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Какие были зарплаты в СССР в пересчете на сегодняшний день?

Какие были зарплаты в СССР в пересчете на сегодняшний день? (4 фото)

Автор:
04 апреля 2021 08:59
Сообщество : СССР
Метки: СССР   деньги   зарплата   зарплата в СССР   факты   фото   
604
4
Была ли жизнь в СССР материально более легкой или это просто ностальгия старшего поколения окрашивает все в радужные тона?
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Метки: СССР   деньги   зарплата   зарплата в СССР   факты   фото   
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13  комментариев
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2k
mic5777 Полчаса назад
Ну... я бы для объективности написал, что у барыг курс был тогда 1бакс = 4 руб и это считался хороший курс.
Да и сравнивать плановую и рыночную экономику с тз ценообразования - не совсем верно.
Ибо как и курс - многие тарифы и цены регулировались государством, а не спросом и предложением.
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8k
Alex Murphy 13 секунд назад
Ну еще надо учитывать, что тот же хлеб, молочка и мясо были гораздо натуральнее. А не как сейчас, пальмовое масло и молочный продукт. Это тоже важно. Если бы сейчас делали бы натуральный продукт можете ценники в два раза смело поднимать.
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24k
vodolaz 6 минут назад
Да бесполезно сравнивать. Цены изменились неравномерно, ну и много чего стоит денег, чего в СССР не было.
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36
Юденич 8 минут назад
Это смотря с какими временами сравнивать. После перестройки началась такая инфляция что 300р заработка уже не считалось престижным. Даи и цены названы конца 70-х, начала 80-х годов. Моя мать работала заведующей райотдела ЗАГСа и получала зарплату в 80р, отец главным инженером на предприятии - 180р. А понятие средняя зарплата это аналогично тому что выводить средний между человеком который имеет два гуся и вторым - без гуся. В среднем у каждого по гусю и оба довольны.
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10k
ss Юденич Секунду назад
В статье же чётко указано, что речь идёт о периоде 1970-1980 гг.
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4k
Александр Иванов Полчаса назад
Сравнивать надо по конкретному человеку. Последние 5 лет СССР я зарабатывал в месяц 500-600 рублей. Это было гораздо больше средней. Нам повезло-успели родить дочь и первые три года её жизни жена сидела с ней, моей зарплаты хватало на троих. Моя мама получала пенсию около 110, отец 132. Этого им хватало с головой! Во времена ельцина-путина мы просто выживаем. Хорошо ещё перед пенсией я перешёл в инженеры, зарплата доходила до 40 000, а вот сейчас пенсия, смешно сказать, 13 000 что у меня, что у жены. "Живи как хочешь и ни в чём себе не отказывай"...Коммуналка-7000, лекарства 4000. Не жизнь, а выживание!
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43k
zloykoyot Александр Иванов 12 минут назад
А почему надо сравнивать именно по тебе, а не по гипотетической уборщице с зарплатой 80 рублей? Которая в последние 5 лет СССР просто выживала? И у которой гипотетический сынок при боре стал гипотетическим бандюганом и мама стала жить в шоколаде? А бандюган ещё и умудрился выжить в 90-е и у него сейчас гипотетическая сеть автозаправок/строительная фирма/сеть аптек? Это тоже пример конкретного человека для сравнения.
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−5
Виталий Дорошенко 42 минуты назад
Кредиты были, % по кредитам снимали с з/пл. Вы почему то забыли написать стоимость комуналки в перерасчете на з/пл и сткепендию. Вы грамотно написали, сделали перерасчет на хлеб, но комуналка сейчас такая, что хлеб по стоимости это херня.У жены з./пл была 8000,00 грн, а операция на щитовидку ей стоила 16000,00 грн, не считая анализов, оплаты палаты и всего прочего. Действительно как же сейчас чудесно жить
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5k
Владимир Виталий Дорошенко Полчаса назад
Тогда были не кредиты, а рассрочка. За купленный товар мог расплачиваться по частям год или два, при этом не переплачивая ни копейки.
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1k
Карагандинская Полиграфия Владимир 23 минуты назад
Были и кредиты (бралась сумма в сберкассе или на предприятии, потом удерживали из з/п) и рассрочки (брался товар в магазине, потом в магазин заносили частями оплату). Проценты были и при кредите и при рассрочке - в сберкассе фиксированные, на предприятии по решению бухгалтерии, местами еще были профсоюзные "кассы взаимопомощи"; при рассрочке проценты тоже были, но столь мизерные, что на стоимости особо и не сказывалось - пара процентов годовых при стоимости товара меньше ста рублей копейки и будут.
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4k
Мистер Фикс 49 минут назад
Мой отец работал сталеваром, его средняя зп была 500р.
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9k
Kostick 55 минут назад
хороший псто, плюс. никаких соплей, про сказки. чистая арифметика. по видакам-джинсам, не надо считать) панас годный стоил как авто, 9-12 тыр. джинсы у барыг, в магазинах нереально было купить, от 75 детские (индия милтонс) до 180-250 взрослые.
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1k
Горец U Час назад
Почти все верно.
Общественный транспорт, коммуналка нынче очень дорогая.
Мерседесы и виллы гораздо доступнее чем при социализме при пересчёте на среднюю ЗП, но от этого они не стали по карману большинству рабочих.
Только чинушам и торгаша.
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