Джексоном.
Коллекционной можно считать и банкноту в 2 доллара с Александром Гамильтоном. Да, такие существуют, и даже не являются редкостью. Но те, к кому они попадают, стараются сберечь раритет, как россияне юбилейные монеты. Их носят в кошельке на удачу.

Вышедшие из оборота

В период с 1918 по 1945 годы американцы использовали купюры по 500 долларов. На них портреты политиков Мак-Кинли или Джона Маршалла.

Но позже казначейство изъяло их из обращения. Считается, что на руках ни одной купюры нет.

Для внутреннего пользования

Самый большой номинал настоящей американской валюты — 100 000.

С его портретом купюра в сто тысяч была напечатана в 1930 годы.

Но она существовала только для внутреннего использования. С ее помощью происходили расчеты между Казначейством и крупнейшими финансовыми организациями.

В частном обороте купюра никогда не находилась.

Мечтать не вредно!

Но есть еще один вариант. Его можно считать шуткой, но кто-то видит в ней и вполне серьезный смысл.

Купюра в миллион $, конечно, не является платежным средством.

Но и подделкой — тоже.

В 1988 году такие банкноты напечатал бизнесмен Терри Стюарт.

Сделал он это вполне официально — создал Альянс Миллионеров, получил разрешение. Для купюры в миллион используется бумага с уровнем защиты и знаками не хуже, чем у настоящих купюр. Каждая банкнота имеет серийный номер.

За образец внешнего вида взят образец в 10000. Но Сэмюэля Чейза или Эндрю Джексона на ней заменяет Статуя Свободы.

Покупка сувенирной банкноты является членским билетом клуба людей, уверенных, что они станут миллионерами.

Надпись на ней гласит: номинал обеспечен нашей верой в великую американскую мечту!

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Метки: америка   деньги   доллары   изображение   факты   финансы   фото   
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3  комментария
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24k
Serg2001 2 часа назад
Если мне не отшибает память, то в СССР тоже существовали купюры для расчетов в промышленности. У них была специальная серия и на руки простых граждан они не попадали.
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9k
Shtoppi 3 часа назад
Можно взять в качестве эскиза для изготовления рулонов туалетной бумаги.
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