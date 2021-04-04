Какие были зарплаты в СССР в пересчете на сегодняшний день?

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Была ли жизнь в СССР материально более легкой или это просто ностальгия старшего поколения окрашивает все в радужные тона?
Можно ли реально сопоставить уровень доходов современных россиян и советских людей в 1970-80-е годы?
Да, провести сравнение зарплат «тогда и сейчас» вполне возможно! Причем используя абсолютно научные методы.
Общепризнанными способами сопоставления доходов людей из разных эпох является вычисление дефлятора тремя способами:
сопоставление стоимости денежной единицы через ее курс по отношению к стабильной валюте;
сравнение покупательной способности через цены потребительской корзины;
стоимость значимых для людей благ.
Да, провести сравнение зарплат «тогда и сейчас» вполне возможно! Причем используя абсолютно научные методы.
Общепризнанными способами сопоставления доходов людей из разных эпох является вычисление дефлятора тремя способами:
сопоставление стоимости денежной единицы через ее курс по отношению к стабильной валюте;
сравнение покупательной способности через цены потребительской корзины;
стоимость значимых для людей благ.
Курс рубля к твердой валюте
Курс рубля к доллару в 1970-80-е был стабилен. 1$ стоил 0,63 рубля.
Средняя зарплата гражданина СССР была на уровне 125-135 рублей.
Конечно, руководители, партийные чиновники, специалисты оборонных предприятий и рабочие на тяжелых производствах и Севере могли зарабатывать больше — от 400 до 1000 рублей. Но были и низкооплачиваемые профессии. ЗП воспитателя — 80, библиотекаря — 90-100, уборщицы в организации — 60, младший научный сотрудник — 120, а в колхозах заработки могли быть и еще ниже.
Средняя зарплата гражданина СССР была на уровне 125-135 рублей.
Конечно, руководители, партийные чиновники, специалисты оборонных предприятий и рабочие на тяжелых производствах и Севере могли зарабатывать больше — от 400 до 1000 рублей. Но были и низкооплачиваемые профессии. ЗП воспитателя — 80, библиотекаря — 90-100, уборщицы в организации — 60, младший научный сотрудник — 120, а в колхозах заработки могли быть и еще ниже.
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Поэтому среднее значение — 130-150 рублей.
Максимальная пенсия была 132 рубля, а средняя 80-100.
Соответственно при курсе доллара в 2021 году на уровне 76 рублей, советская зарплата в 150 рублей соответствует нынешней в размере 18095 рублей.
В 2021 году средняя зарплата в РФ — 37000 рублей.
Максимальная пенсия была 132 рубля, а средняя 80-100.
Соответственно при курсе доллара в 2021 году на уровне 76 рублей, советская зарплата в 150 рублей соответствует нынешней в размере 18095 рублей.
В 2021 году средняя зарплата в РФ — 37000 рублей.
Потребительская корзина СССР
Потребительская корзина это сумма цен тех товаров, которые человек покупает при любых обстоятельствах. Обычно в нее включают простые продукты, квартплату, общественный транспорт и т.п.
В 1980-е буханка белого хлеба стоила 20 копеек, черного — от 8 копеек, батон — 16 копеек. Средняя цена на батон сегодня около 36 рублей, за исключением крайних Севера и Юга.
Соответственно, при пересчете на стоимость батона советская ЗП равнялась 937,5 штукам. В нынешних ценах это соответствует доходу на уровне 33750 рублей, что, опять же, ниже средней ЗП в современной России.
Примерно такое же соотношение дает пересчет на другие продукты питания.
Самая твердая отечественная «волюта» в 1980 году составляла 3,62 рубля за 0,5 литра. С учетом цены сегодняшнего дня на уровне 350 рублей, советские 150 соответствуют сегодняшним 14502 рублям.
Полноценный «мужской» обед в заводской столовой в СССР мог обойтись в 1 рубль. Средний бизнес-ланч с таким же набором блюд сегодня стоит на уровне 250. По этому показателю советская ЗП практически сопоставима с сегодняшней — 37500.
В 1980-е буханка белого хлеба стоила 20 копеек, черного — от 8 копеек, батон — 16 копеек. Средняя цена на батон сегодня около 36 рублей, за исключением крайних Севера и Юга.
Соответственно, при пересчете на стоимость батона советская ЗП равнялась 937,5 штукам. В нынешних ценах это соответствует доходу на уровне 33750 рублей, что, опять же, ниже средней ЗП в современной России.
Примерно такое же соотношение дает пересчет на другие продукты питания.
Самая твердая отечественная «волюта» в 1980 году составляла 3,62 рубля за 0,5 литра. С учетом цены сегодняшнего дня на уровне 350 рублей, советские 150 соответствуют сегодняшним 14502 рублям.
