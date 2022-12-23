Купюра в 100 000 $: у кого хранятся большие номиналы? Кто на них изображён?

В некоторых странах в отдельные периоды времени население пользовалось и пользуется долларами вместо обесценивающихся национальных купюр. Достаточно вспомнить постсоветское пространство 1990-х, где даже цены часто писали в долларах.

В валюте США могут рассчитывать мировые индексы и показатели, вести международные расчеты.

Но те, кому удавалось держать в руках бумажные купюры, уверены, что они бывают только номиналом в 1, 5, 10, 20 и 100 долларов. Это далеко не так. Купюр в США гораздо больше. Но другие не доводилось видеть даже самим гражданам этого государства.

Какие еще есть долларовые банкноты?

Почему их почти невозможно встретить в обороте?

Портреты каких политиков изображены на них?

Коллекционные

В Соединенных Штатах в разные периоды печатались купюры по 500, тысяче, пять, десять тысяч и даже по 100 000.

Но банкноты номиналом больше 100 нельзя вывозить из страны.

Банкноты имели разную судьбу и разное предназначение.

По законам Соединенных Штатов все доллары, которые оказываются на руках, являются действующей валютой. Такой ситуации как неплатежеспособные образцы русских денег 1990-х годов здесь нет.

Но большие номиналы разных лет казначейство США стремится вывести из обращения за ненадобностью.

Не все хотят сдавать в банк редкие доллары.

Поэтому часть номиналов стала коллекционной редкостью.