Какие были зарплаты в СССР в пересчете на сегодняшний день?

Роскошь в виде икры или лосося была в дефиците, поэтому пересчет на них не имеет смысла.



Одежда и обувь для советского человека была достаточно дорогой. Купить ее было сложно, особенно в расцвет дефицита 1970-1980-х. Поэтому покупали их гораздо реже, берегли, штопали, донашивали друг за другом. В пересчете советской ЗП на цену демисезонного пальто в 60 рублей, она соответствует современным 20 000 рублям.



Самой дорогой покупкой помимо автомобиля для советских людей были мебель и бытовая техника.



Первые цветные «Горизонты» стоили 701 рубль. Даже если пересчитать на достаточно приличный широкоэкранный LG стоимостью в 35000 рублей, советская ЗП едва дотягивала до … 7500 рублей.



За киловатт электроэнергии советский человек платил символические 2-4 копейки. Сегодня в среднем для населения 4 рубля. Это приравнивает советскую ЗП к 15000 — 20000 рублей современной России.



Но были и статьи расходов, на которых советские люди нешуточно экономили.



Советский трамвай стоил 3 копейки. Проезд, например, в современном Екатеринбурге – 28 рублей. Пересчет по этому показателю приравнивает ЗП в 150 рублей к 140000 нынешним рублям.