Полноценный «мужской» обед в заводской столовой в СССР мог обойтись в 1 рубль. Средний бизнес-ланч с таким же набором блюд сегодня стоит на уровне 250. По этому показателю советская ЗП практически сопоставима с сегодняшней — 37500.
Роскошь в виде икры или лосося была в дефиците, поэтому пересчет на них не имеет смысла.
Одежда и обувь для советского человека была достаточно дорогой. Купить ее было сложно, особенно в расцвет дефицита 1970-1980-х. Поэтому покупали их гораздо реже, берегли, штопали, донашивали друг за другом. В пересчете советской ЗП на цену демисезонного пальто в 60 рублей, она соответствует современным 20 000 рублям.
Самой дорогой покупкой помимо автомобиля для советских людей были мебель и бытовая техника.
Первые цветные «Горизонты» стоили 701 рубль. Даже если пересчитать на достаточно приличный широкоэкранный LG стоимостью в 35000 рублей, советская ЗП едва дотягивала до … 7500 рублей.
За киловатт электроэнергии советский человек платил символические 2-4 копейки. Сегодня в среднем для населения 4 рубля. Это приравнивает советскую ЗП к 15000 — 20000 рублей современной России.
Но были и статьи расходов, на которых советские люди нешуточно экономили.
Советский трамвай стоил 3 копейки. Проезд, например, в современном Екатеринбурге – 28 рублей. Пересчет по этому показателю приравнивает ЗП в 150 рублей к 140000 нынешним рублям.
Одежда и обувь для советского человека была достаточно дорогой. Купить ее было сложно, особенно в расцвет дефицита 1970-1980-х. Поэтому покупали их гораздо реже, берегли, штопали, донашивали друг за другом. В пересчете советской ЗП на цену демисезонного пальто в 60 рублей, она соответствует современным 20 000 рублям.
Самой дорогой покупкой помимо автомобиля для советских людей были мебель и бытовая техника.
Первые цветные «Горизонты» стоили 701 рубль. Даже если пересчитать на достаточно приличный широкоэкранный LG стоимостью в 35000 рублей, советская ЗП едва дотягивала до … 7500 рублей.
За киловатт электроэнергии советский человек платил символические 2-4 копейки. Сегодня в среднем для населения 4 рубля. Это приравнивает советскую ЗП к 15000 — 20000 рублей современной России.
Но были и статьи расходов, на которых советские люди нешуточно экономили.
Советский трамвай стоил 3 копейки. Проезд, например, в современном Екатеринбурге – 28 рублей. Пересчет по этому показателю приравнивает ЗП в 150 рублей к 140000 нынешним рублям.
Бесплатные блага
Почему же жизнь в СССР кажется старшему поколению более легкой в материальном отношении?
На это есть три причины.
Уже упоминался еще один критерий для сопоставления уровня жизни — стоимость значимых благ.
На это есть три причины.
Уже упоминался еще один критерий для сопоставления уровня жизни — стоимость значимых благ.
Дело в том, что часть этих благ советский человек получал совершенно бесплатно. Ему не приходилось покупать себе квартиру, оплачивать образование детей. Не было платной медицины. В училищах, техникумах и вузах платили вполне приличную стипендию от 40 до 60 рублей, а поэтому подростки очень быстро слезали с родительской шеи.
Не было безработицы и задержек зарплаты. Все это, безусловно, позволяло себя чувствовать гораздо более свободным.
Советский человек был крайне умерен в образе жизни. Соблазнов рекламы не было, хорошие товары в дефиците. Поэтому незазорным было проходить в одном плаще лет 20.
И третий фактор — не было кредитов, а значит, не приходилось многократно переплачивать за товары. На дорогие покупки либо копили, либо брали в долг у близких. На крайний случай была беспроцентная касса взаимопомощи.
Не было безработицы и задержек зарплаты. Все это, безусловно, позволяло себя чувствовать гораздо более свободным.
Советский человек был крайне умерен в образе жизни. Соблазнов рекламы не было, хорошие товары в дефиците. Поэтому незазорным было проходить в одном плаще лет 20.
И третий фактор — не было кредитов, а значит, не приходилось многократно переплачивать за товары. На дорогие покупки либо копили, либо брали в долг у близких. На крайний случай была беспроцентная касса взаимопомощи.
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Да и сравнивать плановую и рыночную экономику с тз ценообразования - не совсем верно.
Ибо как и курс - многие тарифы и цены регулировались государством, а не спросом и предложением.
Общественный транспорт, коммуналка нынче очень дорогая.
Мерседесы и виллы гораздо доступнее чем при социализме при пересчёте на среднюю ЗП, но от этого они не стали по карману большинству рабочих.
Только чинушам и торгаша.